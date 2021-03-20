На Летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей
Из-за продолжающейся пандемии Covid-19 организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от приема зрителей из других стран.
Тем, кто уже купил билеты, вернут их стоимость.
Летние Игры должны были состояться в 2020 году, но были отложены на год из-за пандемии.
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