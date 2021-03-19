"Впервые за 20 лет". Что в соцсетях думают о предложении Путина поговорить с Байденом в прямом эфире
Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести онлайн-дискуссию.
"В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире - что называется, онлайн", - заявил в четверг Путин журналистам.
При этом он добавил, что сможет пообщаться либо в пятницу, 19 марта, либо уже в понедельник 22-го числа. На выходные, по словам Путина, у него запланирована поездка в тайгу.
В Белом доме уже ответили на предложение российского президента, заявив, что в пятницу Байден будет занят.
Это не остановило пользователей соцсетей от комментариев относительно возможной дискуссии.
Путин и дебаты?
Многие отметили, что Путин может впервые выступить на чем-то вроде дебатов в качестве президента России. Ранее во время предвыборных кампаний вместо него выступали его доверенные лица.
Пользователя "Твиттера" @DarkySad удивило, что Путин сам предложил такой формат.
При этом в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "между двумя президентами не может быть дебатов". "Он [Путин - прим. Би-би-си] предложил просто продолжить диалог глав двух государств", - сказал Песков.
Готовность модерировать
Некоторые уже даже готовы предоставить площадку и стать модераторами беседы. Первыми свои услуги предложили политик Михаил Светов и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.
"Мог бы сразу за гаражи позвать"
Кто-то считает, что приглашение поговорить в прямом эфире - расчет на то, что президент США на это просто не согласится.
Байден действительно не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с Путиным. На это отреагировал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший, заявив что "весь мир знает, что у нас [США - прим. Би-би-си] нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером".
И о поговорках
При этом пользователи рунета не могли пройти мимо поговорок, одну из которых Путин использовал в качестве ответа на высказывание Байдена про убийцу.
Как Путин и Байден заочно стали тренироваться в красноречии
Ранее президент России ответил своему американскому коллеге детской дразнилкой, и по этому поводу в рунете тоже появилась масса комментариев и шуток.
Отношения между Россией и США накалились после интервью Джо Байдена каналу ABC News. Тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Байден также обещал ответить на якобы вмешательства президента России в американские выборы.
После этого интервью в Москву пригласили для консультаций российского посла в США. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, это связано с целью "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".
А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден своим заявлением "оскорбил граждан" России.
Сам же Путин сказал Байдену, что "кто как называется, то так и называется".
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