Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Экономисты этого не ожидали
Банк России на заседании в пятницу повысил размер ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. - до уровня 4,5%. Этому предшествовало ускорение инфляции и меры правительства по регулированию цен. Экономисты ждали ужесточения политики ЦБ, но только в апреле, а не в марте.
До этого Центробанк пять раз подряд оставлял ставку неизменной. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса ЦБ поэтапно снижал ее размер: если в марте ставка была на уровне 6%, то 24 июля она была снижена до исторического минимума в 4,25%.
Однако в последние месяцы ситуация изменилась: экономический спад оказался меньше, чем ожидалось в начале 2020 года, однако при этом ускорился рост цен, в первую очередь, на продукты питания.
"Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска", - объясняется в пресс-релизе ЦБ. В заявлении также говорится, что "баланс рисков сместился в сторону проинфляционных".
Новое повышение в апреле?
Многие экономисты ожидали, что ставка на мартовском заседании сохранится. Например, аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" накануне отмечали, что ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией.
"С прошлого заседания прошло немного времени для принятия однозначных решений. В ближайшие месяцы она будет падать арифметически просто в силу отсчета от прошлогодней инфляции, а в марте - мае прошлого года мы наблюдали ее резкий скачок", - объясняет агентство в своем телеграм-канале.
Аналитики Bank of America прогнозировали, что ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов в апреле на фоне роста инфляции, а в июне-июле повторит этот шаг на фоне мер по смягчению налогов. Аналогичный прогноз публиковали и эксперты "ВТБ-Капитала".
В Росбанке также предполагали, что ЦБ растянет паузу в отношении изменения ставки до апреля, после чего постепенно начнет-таки ее повышать.
"Мы полагаем, 19 марта ключевая ставка и сдержанная риторика останутся неизменны, вопреки наблюдению пиковых уровней в ближайшие недели. Однако рост инфляции с коррекцией на сезонность в феврале вызывает у нас опасения относительно масштаба инфляционных рисков. По этой причине, мы считаем меры "превентивного сдерживания" - повышение ключевой ставки на 25 б.п. уже в апреле, а не в четвером квартале 2021 года - весьма оправданными", - говорится в отчете Росбанка.
При этом некоторые эксперты прогнозировали повышение ставки уже в марте, учитывая планы ЦБ постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.
"После февральского заседания регулятор дал понять, что рассматривает возможность повышения ключевой ставки в текущем году, а недавние сообщения СМИ предполагают, что денежно-кредитная политика может быть нормализована довольно быстро", - отмечалось в аналитическом отчете "Сбера".
В пятничном завлении регулятора дается явный сигнал на возможность роста ставки в будущем: Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Инфляция и рост цен
В последние месяцы рост цен оказался в центре внимания властей. С начала года цены выросли на 1,8%. По итогам февраля инфляция в годовом выражении, по оценке Росстата, составила 5,4% - это существенно выше цели ЦБ в 4%. В феврале продукты питания в годовом выражении подорожали почти на 8%. Сам регулятор оценивает инфляцию на уровне 5,8% по данным на 15 марта.
В начале года ЦБ активно снижал ставки, кроме того на динамику цен повлияли ослабление рубля и восстановление спроса после карантина.
На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что регулятору пришлось пересмотреть свой прогноз по инфляции на этот год в сторону ее увеличения.
"Прогноз по инфляции на этот год повышен до 3,7-4,2%. Пересмотр отражает более высокую траекторию, и, соответственно, большую инерцию инфляционных ожиданий, которая в результате этого возникает. Данные за февраль дополнительно это подтверждают. Более того, они повышают вероятность, что инфляция будет двигаться ближе к верхней границе этого прогнозного диапазона", - говорил Заботкин в интервью агентству Блумберг 10 марта.
"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем", - прогнозирует ЦБ.
В конце прошлого года в России резко подскочила стоимость сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий. В декабре на это обратил внимание президент Владимир Путин: он раскритиковал главу минэкономразвития Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами и поручил проработать меры по их стабилизации.
В итоге кабмин поручил торговым сетям и производителям до 1 апреля зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные.
Однако такой шаг вызвал критику со стороны ритейлеров, которые жалуются, что административное снижение цен ударяет по их прибыли.
"Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", - сетовал в интервью РБК гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.
Попытка регулировать цены на продукты уже привела к конфликтам между производителями и торговыми сетями. Как сообщал в январе "Коммерсант", у некоторых торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, так как производители либо отказывались продавать продукцию на таких условиях, либо вовсе игнорировали запросы.
В ЦБ отмечают, что риски роста цен повысились. В первую очередь, регулятор отмечает, что потребительский спрос растет быстрее, чем могут нарастатить выпуск производители. Еще один риск - это волатильность на валютном рынке и возможный рост инфляционных ожиданий, связанный с различными геополитическии событиями. ЦБ также полагает, что на инфляцию может повлиять рост расходов бюджета и возможные решения об инвестициях средств Фонда национального благосостояния.
В ЦБ ожидают также открытия границ и снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, - это приведт к росту потребления зарубежных услуг. Здесь факторами риска, по мнению регулятора, являются медленные темпы вакцинации и появление новых штаммов коронавиурса.
Ужесточение вместо смягчения
В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен.
"Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация", - говорила она на пресс-конференции по итогам заседания 12 февраля.
Позднее глава ЦБ допустила, что по мере стабилизации экономической ситуации в стране ставка постепенно будет повышаться, возвращаясь к своим прежним значениям.
"Мы считаем, что мы придем к нейтральной ставке - 5-6% - в течение текущего трехлетнего периода нашего прогноза. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели", - отмечала Набиуллина в интервью "Известиям" 12 марта.
При этом глава регулятора заверяла, что даже в случае повышения ставки денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, "в зоне ставок ниже нейтральной".
Во вторник агентство Блумберг опубликовало прогноз, согласно которому уже до конца этого года Банк России может повысить ставку на 1,25 процентного пункта - до 5,5 или 6%. Причинами такого решения источники агентства называют рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.
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