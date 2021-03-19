Дайджест: Путин и Байден упражняются в красноречии, Госдеп меняет "Северный поток-2" на главу ЦРУ

час назад

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Как на ответ Путина Байдену отреагировали западные и российские СМИ

Внимание западных и российских журналистов второй день приковано к заочной перепалке президентов двух мировых держав. Мировые СМИ по-разному оценили ответ Путина Байдену, день назад утвердительно ответившему на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

"Кто как обзывается, тот так и называется", - сказал на это российский президент.

New York Times в заголовке своей статьи о реакции Путина пишет, что "Россия взорвалась яростью из-за того, что Байден назвал Путина убийцей".

При этом журналисты издания считают, что слова Байдена стали подарком для Кремля. "Интервью предоставило возможность еще раз показать российской аудитории агрессивность Запада. Это очень выгодно сейчас, когда в стране растет недовольство по поводу застоя в экономике и растущей коррупции", - пишет газета.

Разницу в тональности отмечает и телеканал CNN. Его журналисты также считают, что реакция Кремля была более гневной - в отличие от реакции самого Путина, который "после всех этих замечаний пригласил Байдена провести открытые дебаты".

Телеканал ABC News, на котором и прозвучало громкое заявление Байдена, считает, что Путин ответил на обвинения в убийстве с юмором - в отличие от других представителей российского политического истеблишмента, которые, по мнению телеканала, "отреагировали потоком негодования".

Трудности перевода

Еще одним итогом перепалки двух президентов стало то, что хорошо известная носителям русского языка детская дразнилка "кто как обзывается, тот так и называется", которой Путин ответил Байдену на его слова, что тот убийца, теперь переведена на многие языки мира. И именно это стало предметом обсуждения на российском телеканале РЕН-ТВ.

По мнению РЕН-ТВ, англоязычные журналисты неправильно перевели эту фразу для своей аудитории. Телеканал сообщает, что западные СМИ интерпретировали эту фразу как: "it takes one to know one", что в переводе означает "рыбак рыбака видит издалека". "Таким образом, западные журналисты исказили смысл фразы и создали впечатление, что российский лидер якобы согласился со словами Байдена", - утверждает РЕН-ТВ.

Телеканал считает, что верным переводом фразы, которую сказал президент России, будет английская поговорка "I am rubber, you're glue. Bounces off me and sticks to you", которая переводится как: "Я резина, ты клей. Отскакивает от меня и прилипает к тебе" и имеет близкое значение к детской поговорке, которую привел Путин.

Еще одну попытку аналитики сделала "Парламентская газета", которая цитирует политолога Сергея Маркова. Он заявил, что Путин использовал детскую поговорку, поскольку "серьезные разговоры с действующим президентом США Джо Байденом, судя по всему, невозможны, и с ним нужно разговаривать немного детским языком".

Большинство же российских СМИ ограничились цитированием того, что сказал Владимир Путин. Впрочем, что к ответу Путина, что к ответу Байдена трудно что-то добавить - хотя соцсети постарались.

"Северный поток-2" обменяли на главу ЦРУ

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Госдепартамент США опубликовал специальное заявление главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена, потребовав от компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", немедленно прекратить работу.

"Любая организация, привлеченная к строительству газопровода […], рискует попасть под санкции США, и должна немедленно прекратить работу", - говорится в заявлении госсекретаря.

Как выяснилось, специальное заявление Госдепартамента было выпущено в обмен на согласие влиятельного сенатора-республиканца Теда Круза поддержать утверждение в Сенате претендентов на посты директора ЦРУ Уильяма Бернса и заместителя госсекретаря Брайна Маккеона.

Ранее сенатор Круз блокировал эти назначения, настаивая на том, что сначала администрация должна поддержать предложенный им и другими сенаторами пакет санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

В специальном пресс-релизе Круз сообщил, что доволен заявлением госсекретаря, но будет по-прежнему блокировать утверждение некоторых чиновников, включая претендента на пост замгоссекретаря Уэнди Шерман, до тех пор, пока весь пакет санкций против газопровода не будет утвержден администрацией США.

Европа возобновляет использование вакцины AstraZeneca

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Германия, Франция, Италия и Испания возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), исследовавшего случаи образования тромбов у привившихся оксфордской вакциной.

ЕМА не нашло связи между тромбозом и вакцинацией AstraZeneca, и ряд стран, приостановивших на время расследования использование вакцины, возвращаются к ее применению. Швеция примет решение через несколько дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг призвала страны продолжить использование вакцины, а в пятницу должна обнародовать результаты собственного расследования.

В Британии использование AstraZeneca не прекращалось, и в пятницу первую дозу вакцины получит премьер-министр Борис Джонсон.

Париж уходит в локдаун

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В Париже и еще 15 регионах Франции с полуночи пятницы вводится карантин сроком на четыре недели, из-за опасений третьей волны пандемии.

Премьер-министр Жан Кастекс сказал, что новый локдаун не будет таким строгим, как предыдущий: в частности, гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, школы и университеты останутся открытыми, но небольшие магазины закроются, а поездки между регионами будут запрещены.

Во Франции за последние сутки зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев коронавируса. Особенно тревожное положение в столице, где в отделениях реанимации лежат 1200 пациентов с ковидом - больше, чем на пике второй волны в ноябре.

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Автор законопроекта, вице-спикер Руслан Стефанчук считает, что смена времени плохо сказывается на здоровье людей.

Если закон примут в окончательной редакции, Украина будет жить по нынешнему зимнему времени. Разница между Москвой и Киевом будет составлять один час.

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Корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер, писавший о пандемии с момента появления первых заболевших в Ухане, был на седьмом небе, когда его пригласили на прививку. Однако побочные явления после первой дозы вакцины AstraZeneca на несколько дней приковали его к постели.

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Автор фото, Universal Pictures International

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