В Мьянме во время репортажа задержан корреспондент Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Аун Тура был задержан у здания суда во время репортажа

В Мьянме задержан корреспондент бирманской службы Би-би-си Аун Тура, освещавший столкновения между военными и мирным населением, протестующим против военной диктатуры. Туру увели люди в штатском, прервав его репортаж у здания суда в столице страны Нейпьидо.

Вместе с Турой задержали репортера местного СМИ Mizzima. Ранее военное правительство отозвало лицензию этого ресурса.

По словам очевидцев, примерно в полдень пятницы по бирманскому времени к месту, где работали журналисты, подъехал миниавтобус без опознавательных знаков, и люди в штатском потребовали от репортеров следовать за ними.

С тех пор коллеги Ауна Туры из бирманской редакции Би-би-си не могут выйти с ним на связь. Руководство корпорации призвало власти страны сообщить о местонахождении своего журналиста и подтвердить, что он находится в безопасности.

"Би-би-си придает очень большое значение безопасности своего персонала в Мьянме, мы делаем все возможное, чтобы найти Ауна Туру. Аун Тура - аккредитованный журналист Би-би-си с многолетним опытом работы, в настоящий момент он освещает события в Нейпьидо", - говорится в официальном заявлении британской телерадиовещательной корпорации.

После произошедшего 1 февраля военного переворота в Мьянме арестовано сорок журналистов. 16 из них по-прежнему под стражей. Пять медиакомпаний были лишены лицензий новым правительством.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По некоторым данным, полиция заставляет людей разбирать баррикады, построенные участниками протестов

По меньшей мере восемь человек погибли в пятницу в разных городах страны в ходе столкновений протестующих с военными.

"Силы безопасности собрались расчищать баррикады, но люди мешали им, и тогда они начали стрелять", - рассказал один из свидетелей журналистам.

По сообщениям из Янгона (бывший Рангун), улицы крупнейшего города страны запружены людьми, которые пытаются выбраться оттуда, опасаясь продолжения насилия.

Полиция заставляет людей разбирать баррикады, сооруженные участниками протестов.

Подпись к фото, Би-би-си обратилась к властям Мьянмы с требованием сообщить о местонахождении журналиста Ауна Туры

По данным активистов, защищающих права политзаключенных, после военного переворота в Мьянме в ходе столкновений с силовиками погибло по меньше мере 232 человека. Одним из самых кровавых стало 14 марта: в этот день было убито 38 человек.

Посольства стран Евросоюза, а также США и Великобритании в совместном заявлении резко осудили применение грубой силы против безоружных мирных жителей со стороны служб безопасности.

В заявлении содержится призыв к военным отменить комендантский час, освободить задержанных, отменить чрезвычайное положение и восстановить в стране демократию.