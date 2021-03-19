"Биониклы" вышли на митинг против Соловьева. Кто это такие и как ведущий ругался с игрушками (и не только)

час назад

Автор фото, LEGO/Stanislav Krasilnikov/TASS

В Санкт-Петербурге 18 марта состоялся митинг против телеведущего Владимира Соловьева, на который "вышли" игрушечные "биониклы".

Акция была организована местным молодежным отделением партии "Яблоко". Согласно размещенному ими посту, "биониклы", "истерзанные руками Соловьева, решили выйти на митинг и напомнить ему о необходимости постоянно поддерживать терапию". Отдельно отмечается, что на этой акции задержаний не было.

Как начался этот конфликт

Борьба Соловьева с продукцией датской компании LEGO началась около месяца назад в набиравшей тогда популярность соцсети "Клабхаус". К моменту его появления на этой площадке уже существовала комната "Клуб любителей биониклов", основателями которой являются редактор издания Doxa Армен Арямян, журналист Майкл Наки, правозащитник Роман Киселев и комик Александр Долгополов. Любители "биониклов" стали устраивать акции в виде зачитывания манифеста их движения в других комнатах "Клабхауса".

Но самая яркая их акция была как раз связана с Владимиром Соловьевым. "Клуб любителей биониклов" объединился со своими конкурентами из комнаты "Лего-человечки", чтобы забанить телеведущего, который только-только зарегистрировался в соцсети и создал группу "Почему не взлетела квир-революция в России?" И это у них получилось.

Роскомнадзор даже потребовал от руководства Clubhouse разблокировать аккаунт телеведущего.

Но "Клабхаусом" борьба Соловьева с "биониклами" не закончилась. Битва перенеслась на его YouTube-канал.

Один из своих стримов Соловьев посвятил "биониклам" - он делал вид, что отрывает одному из них голову. "Страшно, да? Вам больно, больно?" - говорил во время этого процесса ведущий. К счастью для любителей этих игрушек, Соловьеву все же не удалось оторвать голову "биониклу".

Но на этом Владимир Соловьев не остановился. Во время недавнего стрима он заявил, что создает движение "Биониклы за Путина". Соловьев тогда заявил, что его команда закупает партию "самых редких и уникальных "биониклов" и будет снимать фильмы, где "Биониклы за Путина" будут биться со злом, идущим от их безнравственных коллег, которые продались сатанинскому началу".

С кем еще ругался Соловьев

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Одним из самых громких конфликтов телеведущего был связан со спортивным комментатором Василием Уткиным.

Все началось с высказывания Уткина о режиме самоизоляции в России во время пандемии коронавируса. В эфире телеканала "Дождь" (требуется подписка) он раскритиковал действия российских властей.

"Это все ради чего? Чтобы сейчас потерли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков, и на этом мы разошлись, что ли? То есть я за свой счет, собственно, сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее, - заявил тогда Уткин. - Мне такое государство не нужно. Ни для чего".

Соловьев быстро отрегировал на слова спортивного журналиста, заявив, что у Уткина "синдром Туретта налицо" и ему "необходима профессиональная помощь".

Затем Уткин вызвал Соловьева на словесную дуэль. "Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю", - заявил комментатор в своем видеообращении. Соловьев отказался, заявив изданию "Подъем", что бросать ему вызов могут "лишь равные.

В дальнейшем еще некоторое время перепалка между ними продолжалась на их YouTube-каналах.

Автор фото, NAVALNY.COM

До этого Соловьев ругался в "Твиттере" с Алексеем Навальным.

В 2019 году "Фонд борьбы с коррупцией" (организация признана в РФ иностранным агентом) опубликовал расследование, в котором говорится, что у Соловьева и его семьи есть вид на жительство в Италии.

Поначалу ведущий никак не комментировал фильм по существу, а просто обвинил оппозиционера в "закрытии гештальта" из-за малочисленных акций оппозиции.

Затем Соловьев написал Навальному, что документ - не вид на жительство, а что-то другое.

Автор фото, Twitter

Ругань между Соловьевым и Навальным продолжалась несколько часов. В ней были и угрозы Навальному применить статью о неприкосновенности частной жизни, и предложение Соловьеву "финансировать страну НАТО", платя Италии налоги.

Перепалка закончилась ничем, а спустя какое-то время Соловьев забанил Навального в "Твиттере". Оппозиционер назвал это ударом "ножом в спину".

Так все-таки, кто такие "биониклы"?

"Бионикл" - это серия игрушек компании LEGO, которая выпускалась в 2000-х годах. Игрушки были объединены общей легендой про то, как отважные герои пытались спасти жителей вымышленного острова Мата-Нуи.

Эта линейка конструкторов была очень популярна у детей и спасла LEGO от банкротства. К 2003 году выручка от продаж "биониклов" составила 25% от всего дохода компании. По "биониклам" было снято несколько фильмов, а также издавалась серия комиксов и книг о приключениях титанов.

"Биониклы" продавались до 2016 года. В 2014 LEGO попыталась перезапустить франшизу, однако для датской компании это обернулось провалом.