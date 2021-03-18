Путин ответил на слова Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

16 минут назад

Президент России Владимир Путин ответил на интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Путин поплатиться за предполагаемое вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли Байден Путина "убийцей".

"Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал Путин на стрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Россия аннексировала Крым семь лет назад - весной 2014 года.

"И вот, вы знаете, я вспоминаю - в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется , - продолжил президент России. - Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы".

Накануне президент США заявил, что его российскому коллеге придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", - заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.

После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина "убийцей". Байден ответил утвердительно.

После заявления Байдена в эфир телеканала Эй-би-си российский МИД заявил, что посол России в США приглашен в Москву для проведения консультаций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с США.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле восприняли интервью, в котором Байден "сделал ряд высказываний" о Путине, а также о том, "не оскорбили ли лично Путина" эти высказывания.