В офисы "МБХ медиа" и "Открытой России" в Москве и Петербурге пришли силовики

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В Москве в офисы издания "МБХ медиа", созданного бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, и связанной с ним организации "Открытая Россия" пришли силовики. Зачем - пока неизвестно. Одновременно с этим в Москве были задержаны двое оппозиционных муниципальных депутатов.

Утром в пятницу в офисы обеих организаций пришли силовики, сообщает "МБХ медиа". Об обысках в "Открытой России" сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

"По камерам мы видим, что там ходят полицейские. Отвернули камеры, бардак в офисе. То, что они есть там, мы знаем. По какой причине - пока неизвестно", - сказал он.

"МБХ медиа" отмечает, что пока непонятно, планируются ли какие-то следственные действия.

Координатор организации Татьяна Усманова сообщила РБК, что сейчас в офисе нет никого из сотрудников. "Мы сейчас посмотрели по камерам - там абсолютно точно проходит обыск. Включен свет, видны ноги каких-то людей в штатском, поэтому там кто-то ходит. Сейчас коллеги туда доберутся и скажут больше информации", - сказала она.

Также с обыском пришли к координатору "Открытой России" Марии Кузнецовой, сообщил "МБХ медиа" пресс-секретарь организации Игорь Прилипко. Она, по его словам, находится за границей, и в ее отсутствие силовики изъяли в ее съемной квартире личные вещи, в том числе электронную книгу и флешки.

Обыск проходит и в петербургском офисе "Открытой России", сообщила "МБХ медиа" председатель организации Анастасия Буракова. Пришли с обыском и домой к самой Бураковой.

Правоохранительные органы пока не комментировали обыски в офисах организаций, связанных с Ходорковским.

Задержание депутатов

Также в пятницу утром в Москве были задержаны оппозиционные муниципальные депутаты Галина Фильченко и Сергей Цукасов, сообщает "ОВД-Инфо". По всей видимости, пишет издание, задержание может быть связано с внеплановым съездом Ассоциации независимых депутатов, который должен пройти в субботу.

Организаторы съезда собирались обсудить массовые задержания муниципальных депутатов на форуме "Муниципальная Россия" в Москве 13 марта.

В 2018 году сайт "МБХ медиа" был внесен в реестр запрещенной информации, после чего стал работать с "зеркала". Ранее на этой неделе Роскомнадзор потребовал от компании Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа". В противном случае ведомство пригрозило сервису блокировкой.

В 2017 году генпрокуратура России причислила к "нежелательным организациям" две британские структуры, связанные с Михаилом Ходорковским, - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия").

Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было. Однако в феврале 2021 года за сотрудничество с "Открытой Россией" как с "нежелательной организацией" получила четыре года условно активистка организации Анастасия Шевченко.