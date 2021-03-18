"Жадина-говядина" и "ябеда-корябеда". Соцсети шутят об ответе Путина Байдену

33 минуты назад

Автор фото, Alexey Druzhinin/TASS

Российский президент Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байдена, который посчитал его убийцей.

"Кто как обзывается, сам так и называется", - сказал Путин и добавил, что желает Байдену здоровья.

17 марта во время интервью с телеканалом Эй-би-си Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли американский президент своего российского коллегу убийцей.

Российские пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на ответное заявление Владимира Путина волной шуток.

Новый виток в дипломатии?

Многих пользователей развеселило, что Путин выбрал ответить американскому коллеге именно детской дразнилкой. Одни иронично отметили выход на новый уровень в международной дипломатии, другие усомнились в способности президента придумать ответ получше.

"Путин ответил Байдену. Спустя сутки. А сколько по времени вы обычно делаете вид, что не видели сообщение, чтобы придумать ответ?" - задается вопросом пользователь @pasha_hsb.

Журналист и политик Илья Яшин заметил в своем "Твиттере": "Путин ответил Байдену: "Кто так обзывается, тот сам так называется". Дословно. Надо признать, что в XXI века дипломатия достигла невиданных высот."

"Чего это ещё Путин Байдену язык не показал?" - шутит пользовательница @molchalyga.

"Владимир Путин ответил Джо Байдену, назвавшему его "убийцей": "Кто как обзывается, сам так называется". Вовочка, 68 годиков," - пишет пользователь @arseniysays.

Пословицы и поговорки: предложения соцсетей

Российские пользователи начали предлагать свои варианты пословиц и поговорок, которые, по их мнению, президент может использовать во время важных переговоров.

"Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот ее и съест! - заявил также Владимир Путин," - иронизирует пользователь @ivan_f_davydov.

"Владимир Путин прокомментировал невыполнение своих обещаний:

'Обещанного три года ждут'," - предполагает пользователь @antonpikuly.

Журналист Александр Скрыльников пишет: "Дал бог зайку, даст и лужайку", - президент прокомментировал отмену материнского капитала."

"- Владимир Владимирович, а почему вы сначала говорили, что пенсионный возраст не повысите, а потом повысили? - Первое слово съела корова!" - предлагает свой вариант @faeroon.

"Владимир Путин ответил на требование Украины вернуть Крым словами: "Жадина-говядина, пустая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая," - добавляет пользователь @aleksey_krd.

Реакции сторонников

Среди пользователей были и те, кто оценил ответ российского президента Байдену.

"Владимир Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья лидеру США. Мои аплодисменты!" - пишет в "Твиттере" журналистка Юлия Витязева.