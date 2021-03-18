Коронавирус в мире: ЕС подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca, в Киеве - локдаун, Индия задержала поставки вакцины в Британию

22 минуты назад

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Европейское агентство по лекарственным средствам не нашло связи между прививкой оксфордской вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза, власти Киева вводят локдаун до 9 апреля из-за роста заболеваемости Covid-19, Индия задержала поставку в Великобританию 5 млн доз AstraZeneca.

Об этих и других новостях, связанных с пандемией Covid-19, - в нашем обзоре.

ЕМА: АstraZenecа не связана с тромбозами

AstraZeneca - это безопасная и эффективная вакцина. К такому заключению пришли эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), которое расследовало случаи образования тромбов у привившихся оксфордской вакциной.

Как подчеркнули в агентстве, положительный эффект от ее использования перевешивает все возможные риски.

ЕМА подтвердило, что не нашло связи между прививками AstraZeneca и случаями тромбоза у некоторых пациентов.

Ранее ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания, приостановили вакцинацию вакциной AstraZeneca из-за сообщений о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся.

Автор фото, Reuters

В четверг британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) также заявило, что не обнаружило связи между вакцинацией препаратом от AstraZeneca и образованием тромбов у некоторых вакцинированных.

"После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина AstraZeneca против Cоvid-19. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях образования тромбов, а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", - говорится в заявлении британского регулятора.

В то же время Германия сообщает о том, что число случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca продолжает расти. Власти страны приостановили использование вакцины в минувший понедельник.

Тогда сообщалось о семи случаях образования тромбов, три из которых закончились смертельным исходом. Сейчас, по данным министерства здравоохранения Германии, всего зарегистрировано 13 случаев, в 12 из них речь идет о женщинах в возрасте от 20 до 63 лет.

В Киеве вводят локдаун до 9 апреля

В Киеве из-за сложной эпидемиологической обстановки объявлен строгий локдаун с 00 часов 20 марта, который будет действовать до 9 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко.

С 20 марта в украинской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, музеи, театры и кинотеатры. Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, однако его заполняемость не должна превышать 50%, а все пассажиры должны будут соблюдать масочный режим.

По словам Виталия Кличко, сейчас эпидемиологическая ситуация в городе сложная, но может превратиться в катастрофическую, если отказаться от строгих ограничений.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эпидемиологическая обстановка в Киеве сложная, но может стать катастрофической, если не принять срочные меры, считают городские власти

Сейчас в больницах города с диагнозом Covid-19 находятся более 3300 человек, коечный фонд заполнен более чем на 70%.

Кличко, объявляя о локдауне, посетовал на бездействие властей страны. "Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации, - заявил мэр. - Мы расцениваем это как право оперативно реагировать на ситуацию".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во всей стране вводить локдаун не планируется. По его словам, очередной рост заболеваемости Covid-19, скорее всего, будет наблюдаться до конца апреля.

Последние несколько дней на Украине стали рекордными по количеству госпитализированных с ковидом: 16 марта в больницу поступили почти 5000 человек, 17 марта - более 4,3 тысяч.

Ранее строгий карантин был введен в Виннице и Львове. Сложная ситуация также в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Британия сообщила о задержки поставок вакцины из Индии

Ожидаемое сокращение поставок вакцины AstraZeneca в Британии в апреле частично связано с задержкой в поставке партии вакцины из Индии, которую производит индийский Институт сыворотки крови.

Институт должен поставить в Великобританию 10 млн доз вакцины. Британское правительство ранее заявило, что рассчитывает получить партию полностью к середине марта.

Половину всех 10 млн доз, заказанных в индийском Институте сыворотки крови, Великобритания получила несколько недель назад. Сейчас стало известно, что поставка оставшихся 5 млн доз вакцины задерживается как минимум на четыре недели.

В министерстве здравоохранения настаивают, что, несмотря на задержки в поставке вакцины, план привить все взрослое население страны к концу июля остается в силе.

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В Великобритании вакцину AstraZeneca производят на двух предприятиях, вакцина Pfizer для Британии производится в Бельгии. Институт сыворотки крови Индии - один из крупнейших производителей вакцин в мире, в 2021 году он выпустит миллиард доз вакцины AstraZeneca для бедных и развивающихся стран.

Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам здравоохранения Ник Триггл, производство вакцины - это биологический процесс, поэтому производители никогда не могут абсолютно точно гарантировать наличие определенного количества доз к конкретной дате.

Источник Би-би-си сообщил, что хотя правительство Великобритании рассчитывало получить вторую партию в 5 млн доз вакцины в марте, однако конкретной даты оговорено не было.

Профессор Адам Финн из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) сказал, что кампания вакцинации населения из-за задержки поставок вакцины будет чуть менее быстрой.

В интервью BBC Radio 4 он пояснил, что снижение темпов вакцинации, скорее всего, повлияет на число заражений, регистрируемых в стране, и оно будет больше, чем могло бы быть при более быстрых темпах вакцинации. Однако на число госпитализаций это не должно повлиять, так как план по вакцинации групп риска не меняется.

Всего в Британии первую прививку получили 25 млн жителей, и около 1,7 млн человек прошли полный курс, то есть получили уже два компонента вакцины.

В среду открылась запись на вакцинацию для людей старше 50 лет, вакцинация населения младше 50 лет начнется не раньше мая.

ООН: в Южной Азии более 200 тыс. детей и матерей умерли из-за отсутствия медицинской помощи во время пандемии

Рост нагрузки на системы здравоохранения из-за пандемии Covid-19 привел к росту детской смертности и смертей матерей во время родов в Южной Азии, сообщает ООН.

Согласно данным организации, из-за отсутствия своевременной медицинской помощи в странах Южной Азии могли умереть около 239 тысяч детей и матерей. ООН изучала ситуацию в Афганистане, Непале, Индии, Бангладеш, Пакистане и в Шри-Ланке.

Больше всего от отсутствия своевременного доступа к медицинской помощи пострадали женщины, дети и подростки.

Всего в странах Южной Азии было зарегистрировано 13 млн случаев заболевания Covid-19, умерли от этой инфекции 186 тыс. человек.

Во многих странах региона во время пандемии вводились жесткие карантинные меры, приостанавливались многие программы вакцинации от других болезней, рассчитанные в том числе и на детей.

В докладе ООН говорится, что смерти 228 тысяч детей младше 5 лет могли быть связаны с отсутствием вакцинации или своевременной медицинской помощи.

Значительнее всего детская смертность в 2020 году выросла в Индии - на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. В Шри-Ланке резко выросло число смертей женщин во время родов - на 21,5%.

В Бразилии от ковида умер последний представитель племени Джума, говоривший на родном языке

На этой неделе стало известно, что в феврале в полевом госпитале на севере Бразилии от коронавируса скончался Арука Джума - один из последних представителей амазонского племени Джума. Предположительно он был в возрасте 85-90 лет.

Он был последним в своем племени, свободно говорившим на языке своих предков. У него осталось три дочери, они замужем за представителями племени Уру-Эу-Вау-Вау и не говорят свободно на языке Джума.

Аруку Джуму доставили в госпиталь в начале февраля, ему пришлось добираться до больницы два часа на лодке, а затем еще 120 км на автомобиле.

Племя Джума когда-то насчитывало 15 тыс. человек, однако в 20 веке было фактически изгнано со своей земли и почти полностью истреблено. К 2020 году в живых остались только пять членов племени.