СКР проверит выставку человеческих тел в Москве. Какие к ней есть претензии?

57 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ, где представлены человеческие тела.

"В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции", - говорится на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил следователям проверить, соответствует ли выставка российскому законодательству.

Что это за выставка?

Body Worlds - одна из самых известных передвижных выставок в мире. Ее создатель - немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, который изобрел пластинацию. Это способ бальзамирования и консервации умерших с помощью синтетического полимера, когда вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком.

Впервые выставка пластинированных тел состоялась в Токио в 1995 году, после чего подобные выставки прошли на более чем 50 разных площадках в Европе, Азии и Северной Америке. Помимо временных выставок, постоянные экспозиции Body Worlds есть в Лондоне, Берлине, Амстердаме и еще нескольких городах.

В Москву выставка впервые приехала в 2021 году. Она открылась 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ и, как ожидается, будет работать до начала следующего года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на то, что выставка будет открыта почти год, в первый месяц ее работы у павильона выстраивались большие очереди из желающих ее посетить

Благодаря выставкам пластинированных тел фон Хагенс прославился и разбогател, однако они нередко становились поводом для скандалов.

Сам фон Хагенс утверждает, что люди жертвуют ему свои тела для пластинации добровольно, подписывая при жизни соответствующий договор.

Однако анатома неоднократно обвиняли в том, что он получает останки человеческих тел незаконно. Например, в 2004 году Der Spiegel писал, что у некоторых пластинированных тел есть пулевые ранения. Сообщалось, что Китай предоставляет анатому для пластинации тела казненных заключенных, но доказательств этого не нашли.

Религиозные деятели обвиняли анатома в неуважительном отношении к умершими и выступали против демонстрации человеческих останков на выставках.

Одна из самых известных работ фон Хагенса - пластинированное тело с открытой черпеной коробкой, которое анатом посадил за шахматную доску. Другая его известная работа - пластинированные тело женщины, умершей на восьмом месяце беременности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фон Хагенс за шахматной доской вместе с телом, которое он пластинировал

Кто выступил против выставки в Москве?

В день открытия выставки на ВДНХ партия "Коммунисты России" обратилась в московскую мэрию, генпрокуратуру и минкультуры с просьбой ее запретить. Как заявил РИА Новости глава ЦК партии Максим Сурайкин, "коллекция трупов некогда живых людей" не коррелирует с "духом ВДНХ, где царит позитивная атмосфера отдыха".

"Подобные экспозиции должны выставляться в узкоспециализированных учреждениях, куда могут попасть только те, чья работа или сфера интересов напрямую связана с заявленной тематикой. Например, врачи-анатомы или студенты медицинских направлений. Но размещать шок-контент в местах массового отдыха граждан - кощунственно и опрометчиво", - сказал он.

В пресс-службе ВДНХ на это ответили, что выставка "Мир тела" - частная и проходит в арендованном помещении, которое арендатор имеет право использовать под любые мероприятия.

"Шок-контентом" выставку также назвали в РПЦ. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что посетителям выставки стоит задуматься, не является ли демонстрация таких экспонатов унижением человеческого достоинства, которым обладают как живые, так и мертвые.

Также выставку раскритиковал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. "Возможно, выставка нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Считаю, что по поводу этой выставки необходима квалифицированная правовая оценка", - предположил он в разговоре с агентством.

14 марта "Российская газета" сообщила, что во время экскурсии по выставке девочка упала в обморок. По данным газеты, ребенку стало плохо рядом со стендом, на котором представлены человеческие мышцы.

После этого депутат Госдумы от "Единой России" Николай Земцов попросил генпрокуратуру проверить выставку на предмет законности. По мнению парламентария, организаторов выставки нужно привлечь к уголовной ответственности по статье 244 УК (надругательство над телами умерших).

Что ответили организаторы?

Организатор московской выставки "Мир тел" на ВДНХ - выставочная компания "Ротекс".

После критики в адрес выставки компания выпустила пресс-релиз, в которой заявила, что мероприятие соответствует требованиям действующего законодательства России.

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По мнению организаторов, критики выставки "не имеют объективного представления" как о Body Worlds, так и о других подобных выставках, "имеющих колоссальный научный потенциал". К таким выставкам организаторы "Мира тел" отнесли Кунсткамеру, Мавзолей Ленина и Палеонтологический музей.