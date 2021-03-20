Отмывание "откатов" и попытка убийства. За что в США судили экс-директора "Военторга"

Владимир Козловский

для Би-би-си, Нью-Йорк

11 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Работа магазина "Военторг" во время специальных учений системы материально-технического обеспечения в Приморском крае

В городе Роли, столице Северной Каролины, признали себя виновными бывший замдиректора ОАО "Военторг" 59-летний Леонид Тейф и его бывшая жена 43-летняя Татьяна Тейф, которые проходят по делу, включающему в себя попытку организации заказного убийства и отмывание полученных в России "откатов" на десятки миллионов долларов.

3,67 терабайтов "компромата"

Члены большой адвокатской команды Тейфа не могли поверить своей удаче. В основном это местные юристы, которых возглавлял адвокат из Нью-Йорка Роберт Вулф, в прошлом защищавший целую плеяду советских эмигрантов, а в последнее время представляющий бывшего москвича Феликса Сейтера, одного из героев "Рашагейта".

Ведь Тейфу, живущему в США с 2010 года, грозило до 20 лет тюрьмы. А теперь, согласно заявлению минюста США, он получит не больше пяти лет, из которых будет вычтен срок, отбытый к тому времени за решеткой, где Тейф находится с декабря 2018 года.

Приговор уроженцу Беларуси будет вынесен в сентябре.

Татьяна Тейф, которая развелась с ним в 2017 году, была арестована одновременно с бывшим мужем, но давно вышла под залог. Они призналась во лжи при заполнении иммиграционного документа - взамен прокуратура обещала не требовать наказания, связанного с лишением свободы.

Прокуратура перечислила деяния, инкриминировавшиеся Тейфу и четырем его подельникам, которые признали вину раньше, в четырех обвинительных заключениям.

Тейф, в частности, обвинялся в отмывании в США части "откатов" объемом в 150 млн долларов, якобы полученных им в России при распределении госконтрактов на продовольственное и банно-прачечное обслуживание российских военных.

Как показал на допросе один бывший россиянин, фигурирующий в судебных документах как CS-1 ("тайный осведомитель №1"), по поручению Тейфа он ездил по стране и собирал "откаты".

Тейф обвинялся в отмывании примерно 40 млн долларов, поступивших в четыре американских банка, в основном в Bank of America, переводами из стран, которые имеют репутацию звеньев отмывочной цепи.

В конечном итоге Тейф признался не в отмывании огромных сумм, а только в визовом мошенничестве и лжи при заполнении налогового документа.

Прокуратура надеялась получить с супругов десятки миллионов долларов и конфисковать оружие, в том числе АК-47, СКС и "Сайгу", а также драгоценности, список которых поражает воображение. Супруги в итоге согласились заплатить государству примерно 6 млн долларов.

Что касается оружия, то Тейфы считаются теперь судимыми и права на него больше не имеют. Как объяснил член адвокатской команды, пожелавший остаться неназванным, кто-то из его коллег, возможно, продаст оружие.

Доказательная база обвинения была внушительной. Американская прокуратура по закону обязана предоставлять защите весь имеющийся у нее "компромат", который она будет использовать на процессе, причем не только на подсудимого, но и на свидетелей обвинения. Этот называется discovery.

В данном случае объем discovery составил на конец мая 2019 года 3,67 терабайтов. То есть примерно 73,4 млн страниц, писала защита, возмущенная тем, что обвинение не присовокупило к этой горе документов поисковую машину.

Защита жаловалась, что если ей придется изготовлять поисковик самой и потом изучать документы, то это обойдется "в миллионы долларов". Но гора родила мышь.

Два плана мести

Самым интригующим пунктом обвинения была попытка разделаться с сыном бывшей экономки Тейфа Олеси Тимофевой, который закодирован в судебных документах как А. Г.

В феврале 2018 года Тейф, согласно обвинительным документам, заявил осведомителю CS-1, что подозревает в А.Г. любовника своей жены. Тайф нанял частного сыщика Стивена Майерса для слежки за А.Г. и поручил ему установить датчики GPS в его машине.

Тейф, по словам прокуроров, вынашивал два плана мести.

Его давний приятель и бизнес-партнер Джон Патрик Поттер навестил отделение министерства внутренней безопасности США в Атланте и сигнализировал, что А.Г. вступил в фиктивный брак. Поттер наведался в министерство еще раз и заявил, что мать А.Г. находится в США нелегально.

Экономка к тому времени ушла от Тейфа и забрала с собой мужа, который тоже у него работал. Джон Патрик Поттер также сообщил, что А.Г. работает теперь в Кливленде, Огайо.

Потом Поттер встретился с одним из сотрудников министерства, фигурирующим в открытых документах как Мэк, и поспросил его о содействии в депортации А.Г. в Россию. По словам прокуроров, Тейф говорил, что если бы А.Г. находился в России, то его "давно бы похоронили".

Чтобы помочь Мэку завести дело на А.Г., заговорщики якобы собирались подбросить тому наркотики.

Тейф, по словам прокуроров, посулил сотруднику министерства внутренней безопасности машину, катер или 25 тысяч долларов. В качестве задатка Мэку были вручены 10 тысяч, которые он сразу же отдал следователям, записывавшим разговор. 15 тысяч он должен был получить, когда А.Г. вышлют в Россию (следователи считают, что это грозило его жизни).

Тейф был обвинен в даче взятки госслужащему - и сейчас в этом признался.

Другой план мести заключался в том, чтобы похитить А.Г., отвезти в лес, заставить сознаться в адюльтере с Татьяной Тейф на видеокамеру и ввести ему смертельную дозу наркотика, изобразив передозировку.

В день вынесения приговора прокуратура официально снимет с Тейфа обвинение в подготовке заказного убийства.

Первоначально Тейфа обвинили в хранении пистолета Ruger P94 40-го калибра с удаленным серийным номером, который он вручил осведомителю CS-1. Этот пункт тоже будет снят одновременно с вынесением приговора.

Пятым подельником Тейфа следствие назвало Алексея Полякова, который намеренно скрыл в заявлении на натурализацию в США то, что в прошлом пользовался именем Алекс Норка, приуменьшил число арестов, которым он подвергался, и солгал, что отбыл в тюрьме от силы шесть дней (на самом деле, больше).

Теперь Тейфу предстоит еще один суд, -на этот раз в штате Юта, где его и пятерых других подельников привлекли в прошлом году по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити.

В четверг Тейф заранее согласился на депортацию в Россию - после отбытия срока по делу в Северной Каролине.