Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Экономисты этого не ожидали

48 минут назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, ЦБ прекратил снижать ставку летом прошлого года

Банк России на заседании в пятницу повысил размер ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. - до уровня 4,5%. Этому предшествовало ускорение инфляции и меры правительства по регулированию цен. Экономисты ждали ужесточения политики ЦБ, но только в апреле, а не в марте.

До этого Центробанк пять раз подряд оставлял ставку неизменной. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса ЦБ поэтапно снижал ее размер: если в марте ставка была на уровне 6%, то 24 июля она была снижена до исторического минимума в 4,25%.

Однако в последние месяцы ситуация изменилась: экономический спад оказался меньше, чем ожидалось в начале 2020 года, однако при этом ускорился рост цен, в первую очередь, на продукты питания.

"Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска", - объясняется в пресс-релизе ЦБ. В заявлении также говорится, что "баланс рисков сместился в сторону проинфляционных".

Новое повышение в апреле?

Многие экономисты ожидали, что ставка на мартовском заседании сохранится. Например, аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" накануне отмечали, что ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией.

"С прошлого заседания прошло немного времени для принятия однозначных решений. В ближайшие месяцы она будет падать арифметически просто в силу отсчета от прошлогодней инфляции, а в марте - мае прошлого года мы наблюдали ее резкий скачок", - объясняет агентство в своем телеграм-канале.

Аналитики Bank of America прогнозировали, что ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов в апреле на фоне роста инфляции, а в июне-июле повторит этот шаг на фоне мер по смягчению налогов. Аналогичный прогноз публиковали и эксперты "ВТБ-Капитала".

В Росбанке также предполагали, что ЦБ растянет паузу в отношении изменения ставки до апреля, после чего постепенно начнет-таки ее повышать.

"Мы полагаем, 19 марта ключевая ставка и сдержанная риторика останутся неизменны, вопреки наблюдению пиковых уровней в ближайшие недели. Однако рост инфляции с коррекцией на сезонность в феврале вызывает у нас опасения относительно масштаба инфляционных рисков. По этой причине, мы считаем меры "превентивного сдерживания" - повышение ключевой ставки на 25 б.п. уже в апреле, а не в четвером квартале 2021 года - весьма оправданными", - говорится в отчете Росбанка.

При этом некоторые эксперты прогнозировали повышение ставки уже в марте, учитывая планы ЦБ постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.

"После февральского заседания регулятор дал понять, что рассматривает возможность повышения ключевой ставки в текущем году, а недавние сообщения СМИ предполагают, что денежно-кредитная политика может быть нормализована довольно быстро", - отмечалось в аналитическом отчете "Сбера".

В пятничном завлении регулятора дается явный сигнал на возможность роста ставки в будущем: Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Инфляция и рост цен

В последние месяцы рост цен оказался в центре внимания властей. С начала года цены выросли на 1,8%. По итогам февраля инфляция в годовом выражении, по оценке Росстата, составила 5,4% - это существенно выше цели ЦБ в 4%. В феврале продукты питания в годовом выражении подорожали почти на 8%. Сам регулятор оценивает инфляцию на уровне 5,8% по данным на 15 марта.

В начале года ЦБ активно снижал ставки, кроме того на динамику цен повлияли ослабление рубля и восстановление спроса после карантина.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что регулятору пришлось пересмотреть свой прогноз по инфляции на этот год в сторону ее увеличения.

"Прогноз по инфляции на этот год повышен до 3,7-4,2%. Пересмотр отражает более высокую траекторию, и, соответственно, большую инерцию инфляционных ожиданий, которая в результате этого возникает. Данные за февраль дополнительно это подтверждают. Более того, они повышают вероятность, что инфляция будет двигаться ближе к верхней границе этого прогнозного диапазона", - говорил Заботкин в интервью агентству Блумберг 10 марта.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем", - прогнозирует ЦБ.

В конце прошлого года в России резко подскочила стоимость сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий. В декабре на это обратил внимание президент Владимир Путин: он раскритиковал главу минэкономразвития Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами и поручил проработать меры по их стабилизации.

В итоге кабмин поручил торговым сетям и производителям до 1 апреля зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные.

Однако такой шаг вызвал критику со стороны ритейлеров, которые жалуются, что административное снижение цен ударяет по их прибыли.

"Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", - сетовал в интервью РБК гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

Попытка регулировать цены на продукты уже привела к конфликтам между производителями и торговыми сетями. Как сообщал в январе "Коммерсант", у некоторых торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, так как производители либо отказывались продавать продукцию на таких условиях, либо вовсе игнорировали запросы.

В ЦБ отмечают, что риски роста цен повысились. В первую очередь, регулятор отмечает, что потребительский спрос растет быстрее, чем могут нарастатить выпуск производители. Еще один риск - это волатильность на валютном рынке и возможный рост инфляционных ожиданий, связанный с различными геополитическии событиями. ЦБ также полагает, что на инфляцию может повлиять рост расходов бюджета и возможные решения об инвестициях средств Фонда национального благосостояния.

В ЦБ ожидают также открытия границ и снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, - это приведт к росту потребления зарубежных услуг. Здесь факторами риска, по мнению регулятора, являются медленные темпы вакцинации и появление новых штаммов коронавиурса.

Ужесточение вместо смягчения

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен.

"Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация", - говорила она на пресс-конференции по итогам заседания 12 февраля.

Автор фото, Russian State Duma Подпись к фото, Ключевая ставка в прошлом году опустилась до исторического минимума

Позднее глава ЦБ допустила, что по мере стабилизации экономической ситуации в стране ставка постепенно будет повышаться, возвращаясь к своим прежним значениям.

"Мы считаем, что мы придем к нейтральной ставке - 5-6% - в течение текущего трехлетнего периода нашего прогноза. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели", - отмечала Набиуллина в интервью "Известиям" 12 марта.

При этом глава регулятора заверяла, что даже в случае повышения ставки денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, "в зоне ставок ниже нейтральной".