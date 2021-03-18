Внеочередные выборы в парламент Армении назначены на 20 июня

21 минуту назад

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Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня, сообщил премьер страны Никол Пашинян после встречи с лидером оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это досрочные парламентские выборы", - сказал Пашинян.

Премьер также добавил, что перед назначением даты внеочередных парламентских выборов он обсуждал ситуацию с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

До принятия решения о проведении внеочередных выборов Пашинян несколько раз менял свою позицию: осенью он обещал провести досрочные выборы, но позже отказался от этой идеи. Через некоторое время он снова заявил о готовности обсуждать возможные даты выборов.

В конце февраля глава генштаба Оник Гаспарян и еще 40 старших офицеров призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян в ответ уволил генерала, обвинив его в предательстве и попытке переворота, хотя военные не пытались захватить власть силой - их действия ограничились обращением.

Президент страны Армен Саркисян, имеющий в основном символические полномочия в парламентской республике, не подписал указ об отставке главы генштаба, но и не стал его оспаривать, и указ автоматически вступил в силу.

Гаспарян сначала отказывался покидать пост главы генштаба, однако 10 марта согласился оставить свой пост, но пообещал продолжить борьбу в суде.

Отставка Гаспаряна не сняла противостояние правительства и армии. Позже еще один высокопоставленный военный, генерал Григорий Хачатуров, потребовал отставки премьера и заявил, что каждый день Пашиняна у власти вредит безопасности Армении.

Армения находится в глубоком внутриполитическом кризисе после поражения в войне в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года. Правительство винит в поражении своих предшественников, оппозиция - действующее руководство страны. Рейтинг Пашиняна, два года остававшийся рекордно высоким, резко упал после поражения в войне в Карабахе.

После выступления военных в конце февраля оппозиция начала регулярно проводить акции протеста в Ереване на проспекте Маршала Баграмяна.

Россия не вмешивается в ситуацию, называя спор генералов с правительством внутренним делом Армении.

США и Евросоюз ранее заявили о недопустимости вмешательства армии в политику, что прописано в конституции страны, и призвали всех участников ситуации найти скорейшее разрешение.