Двух сотрудников болгарской разведки арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

час назад

Автор фото, Getty Images

Два сотрудника военной разведки Болгарии, которых задержали накануне во время спецоперации в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила на брифинге представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева.

Как следует из ее слов, в шпионскую группу входило больше людей, однако на данный момент арестованы только двое. Их имена не раскрываются.

По словам представителя генпрокуратуры, руководителем группы был бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, а его задачей было создание агентурной сети, пишет Интерфакс со ссылкой на болгарское телевидение.

Как заявила Милева, руководитель шпионской группы вербовал тех, у кого был доступ к информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.

По утверждению представителя генпрокуратуры, в группу также входила супруга сотрудника разведки, у которой двойное гражданство России и Болгарии. Она была посредницей между разведчиком и сотрудниками посольства России в Болгарии, заявила Милева.

В распоряжении генпрокуратуры страны есть записи их разговоров, а также задокументированы ее посещения посольства, сообщила представитель ведомства.

Еще в группу, как утверждает представитель болгарской генпрокуратуры, входил один сотрудник болгарского минобороны, а также трое действующих и бывших сотрудников военной разведки страны, которые собирали конфиденциальную информацию и передавали ее руководителю группы.

Шпионы среди дипломатов

В прошлом году Болгария трижды высылала из страны российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Последний раз это произошло в конце декабря 2020 года. Тогда генпрокуратура страны обвинила российского дипломата в том, что он с 2017 года собирал данные о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений в Болгарии. Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В сентябре 2020 года Болгария объявила персонами нон-грата и выслала двух российских дипломатов. Болгарская прокуратура обвинила их в том, что они с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил, а затем передавали ее российской военной разведке.