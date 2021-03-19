Взаимные обвинения и час перепалки: США и Китай начали переговоры на Аляске
Американские и китайские чиновники обменялись резкими замечаниями в самом начале первых переговоров на высоком уровне между представителями администрации Джо Байдена и Пекина, которые проходят на Аляске.
Китайская сторона обвинила американцев в том, что они подстрекают другие страны к "нападкам на Китай", в то время как США заявили, что китайцы прибыли на переговоры "в расчете сыграть на публику".
Во встрече в Анкоридже, начавшейся на повышенных тонах, принимают участие с американской стороны госсекретарь Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской - министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзечи.
Впрочем, как отметили американские представители, состоявшиеся после этого за закрытыми дверями переговоры длились более двух часов, как было запланировано изначально, и оказались содержательными, серьезными и прямолинейными.
Предваряя переговоры, Блинкен без экивоков заявил, что США намерены выразить глубокую озабоченность действиями Китая, включая ситуацию в Синцзяне, Гонконге, отношение к Тайваню и кибератаки против США.
"Каждое из этих действий угрожает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую стабильность", - подчеркнул Блинкен.
В ответ Ян обвинил Вашингтон в использовании своей военной мощи и финансового превосходства для подавления других стран.
"Вы злоупотребляете постулатами национальной безопасности, препятствуя нормальным торговым отношениям, и подстрекаете некоторые другие страны к нападкам на Китай", - добавил чиновник.
По словам Яна, ситуация с правами человека в самой Америке далеко не самая лучшая, потому что там "режут" черных американцев.
На это Салливан заявил, что Вашингтон вовсе не хочет конфликтовать в Пекином, но подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться избранных принципов в интересах нашего народа и наших друзей".
Эта перепалка, происходившая на глазах у представителей мировых СМИ, продолжалась более часа и предварила сами переговоры, включавшие три раунда. Это была первая встреча на столь высоком уровне с июня прошлого года и первая для администрации Байдена.
Позже американская делегация обвинила китайскую сторону в нарушении протокола, по которому на вступительные речи обеим странам отводилось по две минуты.
"Похоже, что китайская делегация прибыла на переговоры с намерением сыграть на публику и театральные эффекты доминировали над содержанием", - отметил один из американских переговорщиков.
Впрочем, американских чиновники подчеркнули, что переговоры пойдут по плану, предположив, что преувеличенная дипломатическая риторика китайцев часто нацелена на домашнюю аудиторию.
В свою очередь китайцы заявили, что это американцы нарушили протокол, и вновь обвинили их в "беспочвенных нападках" на внешнюю и внутреннюю политику Китая.
Ян внес и более позитивную ноту, выразив надежду, что серьезные трудности в китайско-американских отношениях должны остаться в прошлом.
Китай хотел бы перезагрузить отношения с Америкой, достигшие низшей точки при администрации Трампа, поэтому Ван сказал, что он открыт для конструктивного диалога.
По словам корреспондента Би-би-си Барбары Плетт-Ашер, эти переговоры стали первым шансом для администрации Байдена показать, как Америка будет справляться с тем, что Блинкен назвал крупнейшим геополитическим вызовом XXI столетия.
В чем яблоко раздора?
Таких яблок немало. Взять, хотя бы, торговые отношения. США обвиняют Китай в том, что он играет не по правилам, в частности, практикует государственное субсидирование различных отраслей, ворует интеллектуальную собственность, целенаправленно занижает курс своей валюты и возводит торговые барьеры.
Китай, в свою очередь, добивается отмены высоких торговых тарифов на китайские товары, введенных при администрации Трампа. Он также обвиняет США в препятствовании работе успешных технологических компаний страны, таких как Huawei.
США также указывают на то, что Китай создал в провинции Синьцзян широкую тайную сеть лагерей, в которых содержится более миллиона представителей уйгурского меньшинства.
По данным правозащитных организаций, там допускаются чудовищные нарушения прав человека - от принудительной стерилизации женщин до пыток и систематических изнасилований.
Из недавнего доклада Amnesty International следует, что китайские власти практикуют также разделение уйгурских семей, отправляя маленьких детей в специальные приюты без согласия родителей.
США вместе с Канадой и Нидерландами официально признали геноцид Китая в отношении уйгурского меньшинства.
Америка также озабочена ситуацией с правами человека в Гонконге, где Китай активно применяет новый закон о национальной безопасности против диссидентов и участников демократического движения.
Власти Китая категорически отрицают, что насильственно сгоняют уйгуров в лагеря в Синьцзяне, утверждая, что они созданы исключительно с целью образования и борьбы с экстремистскими тенденциями, а свидетелей нарушений прав человека, которым удалось бежать за рубеж, называют лжецами, которые действуют по указке Запада.
Пекин требует от США прекратить вмешательство в то, что он считает своими внутренними делами, и "очернительство" правящей Коммунистической партии.
Китай также сопротивляется тому, что он считает посягательством США на его позиции в Южно-Китайском море, которое он рассматривает как свои территориальные воды.
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