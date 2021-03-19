Украина не стала прощаться с летним временем. Перевод часов остается

17 минут назад

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Верховная рада Украины не поддержала отказ от сезонного перевода стрелок часов раз в полгода. 28 марта стрелки часов на Украине будут переведены на час вперед.

Законопроект "Об исчислении времени в Украине" предлагал отменить сезонный перевод часов, а автор инициативы, член партии "Слуга народа" вице-спикер Руслан Стефанчук объяснял отказ от перевода соображениями здоровья людей.

Зачем?

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Автор фото, Руслан Стефанчук Подпись к фото, Руслан Стефанчук считает, что перевод часов не полезен для здоровья. И с ним согласен целый ряд исследователей

Стефанчук также предлагал утвердить понятие "киевского времени", то есть времени часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2.

По мнению депутата, это направлено на защиту территориальной целостности Украины: "На временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит и укрепить позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Россия ввела московское время в аннексированном Крыму, а также в непризнанных республиках на востоке Украины.

Впервые Украина начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с остальными республиками СССР. В 2011 году (вслед за Россией) переход на зимнее время отменили, но населению страны это не понравилось (вслед за Россией же!), и решение отозвали.

Россия перешла на постоянное летнее время в 2011 году. Президент РФ Дмитрий Медведев тоже объяснял это решение негативным влиянием на здоровье людей. Но уже в 2014 году из-за многочисленных жалоб Россия решила перевести часы на зимнее время.

А в мире?

Сейчас в мире часы переводят около ста стран - эта практика появилась в начале ХХ века. Предполагалось, что это поможет сэкономить значительное количество электроэнергии, поскольку человеческая активность в значительной степени совпадает со световым днем, и нет необходимости лишний раз включать искусственное освещение.

Однако если эти соображения имели вес сто лет назад, сегодня, по оценкам чешских ученых, обобщивших многочисленные исследования этого вопроса, перевод часов позволяет сэкономить лишь 0,34% электроэнергии.

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На момент выхода исследования 77 стран и регионов с совокупным населением около 1,5 млрд человек практиковали переход на летнее время. Но сегодня все больше государств от него отказывается.

В 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. С 2021 года каждый член Евросоюза может сам выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

До этого специальная директива ЕС обязывала все 28 стран-членов переходить на летнее время в последнее воскресенье марта, и на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Перед этим прошло публичное обсуждение идеи с отказом от сезонного времени, в котором приняли участие более 4,6 млн граждан ЕС. Абсолютное большинство высказалось за то, чтобы отменить перевод часов.

Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года.

Перевод стрелок - это плохо?

Существует немало исследований, изучающих связь тех или иных заболеваний с переводом часов.

В 2020 году международная группа исследователей выясняла, как введение летнего времени отражается на частоте различных заболеваний. Для этого ученые анализировали состояние здоровья более 150 млн человек, живущих США и Швеции.

Оказалось, что есть четыре большие группы проблем со здоровьем, которые действительно зависят от перевода часов. Это сердечно-сосудистые заболевания, разнообразные травмы, психические расстройства, а также заболевания, связанные с иммунной системой.

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По данным исследователей медицинского Каролинского Института в Стокгольме, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда на 5% в первую неделю, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня.

При переходе на зимнее время риск, напротив, снижается, но в меньшей степени. В рамках этого исследования ученые изучили статистику инфарктов в Швеции с 1987 года, когда страна ввела летнее время.

Связь между переходом на летнее время и числом ДТП установили ученые в США и Канаде, однако эти данные не подтверждаются исследованиями финских и шведских ученых.

В исследовании, опубликованном в 2017 году в American Economic Journal: Applied Economics, утверждается, что переход на летнее время стал причиной более 30 смертей, социальные издержки составили 275 млн долларов в год, главным образом из-за недосыпа.

По некоторым данным, сдвиг часов коррелирует со снижением экономической эффективности, и в 2000 году издержки от перехода на летнее время на фондовых биржах США в один день составили 31 млрд долларов.

Правда, с этими выводами согласны не все: есть мнение, что эти результаты зависят от методологии. Сторонники перехода на летнее время утверждают, что более позднее наступление темноты после окончания рабочего дня побуждает людей активнее потреблять товары и услуги.