Битва за рунет. Главные вопросы о борьбе России с западными соцсетями

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

В марте российские власти начали активную борьбу с западными соцсетями, в первую очередь - с "Твиттером". Роскомнадзор (РКН) сначала объявил о замедлении работы "Твиттера" в России, а затем и вовсе пригрозил соцсети блокировкой. Российские политики объясняют попытки регулирования соцсетей противостоянием с Западом и необходимостью выполнения российских законов.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как и почему Россия начала активную кампанию против соцсетей.

Что случилось?

10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять работу "Твиттера" в России. Такой шаг ведомство объяснило тем, что соцсеть не удаляет запрещенный российскими законами контент.

Под запрещенным РКН подразумевает "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Регулятор заявил, что направил "Твиттеру" больше 28 тысяч требований об удалении подобных ссылок и публикаций. Всего РКН требует от "Твиттера" удалить более трех тысяч материалов.

Замедление работы соцсети - новая для российских властей технология. На "Твиттере" она была опробована впервые. Однако в РКН заявили, что все-таки постарались сделать замедление удобным для российских пользователей соцсети и ограничили только скорость загрузки фото и видео, а не текстовых сообщений.

В соцсети тогда заявили, что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете".

16 марта Роскомнадзор пригрозил "Твиттеру" полной блокировкой, если соцсеть не удалит "запрещенный контент". "Твиттер" в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - заявили в РКН. .

На следующий день РКН вынес "Твиттеру" еще одно требование - удалить из соцсети аккаунт "МБХ медиа". В ведомстве заявили, что в этом аккаунте якобы размещены информационные материалы "Открытой России" - организации, признанной нежелательной на территории России. РКН попросил также удалить аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, также признанной в России нежелательной организацией.

Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло заявила, что ее портал не имеет никакого отношения к нежелательным организациям и не публикует их материалы.

До этого в Госдуме и Совете Федерации неоднократно призывали заблокировать иностранные соцсети за распространение неугодного контента.

Почему "Твиттер" и чем он может ответить?

"Твиттер" - не самая популярная в России соцсеть. По данным Brand Analytics, "Твиттером" пользуется меньше процента населения России. По данным на 2017 год, больше всего в "Твиттере" жителей Москвы, Петербурга и республики Якутия.

При этом "Твиттер" - одна из основных площадок для многих российских оппозиционных политиков. Алексей Навальный называет "Твиттер" любимой социальной сетью. Платформа отвечает взаимностью - новым подписчикам соцсеть предлагает подписаться на Навального, на что жаловался экс-премьер Дмитрий Медведев.

Претензии российский властей к "Твиттеру" копятся с 2017 года. РКН неоднократно просил соцсеть удалить информацию, которую считает незаконной и опасной. Ранее "Твиттер" несколько раз штрафовали за отказ переносить данные российских пользователей на сервера внутри России, как то предписывает закон о персональных данных.

В феврале "Твиттер" удалил около ста аккаунтов, которые посчитал связанными с российскими властями и так называемой "фабрикой троллей". По данным "Твиттера", эти аккаунты старались "ослабить стабильность и надежность НАТО", а также вели активность, направленную против США и ЕС. В прошлом году соцсеть заблокировала более тысячи аккаунтов, которые продвигали повестку "Единой России" и критиковали российскую оппозицию.

Представитель МИД России Мария Захарова называла подобные блокировки политической цензурой. При этом "Твиттер" блокирует аккаунты за подобную политическую деятельность не только в России, но и в Китае и Турции.

Для "Твиттера" российская аудитория совсем невелика, ее не страшно потерять, отмечают эксперты. Автор сервиса Usher2.club Филипп Кулин называет "Твиттер" идеальным тестом для массовых блокировок. "С "Телеграмом" неудобно вышло - он сопротивлялся, и там техническое комьюнити. "Твиттер" вряд ли окажет активное сопротивление, и там нет организованных технических сообществ", - говорит он.

По мнению социолога Полины Колозариди, будет ли "Твиттер" вести диалог с российскими властями, зависит от оформления требований к соцсетям и от политических настроений компании. "Всё же многие платформы, которые ведут переговоры с Россией, порицаются с точки зрения, например, критично настроенных американских СМИ. Тут не стоит забывать о том, что идея связи русских хакеров, Путина и Трампа - довольно сильный фактор, который может влиять на компании", - считает она.

