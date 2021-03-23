Неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в Колорадо. Погибли 10 человек

10 минут назад

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Вооруженный мужчина открыл стрельбу в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо. В результате погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Нападавший вошел в супермаркет и открыл стрельбу примерно в 14:30 по местному времени (00:30 мск).

Примерно через 20 минут местная полиция сообщила в "Твиттере", что в районе супермаркета замечен стрелок, и призвала жителей избегать этот район.

Полиция также призвала очевидцев стрельбы не транслировать у себя в социальных сетях "тактическую информацию".

Однако один прохожий снял на камеру происходящее и выложил в интернет. На видеозаписи, снятой снаружи супермаркета, видны тела возле здания.

"Я не знаю, что происходит. Слышны выстрелы, кто-то упал", - описывает происхоядящее оператор.

Позже на место происшествия приехала полиция и окружила супермаркет. Подозреваемого в стрельбе задержали.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Задержание нападавшего

На кадрах его задежания видно, что полицейские ведут его в наручниках, сам он при этом одет только в шорты и идет босиком. На видео видно, что задержанный ранен в ногу и хромает.

Как заявила на пресс-конференции глава местной полиции Марис Херольд, подозреваемый взят под стражу и на данный момент находится в больнице.

В результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Им оказался 51-летний офицер Эрик Тэлли, который первым приехал на место происшествия и сообщил о случившемся коллегам. Глава полиции назвала его поступок героическим.