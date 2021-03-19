"Впервые за 20 лет". Что в соцсетях думают о предложении Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

25 минут назад

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Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести онлайн-дискуссию.

"В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире - что называется, онлайн", - заявил в четверг Путин журналистам.

При этом он добавил, что сможет пообщаться либо в пятницу, 19 марта, либо уже в понедельник 22-го числа. На выходные, по словам Путина, у него запланирована поездка в тайгу.

В Белом доме уже ответили на предложение российского президента, заявив, что в пятницу Байден будет занят.

Это не остановило пользователей соцсетей от комментариев относительно возможной дискуссии.

Путин и дебаты?

Многие отметили, что Путин может впервые выступить на чем-то вроде дебатов в качестве президента России. Ранее во время предвыборных кампаний вместо него выступали его доверенные лица.

Пользователя "Твиттера" @DarkySad удивило, что Путин сам предложил такой формат.

При этом в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "между двумя президентами не может быть дебатов". "Он [Путин - прим. Би-би-си] предложил просто продолжить диалог глав двух государств", - сказал Песков.

Готовность модерировать

Некоторые уже даже готовы предоставить площадку и стать модераторами беседы. Первыми свои услуги предложили политик Михаил Светов и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.

"Мог бы сразу за гаражи позвать"

Кто-то считает, что приглашение поговорить в прямом эфире - расчет на то, что президент США на это просто не согласится.

Байден действительно не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с Путиным. На это отреагировал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший, заявив что "весь мир знает, что у нас [США - прим. Би-би-си] нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером".

И о поговорках

При этом пользователи рунета не могли пройти мимо поговорок, одну из которых Путин использовал в качестве ответа на высказывание Байдена про убийцу.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Не в бровь, а в глаз": Путин и народная мудрость

Как Путин и Байден заочно стали тренироваться в красноречии

Ранее президент России ответил своему американскому коллеге детской дразнилкой, и по этому поводу в рунете тоже появилась масса комментариев и шуток.

Отношения между Россией и США накалились после интервью Джо Байдена каналу ABC News. Тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Байден также обещал ответить на якобы вмешательства президента России в американские выборы.

После этого интервью в Москву пригласили для консультаций российского посла в США. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, это связано с целью "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден своим заявлением "оскорбил граждан" России.