Автор фото, AFP PHOTO Подпись к фото, Дмитрий Медведев во время визита в штаб-квартиру Twitter в 2010 году

"Они ["Твиттер"] - в США, они не могут, даже если очень хотят, взять и полностью начать подчиняться требованиям органа, находящегося, кстати, под санкциями. Судя по всему он сейчас попробует подчиниться по максимуму требованиям, которые согласуются с его правилами", - согласен Филипп Кулин.

При этом заявления Роскомнадзора о том, что они просят "Твиттер" удалить информацию о детской порнографии и суицидах - не совсем правда, отмечает глава "Общества защиты интернета" (ОЗИ) Михаил Климарев.

Он рассказал, что РКН просил "Твиттер" удалить твит ОЗИ о том, что "ВКонтакте" удаляет посты об акции с фонариками в поддержку Навального. РКН прислали уведомление "Твиттеру", в котором говорится, что в твитте ОЗИ "содержится призыв к массовым митингам".

А что другие сети?

Facebook также несколько раз блокировал аккаунты, которые считал российской политической пропагандой. Соцсеть блокирует подобные аккаунты или посты в рамках своей кампании по борьбе с фейковыми новостями, запущенной в 2016 году.

Так, в марте под блокировки попали публикации российских СМИ, написанные по пресс-релизу ФСБ.

Роскомнадзор не исключает, что вслед за "Твиттером" начнет попытки мешать другим соцсетям работать в России, если они не пойдут на уступки.

Депутаты Госдумы также планируют призвать к диалогу и другие иностранные соцсети - "Фейсбук", YouTube, "Гугл", "Твиттер" и "ТикТок". "Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - заявил глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев 16 марта.

"Фейсбук", как и "Твиттер", неоднократно штрафовали за отказ разместить данные пользователей на российских серверах.

В феврале депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что занимается разработкой специального законопроекта, регулирующего деятельность крупных иностранных IT-компаний, в частности, Facebook и Google. Дума хочет обязать их создать представительства на территории России и установить отдельные требования к их работе. Какие - депутат не раскрыл.

Как власти объясняют необходимость регулировки соцсетей?

В феврале Владимир Путин заявил, что западные социальные сети "плевать хотели" на своих пользователей и занимаются зарабатыванием денег. "Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб категории людей, на которую он направлен", - заявил президент.

По его словам, соцсети "все больше и больше начинают управлять сознанием". Он добавил, что не хочет закрывать в России иностранные соцсети, но не исключает этого при "враждебных действиях в отношении нашей страны".

В начале марта Путин еще раз высказался на тему соцсетей и попросил МВД следить за распространением в соцсетях детской порнографии, информации и о суицидах и вовлечением несовершеннолетних в протестные акции. На следующий день российский президент заявил, что интернет может разрушить общество, если не будет подчинен "моральным законам".

"Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед", - сказал Путин.

17 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что деятельность Роскомнадзора направлена не против "Твиттера", на принуждение компании к выполнению российских законов. Администрация президента информируется о действиях Роскомнадзора, добавил Песков.

"Невозможно себе представить, чтобы любая компания - неважно, какого она размера, но любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее - чтобы она действовала в нарушение законов Российской Федерации", - заявил он.

Старания Роскомнадзора комментировала и Мария Захарова. Она объяснила регулировку соцсетей политикой Запада по отношению к России. По ее словам, действия российских властей - ответ на цензуру западных соцсетей.

Почему власти начали кампанию против соцсетей именно сейчас?

Издание Guardian 11 марта сообщило, что Владимир Путин был возмущен тем, что соцсети сыграли значительную роль в мобилизации январских протестов в России. Российские власти были действительно недовольны тем, как активно в соцсетях распространялась информация о расследованиях Алексея Навального и протестных митингах.

Так, после митингов было заведено уголовное дело о распространении в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в митинге 23 января.

В марте Роскомнадзор обратился в суд с требованием оштрафовать "Фейсбук" "Твиттер", "Телеграм", "ТикТок" и "Гугл" за отказ удалить информацию о январских митингах оппозиции, которые российские власти считают незаконными.

По мнению политолога Татьяны Становой, интернет в России был долгое время "достаточно свободной площадкой". "Можно сказать, что серьезной стратегической задачи взять под контроль интернет-пространство Кремль не ставил", - считает она".

"Ситуация начала меняться года два назад. Было много факторов, прежде всего я назвала бы историю с Трампом и его блокировкой в "Твиттере". Думаю, что это оказало особое влияние на отношение к соцсетям лично у Путина. История с Белоруссией тоже дала повод властям", - размышляет Становая.

Она отмечает, что в последнее время Путин лично заинтересовался интернетом, а это создает "политический спрос, на который реагируют элиты". "Вот это соревнование предложений в Госдуме и Совете Федерации по поводу того, как привлечь влияние иностранных соцсетей на политику, оно является ответом на спрос со стороны президента", - говорит Становая.

