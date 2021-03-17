Посла России в Вашингтоне вызвали в Москву для консультаций

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Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений.

"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва заинтересована в том, чтобы не допустить "необратимой деградации" отношений с Вашингтоном, написала Захарова.

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявила она.

Вызов посла случился в тот же день, когда президент США Джо Байден в интервью телеканалу Эй-би-си заявил, что России придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он убийцей российского президента Владимира Путина.

Министерство торговли США в среду, 17 марта, объявило о новых ограничениях в торговле с Россией. Они касаются экспорта и реэкспорта в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью. Новые торговые ограничения вступят в силу с 18 марта.

Россию обвиняют в применении химического оружия против собственных граждан - Алексея Навального, а также Юлии и Сергея Скрипалей, а также в попытке вмешательства в американские выборы 2020 года.

Во вторник был опубликован рассекреченный отчет Национальной разведки США, из которого следовало, что Россия и Иран пробовали повлиять на исход президентских выборов 2020 года, однако при этом ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты. Российское посольство в Вашингтоне считает эти обвинения беспочвенными.

Российский рынок акций, а также рубль упали после заявлений Байдена и действий американских властей. Курс доллара вырос на 1,13 рубля - до 73,98 рубля, курс евро - на 1,33 рубля, до 88,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведки США про Россию. "Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

"Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено", - написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - добавил он.

"Совершенно неподобающее руководителю такой страны заявление говорит о деградации и в целом о снижении стандартов в руководстве США. Надо принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы, и отнестись к этому надо адекватно - как к угрозе", - заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.