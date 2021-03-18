"Жадина-говядина" и "ябеда-корябеда". Соцсети шутят об ответе Путина Байдену
Российский президент Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байдена, который посчитал его убийцей.
"Кто как обзывается, сам так и называется", - сказал Путин и добавил, что желает Байдену здоровья.
17 марта во время интервью с телеканалом Эй-би-си Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли американский президент своего российского коллегу убийцей.
Российские пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на ответное заявление Владимира Путина волной шуток.
Новый виток в дипломатии?
Многих пользователей развеселило, что Путин выбрал ответить американскому коллеге именно детской дразнилкой. Одни иронично отметили выход на новый уровень в международной дипломатии, другие усомнились в способности президента придумать ответ получше.
"Путин ответил Байдену. Спустя сутки. А сколько по времени вы обычно делаете вид, что не видели сообщение, чтобы придумать ответ?" - задается вопросом пользователь @pasha_hsb.
Журналист и политик Илья Яшин заметил в своем "Твиттере": "Путин ответил Байдену: "Кто так обзывается, тот сам так называется". Дословно. Надо признать, что в XXI века дипломатия достигла невиданных высот."
"Чего это ещё Путин Байдену язык не показал?" - шутит пользовательница @molchalyga.
"Владимир Путин ответил Джо Байдену, назвавшему его "убийцей": "Кто как обзывается, сам так называется". Вовочка, 68 годиков," - пишет пользователь @arseniysays.
Пословицы и поговорки: предложения соцсетей
Российские пользователи начали предлагать свои варианты пословиц и поговорок, которые, по их мнению, президент может использовать во время важных переговоров.
"Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот ее и съест! - заявил также Владимир Путин," - иронизирует пользователь @ivan_f_davydov.
"Владимир Путин прокомментировал невыполнение своих обещаний:
'Обещанного три года ждут'," - предполагает пользователь @antonpikuly.
Журналист Александр Скрыльников пишет: "Дал бог зайку, даст и лужайку", - президент прокомментировал отмену материнского капитала."
"- Владимир Владимирович, а почему вы сначала говорили, что пенсионный возраст не повысите, а потом повысили? - Первое слово съела корова!" - предлагает свой вариант @faeroon.
"Владимир Путин ответил на требование Украины вернуть Крым словами: "Жадина-говядина, пустая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая," - добавляет пользователь @aleksey_krd.
Реакции сторонников
Среди пользователей были и те, кто оценил ответ российского президента Байдену.
"Владимир Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья лидеру США. Мои аплодисменты!" - пишет в "Твиттере" журналистка Юлия Витязева.
"Послушала полный ответ Путина Байдену… Хорошо он исключительных мордой по столу повозил. Ничего не упустил из их богатой истории. И вежливо так, с улыбкой… Путин -лучший, это без сомнений!" - говорит пользовательница "Елена Пшеничная 2".
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