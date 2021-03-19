Коронавирус в мире: Европа возобновляет прививки AstraZeneca, и почему вакцина помогает при "долгом ковиде"

19 марта 2021, 17:13 GMT Обновлено 2 минуты назад

Автор фото, PA Media

Несколько европейских стран возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca после его одобрения европейским регулятором. Именно этой вакциной в пятницу прививаются от Covid-19 премьер-министры Франции и Великобритании.

Но программа вакцинации в Европе идет медленно, и для борьбы с третьей волной пандемии многие ужесточают карантин.

Все больше пациентов с "долгим ковидом" сообщают, что после вакцины их симптомы улучшились. Эксперты, однако, говорят, что нужны дальнейшие исследования.

А на "Оскар" можно будет попасть только лично и при полном параде, несмотря на карантин.

Эти и другие новости в нашем коронавирусном обзоре.

В Европе возобновили вакцинацию AstraZeneca

Европейские сраны возобновляют иммунизацию вакциной AstraZeneca после того, как европейский регулятор лекарственных средств (EMA) подтвердил в четверг, что эта вакцина безопасна и эффективна.

К такому выводу специалисты пришли после изучения выявленных случаев появления тромбов у жителей Европы, привившихся препаратом AstraZeneca.

В четверг ЕМА сообщило, что не нашло связи между прививками AstraZeneca и случаями тромбоза у некоторых пациентов.

В числе стран, которые в пятницу снова начинают использовать прививку AstraZeneca, - Франция, Германия, Италия, Португалия, Латвия и Литва.

Нидерланды возобновят использование AstraZeneca со следующей недели. Власти страны заявили, что из-за недельного перерыва 110 тысяч человек не получили запланированную дозу прививки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В аптеке в Париже в пятницу продолжлили прививать препаратом AstraZeneca

Испания снова начнет прививать AstraZeneca со среды. Швеция и Норвегия сообщили, что ждут результатов анализа данных своими местными специалистами.

Премьер-министры прививаются вакциной AstraZeneca

В пятницу вакциной AstraZeneca прививаются премьер-министр Франции Жан Кастекс и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Кастекс вакцинировался в военном госпитале города Сен-Манде, видеотрансляцию вел телеканал BFMTV. После инъекции он сказал, что ничего не почувствовал.

Кастексу 55 лет и он не входит в приоритетную категорию, которые сейчас вакцинируются во Франции. Но премьер-министр заявил, что делает себе прививку, чтобы обнадежить сомневающихся сограждан и "показать, что мы полностью уверены" в препарате AstraZeneca.

Борису Джонсону 56 лет, и в Британии сейчас как раз вакцинируют людей возрастной категории от 56 до 60. В четверг Джонсон также сообщил на пресс-конференции, что совершенно уверен в безопасности вакцины AstraZeneca.

"А вот что небезопасно - это заразиться ковидом, поэтому так важно, чтобы мы все получили свои прививки при первой же возможности", - подчеркнул британский премьер.

В апреле 2020-го Джонсон лежал в реанимации с коронавирусом и потом, вспоминая этот опыт, благодарил врачей и медсестер за спасение своей жизни.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Борис Джонсон полностью уверен в вакцине AstraZeneca

В Британии несколько человек отказались от своей дозы AstraZeneca после сообщений о приостановке вакцинации в Европы, сообщил главный санитарный врач Британии Крис Уитти. Он выразил уверенность, что они передумают, поскольку болезнь Covid-19 по-прежнему опасна.

AstraZeneca, торговые войны, медицина и политика

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что, согласно имеющимся данным, вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов. При этом ВОЗ также отметила, что намерена по-прежнему отслеживать ее возможные побочные эффекты.

Это заявление было сделано после того, как в ряде стран ЕС были высказаны опасения относительно ее безопасности.

Первые сомнения были озвучены президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что разработанная в Оксфорде вакцина практически не действует на тех, кому больше 65 лет.

Гораздо более серьезные претензии высказало Министерство здравоохранения Германии, обвинив британское детище в том, что оно вызывает тромбоз синусов твердой мозговой оболочки. Несколько европейских стран, включая Германию, Италию, Нидерланды и Францию, на всякий случай ее запретили.

Как отметил Вольфганг Мюнхау, бывший редактор немецкого издания газеты Financial Times, "в Британии программа вакцинации почти полностью построена на вакцине AstraZeneca, которую уже получили 11 миллионов людей. Если бы она вызывала опасные побочные эффекты, то о них бы уже было известно".

Мюнхау также считает, что ее запрет в ряде стран ЕС - это вопрос не медицинский, а политический, попытка руководства Евросоюза отвести внимание от ошибок, сделанных при планировании европейской программы вакцинации.

При этом одна из главных проблем в разработке и производстве вакцин заключается в том, что этим занимаются частные компании, которые в своем производстве пользуются поставками из разных стран. Например, липиды, биоорганические вещества, используемые при производстве вакцины Pfizer, поставляются из Соединенного Королевства.

По словам политического редактора журнала Spectator Джеймса Форсайта, если политики начинают торговую войну по поводу поставок компонентов, необходимых для производства вакцин против Covid-19, то в проигрыше окажутся все.

А это, в свою очередь, может привести к еще большему обособлению разных стран: "Из этой ситуации британское правительство извлекло урок, насколько важно производить самое необходимое у себя дома. Если в кризисной ситуации нельзя рассчитывать на то, что даже страны со свободным рынком и демократией выполняют контракты, то придется сделать так, чтобы все необходимое медицинское оборудование, и все необходимые лекарства, производились в Британии".

