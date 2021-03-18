Состояние Трампа резко сократилось из-за пандемии

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Состояние Дональда Трампа за последний год его президентства резко сократилось: на фоне пандемии значительно подешевели практически все принадлежащие ему активы, сообщает агентство Блумберг.

По подсчетам составителей рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Дональда Трампа за минувший год сократилось на 700 млн долларов и составило 2,3 млрд долларов.

Самые большие потери связаны с резким снижением на фоне пандемии стоимости бизнес-центров и отелей, принадлежащих бывшему президенту США. Также значительно снизилась стоимость самолетов, которыми владеет Дональд Трамп. В том числе подешевели и поля для гольфа, приносившие Трампу до пандемии стабильный доход.

Составители рейтинга Bloomberg Billionaires Index изучили документы и данные о чистом капитале Дональда Трампа в мае 2016 года и в январе 2021 года - то есть до его вступления в должность президента и на момент отъезда из Белого дома.

Приблизительно две трети состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. А во время пандемии стоимость офисных зданий и отелей обрушилась из-за низкого спроса и перспективы того, что сотрудники многих компаний еще неопределенное время будут продолжать работать удаленно.

По оценкам Блумберг, стоимость бизнес-центров Трампа в среднем упала на 26%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всего состояние Трампа пострадало из-за снижения стоимости Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке

Трампу принадлежат или находятся под его управлением около 10 отелей и курортных комплексов, а также 19 гольф-клубов. Все эти активы за время пандемии также значительно подешевели.

Несмотря на то, что во время пандемии гольф должен пользоваться популярностью из-за возможности во время игры соблюдать социальную дистанцию, гольф-клубы фактически остались без дохода и значительно подешевели.

По информации Блумберг, как минимум два поля для гольфа в Шотландии, принадлежащие Трампу, перестали приносить привычный доход и сильно потеряли в цене. Еще осенью прошлого года Forbes подсчитал, что гольф-клуб Трампа National Doral в Майами потерял более 70% своей стоимости (более 114 млн долларов) и оценивался всего в 28 млн долларов.

Кроме того, после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа Профессиональная ассоциация гольфистов Америки отказалась от проведения чемпионата в 2022 году в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси) из опасений, что такое сотрудничество повредит репутации ассоциации.

Deutsche Bank - единственный банк, который не отказывал Трампу в кредитах после банкротств в 1990-х годах - также после штурма Капитолия заявил о нежелании сотрудничать с бывшим президентом США.

У Трампа также есть свой воздушный флот, укомплектованный в том числе и Boeing 757. Самолеты Трампа значительно подешевели еще до пандемии: почти все его самолеты были выпущены около 10 лет назад. Несколько самолетов Дональд Трамп продал.

По данным Блумберг, в 2015 году принадлежащие Трампу семь самолетов стоили 59 млн долларов, а в 2020 году пять самолетов Трампа оценивались лишь в 6,5 млн долларов.

Расследование

Во время президентства Дональд Трамп пытался сохранять в секрете размер налогов, которые он платит. Он стал первым президентом США за последние 50 лет, отказавшимся после выборов раскрыть данные своих налоговых деклараций.

Однако в феврале этого года Верховный суд США обязал Трампа раскрыть данные своих налоговых деклараций за последние девять лет, согласившись с требованиями прокуратуры.

Согласно иску, поданному прокурором округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом, нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, которая вела налоговые дела Трампа, а также два банка - Deutsche Bank и американский Capital One - обязаны раскрыть налоговые декларации, данные о займах, кредитах и других финансовых операциях Дональда Трампа за последние девять лет.

По мнению прокуроров, эти финансовые и налоговые документы Трампа должны помочь расследованию о возможных тайных выплатах Трампом двум женщинам, которые, как они утверждают, вступали в связь с Трампом еще до его президентского срока, а затем получили значительные суммы за молчание об этих отношениях.

Оба банка и бухгалтерская фирма Mazars уже заявили, что после решения Верховного суда США готовы предоставить все находящиеся в их распоряжении финансовые документы.

В июне 2015 года, перед тем, как заявить о своем выдвижении в качестве претендента на президентский пост, Дональд Трамп опубликовал заявление, подготовленное, по его собственным словам, "большой бухгалтерской фирмой". В заявлении утверждалось, что состояние будущего президента составляет $8 737 540 000.

Журнал Forbes тогда поставил под сомнение данные , представленные Трампом. Издание оценило состояние Трампа в $4,1 миллиарда, а затем снизило эту оценку еще на $125 миллионов.

Трамп напишет мемуары?

Как и многие бывшие президенты США, Дональд Трамп может заключить выгодную сделку и написать книгу мемуаров.

Барак Обама и его супруга Мишель заработали на мемуарах около 65 млн долларов. Билл Клинтон в 2004 году получил 15 млн долларов за книгу о своем президентстве.