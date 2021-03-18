Суд освободил экс-главу Удмуртии от наказания по состоянию здоровья. Он был осужден на 10 лет за взятки

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Автор фото, Amir Zakirov/TASS

Завьяловский районный суд Удмуртии освободил от отбытия наказания экс-главу региона Александра Соловьева, который осенью прошлого года получил 10 лет колонии строгого режима за взяточничество.

"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", - рассказали Интерфаксу в пресс-службе суда.

Суд освободил Соловьева от отбытия наказания по состоянию здоровья, уточнил собеседник агентства.

70-летний экс-глава Удмуртии подал ходатайство об освобождении от наказания по состоянию здоровья 11 марта. Ранее, в середине февраля этого года, Соловьева госпитализировали в одну из больниц Ижевска.

10 лет за взятки

В октябре прошлого года удмуртский суд признал бывшего главу республики Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима (прокурор запрашивал 13 лет), а также назначил ему штраф в 275 млн рублей.

Несмотря на то, что суд отменил Соловьеву 10-летний срок заключения из-за болезни, штраф остается в силе, сообщили РИА Новости в суде.

Соловьев был признан виновным по двум эпизодам части 6 статьи 290 уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Его задержали в апреле 2017 года и сначала поместили под стражу, но спустя четыре месяца суд отпустил Соловьева из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, а также долю участия в компании стоимостью 2,7 млн рублей.

За это он якобы обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на пользование участком недр, считает следствие.