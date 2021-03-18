Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

час назад

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Президент США Джо Байден не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным.

Байден выступал в Белом доме на тему коронавируса. По окончании выступления один из журналистов напомнил о предложении Путина поговорить и спросил, согласится ли на это Байден. Байден не ответил и, не обернувшись, ушел с трибуны.

Накануне президент США заявил, что его российскому коллеге придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", - сказал Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.

После этого журналист спросил, считает ли он Путина "убийцей". Байден немного подумал и ответил утвердительно.

Сам Путин в четверг вечером сказал, что готов поговорить с Байденом.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал он.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила журналистам, что в отличие от прежней администрации Байден считает правильным прямо говорить то, что он думает о Путине.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации, - сказала она, отвечая на вопрос о приглашении посла Антонова в Москву на консультации. - Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены".

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказала Псаки.