Двух сотрудников болгарской разведки арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Два сотрудника военной разведки Болгарии, которых задержали накануне во время спецоперации в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила на брифинге представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева.
Как следует из ее слов, в шпионскую группу входило больше людей, однако на данный момент арестованы только двое. Их имена не раскрываются.
По словам представителя генпрокуратуры, руководителем группы был бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, а его задачей было создание агентурной сети, пишет Интерфакс со ссылкой на болгарское телевидение.
Как заявила Милева, руководитель шпионской группы вербовал тех, у кого был доступ к информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.
По утверждению представителя генпрокуратуры, в группу также входила супруга сотрудника разведки, у которой двойное гражданство России и Болгарии. Она была посредницей между разведчиком и сотрудниками посольства России в Болгарии, заявила Милева.
В распоряжении генпрокуратуры страны есть записи их разговоров, а также задокументированы ее посещения посольства, сообщила представитель ведомства.
Еще в группу, как утверждает представитель болгарской генпрокуратуры, входил один сотрудник болгарского минобороны, а также трое действующих и бывших сотрудников военной разведки страны, которые собирали конфиденциальную информацию и передавали ее руководителю группы.
Шпионы среди дипломатов
В прошлом году Болгария трижды высылала из страны российских дипломатов по обвинению в шпионаже.
Последний раз это произошло в конце декабря 2020 года. Тогда генпрокуратура страны обвинила российского дипломата в том, что он с 2017 года собирал данные о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений в Болгарии. Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
В сентябре 2020 года Болгария объявила персонами нон-грата и выслала двух российских дипломатов. Болгарская прокуратура обвинила их в том, что они с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил, а затем передавали ее российской военной разведке.
В январе прошлого болгарская прокуратура обвинила еще двух российских дипломатов в шпионаже в пользу Москвы - в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны.
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