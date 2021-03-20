Фото: "крупная партия наркотиков" оказалась измельченными конфетами

час назад

Автор фото, PREFACURE DE POLICE Подпись к фото, Полиция Парижа показала фотографии обнаруженного во время рейда в среду

Полиция Парижа объявила о конфискации крупной партии экстази в коммуне Сент-Уэн, но потом выяснилось, что это измельченные клубничные конфеты.

На этой неделе полиция в Париже объявила о результатах расследования: во время рейда были обнаружены наркотики на сумму более 1 млн евро. Источники, близкие к расследованию, теперь говорят, что розовый порошок на самом деле был измельченными сладостями.

Если точнее - измельченная "Клубника Тагада" производства Haribo, одного из самых популярных брендов конфет во Франции, сообщает Франс пресс.

Полицейские заявляли, что изъятые наркотики предназначались для подпольных вечеринок. Их твит сопровождался двумя фотографиями, на которых был изображен розовый порошок в миске и большое количество маленьких таблеток в пакетиках.

Однако токсикологический анализ, проведенный в четверг, показал, что порошок не относится ни к наркотическим средствам, ни к ядовитым веществам, пишет Metro.

Подозреваемый, задержанный по этому делу, все равно будет подвергнут судебному преследованию, поскольку полиция также обнаружила украденные мобильные телефоны и механизм, использовавшийся для производства таблеток экстази, пишет издание Le Parisien.

Пока неясно, почему изначально было объявлено об обнаружении крупной партии наркотиков и зачем подозреваемый измельчил конфеты Haribo.

Это не первый случай ложного объявления о крупной партии наркотиков - в прошлом году в Таиланде названные наркотиками вещества оказались чистящим средством. Министр юстиции страны тогда вынужден был опровергать информацию о том, что в стране обнаружили рекордные 11,5 тонны контрабандного кетамина. Конфискованный белый порошок оказался тринатрийфосфатом - соединение обычно используют как пищевую добавку или компонент при производстве чистящих средств.