"Внутри российской элиты сложился консенсус относительно того, что с соцсетями надо что-то делать, но по поводу того, что именно и как быстро - тут возникают разногласия", - констатирует она.

То, что Путин в своих речах делает акцент на том, что нужна защитить детей от противоправной информации в интернете, говорит о том, что именно такую информацию поставляет его окружение, считает политолог.

"Нельзя сказать - "мы хотим пресечь деятельность оппозиции в соцсетях". Но такая потребность есть - чтобы снизить политическую угрозу. Но так как нельзя "продать" это Путину, возникает тема гораздо более существенная, обоснованная, и завязанная на такую шокирующую преступную деятельность в интернете. Думаю, это и показывают Путину, поэтому мы и видим такой перекос. Президент начинает интересоваться интернетом, и ему начинают поставлять справки, которые, как кажется силовикам, могут иметь значение для Путина", - говорит она.

По каким законам власти регулируют интернет?

В 2019 году был принят пакет законов о "суверенном интернете". Основная цель законопроекта - обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети. Для этого российские власти создали реестр точек обмена трафиком между российскими и глобальными сетями. Весь трафик, по закону, проходит только через них.

Также закон позволяет применять новые технологии к блокировке сайтов. Если раньше интернет-операторы по требованию РКН блокировали IP-адреса, то после принятия закона они были обязаны установить у себя специальное оборудование для технологии DPI (от английского deep packet inspection, "глубокий анализ пакетов").

DPI позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Установка этого оборудования активно шла в 2020 году.

Именно с помощью этой технологии Роскомнадзор и замедляет "Твиттер": благодаря закону о "суверенном интернете" замедление считается одной из форм блокировки.

DPI был впервые использован для замедления "Твиттера" и еще никогда не применялся массово.

В конце 2020 года был принят еще один закон, который должен защищать российских СМИ и блогеров от дискриминации со стороны западных платформ. Согласно этому закону, власти России могут полностью или частично ограничивать доступ к платформам, которые генпрокуратура сочтет нарушающими права и свободы российских СМИ и блогеров.

Разговоры о дискриминации со стороны западных соцсетей появились из-за того, что, например, YouTube ввел ограничения против канала ведущего Владимира Соловьева. YouTube также помечал документальный фильм телеканала RT о протестах в США как "неприемлемый и оскорбительный".

Как боролись с соцсетями раньше?

В 2016 году в России впервые заблокировали иностранную социальную сеть - платформу для деловых контактов LinkedIn. Соцсеть запретили на территории России по закону о защите персональных данных. Этот закон обязывает интернет-компании хранить персональные данные россиян на территории России. Несмотря на то, что Роскомнадзор требовал и продолжает требовать перенести данные в Россию от всех крупных соцсетей, заблокировать тогда решили только LinkedIn.

В 2017 году Роскомнадзор начал блокировать приложение-рацию Zello после того, как им активно пользовались дальнобойщики во время протестов против введения дополнительных тарифов на перевозки. Приложение начали блокировать по закону о защите информации - регулятор требовал, чтобы оно вошло в реестр организаторов распространения информации, хранило данные пользователей и копии сообщений.

Однако на блокировку приложения у Роскомнадзора ушло около года. Разработчики Zello использовали специальные технологии, чтобы обходить блокировки.

А вот мессенджер "Телеграм" у Роскомнадзора совсем не получилось заблокировать. В 2017 году создатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений шести человек, которых спецслужбы подозревали в причастности к терроризму.

По словам Дурова, ФСБ попросило его не помочь в поиске террористов, а передать ведомству универсальные ключи шифрования, с помощью которых можно было бы читать переписку неограниченного числа пользователей.

Автор фото, Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press Office Подпись к фото, Возглавлявшему тогда Роскомнадзор Александру Жарову так и не удалось заблокировать "Телеграм"

В апреле 2018 года суд вынес решение заблокировать "Телеграм" на территории России. Однако мессенджер остался доступен для пользователей - Роскомнадзору удавалось лишь создать помехи в работе сервиса. Так как регулятор блокировал IP-адреса, которые использовал Telegram, то периодически из-за действий Роскомнадзора переставали работать и другие интернет-сайты.

"Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями. Независимо от этого мы продолжим борьбу за "Телеграм" в России", - говорит Павел Дуров.

Несмотря на блокировку, в мессенджере создавали свои каналы многие российские политики - депутаты и представители ведомств.