Тем временем финские власти от здравоохранения заявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca по крайней мере на неделю. Интересно, что это заявление появилось на следующий день после того, как Европейское агентство лекарственных средств заключило, что она является и безопасной, и эффективной. Германия, Италия и Франция вернулись к использованию оксфордской вакцины, однако многие их граждане, напуганные предыдущими сообщениями, от нее отказываются.

Швеция пока что намеревается более тщательно рассмотреть заключение Европейского агентства. В Италии были высказаны предложения сделать вакцину AstraZeneca добровольной: ее можно будет получить незамедлительно, тогда как остальных придется ждать.

Смерть после аллергической реакции в Грузии

В Грузии после вакцинации от коронавируса скончалась 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе - предположительно от сильной аллергической реакции.

Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca в одной из клиник в Ахалцихе - городе на юге Грузии.

После того, как оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Однако состояние пациентки оставалось критическим и спасти ее не удалось.

Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало изучение этого факта. Предположительной причиной побочной реакции врачи называли анафилактический шок - немедленную аллергическую реакцию.

Сильная аллергическая реакция является крайне редким побочным эффектом многих вакцин. В информации по применению вакцин AstraZeneca, Pfizer и других говорится, что они не показаны людям, у которых есть аллергия на их компоненты.

В случае применения вакцины AstraZeneca, такая реакция, по словам первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, возможна, но это очень редкая реакция - около четырех-пяти случаев на миллион.

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта. На первом этапе прививают медицинских работников.

Несмотря на летальный случай после прививки, было принято решение продолжить вакцинацию этим препаратом.

Карантин в Европе: в Париже локдаун, Польша ужесточает ограничения

Во Франции 21 млн жителей Парижа и нескольких других регионов должны будут оставаться дома, начиная с вечера пятницы.

Строгий карантин, направленный на борьбу с третьей волной коронавируса, продлится четыре недели. Закрываются магазины неосновных товаров, но школы остаются открытыми, и спортом на свежем воздухе можно заниматься в радиусе 10 км от дома.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Париже в пятницу начинается локдаун

С субботы частичный локдаун вводят власти Польши. До 9 апреля закрываются торговые центры, учреждения культуры и спорта, ученики трех первых классов начальной школы возвращаются к онлайн-обучению (старшеклассники не ходят в школу большую часть этого года).

Власти Польши пошли на эти меры из-за резкого роста коронавирусной статистики. В пятницу они объявили, что за последнюю неделю дневное число новых случаев заражения выросло на 38%, достигнув 30 тыс., количество смертей в день - на 19% (419), число госпитализированных - на 18%. Больше половины всех новых случаев - это новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии в конце прошлого года.

Министр здравоохранения Германии также предупредил, что из-за экспонентного роста новых случаев заболеваний стране скоро придется ужесточить карантинные меры. За последние сутки в Германии было зарегистрировано 17482 новых диагноза Covid-19.

Несмотря на то, что Германия планирует в ближайшее время сильно расширить программу вакцинации с привлечением приемных семейных врачей, этот процесс идет слишком медленно и не может остановить третью волну пандемии, которая набирает обороты в стране, предупредил Йенс Шпан.

"Оскар" нельзя будет получить по Zoom

Организаторы кинематографических наград "Оскар" разослали номинантам письмо, в котором попросили всех лично присутствовать на церемонии. Появиться на ней по Zoom будет нельзя.

"Мы приложили огромные усилия, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех - при личном присутствии", - написано в письме.

На 93-ой церемонии"Оскар", запланированной на 25 апреля, будут работать команды по обеспечению ковид-безопасности. В их распоряжении будут комплекты для тестирования на коронавирус.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вокзал Юнион-стейшн - одно из мест проведения церемонии "Оскар" в этом году

Организаторы"Оскара" решили не следовать примеру предыдущих крупных церемоний сезона, которые проходили онлайн и позволяли не наряжаться по обычному протоколу.

"Оскар" не хочет продолжать этот тренд, и от участников ожидают появления при полном параде.

Некоторым пациентам с "долгим ковидом" стало лучше после вакцины

Врачи и группы пациентов все чаще сообщают о случаях, когда у страдающих от"долгого ковида" проходят или уменьшаются симптомы после вакцинации.

В США газета Washington Post написала о 34-летней Арианне Айзенберг, которая восемь месяцев после заболевания страдала от симптомов "долгого ковида": мышечных болей, бессонницы, хронической усталости и затуманенного сознания.

Но спустя 36 часов после второй дозы вакцины все эти симптомы как рукой сняло. Похожий эффект от вакцины испытали и другие пациенты, о которых писали медицинский сайт WebMD и различные СМИ.

По словам вирусолога Дэниэла Гриффина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, 40% пациентов с "долгим ковидом", которых он лечил, испытали улучшение симптомов после вакцинации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Постоянная усталость - один из симптомов "долгого ковида"

В Британии небольшое исследование Бристольского университета показало, что такой эффект наблюдался у трети участников, хотя авторы не исключают и эффект плацебо.

В исследовании участвовали 44 вакцинированных пациента и 22 невакцинированных, которых наблюдали месяц после вакцинации первой группы. У 23,2 % вакцинированных заметно улучшились симптомы (по сравнению с 15,4% невакцинированных). У 5,6% вакцинированных стали меньше ухудшаться симптомы (по сравнению 14, 2 невакцинированных).

Координатор британской группы поддержки пациентов с "долгим ковидом" Лу Барнс говорит, что примерно 20% участников группы, которым уже сделали прививку, испытали улучшение. В этой группе в "Фейсбуке" сейчас 4,7 тыс. участников.