Дайджест: Путин и Байден упражняются в красноречии, Госдеп меняет "Северный поток-2" на главу ЦРУ

час назад

Как на ответ Путина Байдену отреагировали западные и российские СМИ

Трудности перевода

По мнению РЕН-ТВ, англоязычные журналисты неправильно перевели эту фразу для своей аудитории. Телеканал сообщает, что западные СМИ интерпретировали эту фразу как: "it takes one to know one", что в переводе означает "рыбак рыбака видит издалека". "Таким образом, западные журналисты исказили смысл фразы и создали впечатление, что российский лидер якобы согласился со словами Байдена", - утверждает РЕН-ТВ.

Телеканал считает, что верным переводом фразы, которую сказал президент России, будет английская поговорка "I am rubber, you're glue. Bounces off me and sticks to you", которая переводится как: "Я резина, ты клей. Отскакивает от меня и прилипает к тебе" и имеет близкое значение к детской поговорке, которую привел Путин.