Попытка хакерской атаки на Tesla. Россиянин признал вину, Маск ответил на это твитом на русском
Гражданин России Егор Крючков признал вину в попытке шантажировать американского производителя электромобилей, компанию Tesla, намереваясь вымогать у нее деньги. Сообщение о том, что россиянин пошел на сделку со следствием, в "Твиттере" на русском языке прокомментировал владелец Tesla Илон Маск.
Как выяснило следствие, 27-летний Крючков предложил русскоговорящему сотруднику компании миллион долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение в компьютерной сети завода по производству аккумуляторов Tesla в Неваде. По словам прокуроров, злоумышленник планировал завладеть технологическими секретами компании, чтобы потом потребовать за них выкуп.
По данным следователей, Крючков, в прошлый четверг признавший свою вину, действовал от имени преступной группировки, находившейся за пределами США, и лично пытался подкупить одного из сотрудников Tesla.
В июле-августе прошлого года Крючков пять недель находился в США по туристической визе, и как следует из представленных судом документов, он попытался завербовать сотрудника Tesla именно в этот период. Летом Русская служба Би-би-си узнала, чем занимался Крючков до поездки в США, и проследила его путь по Америке.
По словам представителей американского минюста, Крючков многократно ходил выпивать с потенциальным сообщником и даже подарил ему телефон. Однако после того, как этот сотрудник Tesla рассказал руководству компании о готовящейся кибератаке, те немедленно обратились в ФБР. Агенты бюро проинструктировали объект вербовки записывать все беседы с Крючковым.
Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.
На суде Крючков заявил, что намеревался похитить важную информацию, и если бы Tesla отказалась платить выкуп, секреты компании были бы размещены в свободном доступе в интернете.
Еще в сентябре Крючков заявил в суде, что российские власти знали о планировавшейся хакерской атаке, однако ФБР и юристы не говорят о возможной связи этого преступления с Кремлем.
Что написал Маск
"Быстрая реакция самой компании и ФБР предотвратили крупную утечку данных и остановили схему шантажа в самом начале", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Николас Маккуэйд.
После того, как стало известно о признании вины, сообщения об этом в обычной для него манере прокомментировал Илон Маск. Комментируя твит издания Teslarati, он на русском языке написал: "Преступленіе и наказаніе", намекая на название романа Федора Достоевского.
Сотрудником Tesla, отказавшимся участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков - он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla.
Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании-производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов. Связаться с ним Би-би-си не удалось.
По данным американских СМИ, Егор Крючков пошел на сделку со следствием, и теперь ему грозит до 10 месяцев тюремного заключения.
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