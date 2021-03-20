Индекс счастья: Финляндия на первом месте, несмотря на пандемию; россиянам все грустнее

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот уже четыре года подряд финны, если верить опросам, светятся от счастья

Финляндия в четвертый раз подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно составляется под эгидой ООН. В России, согласно опросам социологов, все меньше людей чувствуют себя счастливыми: индекс счастья (то есть разница между теми, кто чувствует себя счастливыми и несчастными) здесь оказался на самом низком уровне за последние девять лет.

Следом за Финляндией следуют европейские соседи - Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место. Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.

В десятку самых счастливых стран мира вошли:

1. Финляндия

2. Дания

3. Швейцария

4. Исландия

5. Нидерланды

6. Норвегия

7. Швеция

8. Люксембург

9. Новая Зеландия

10. Австрия

В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония - они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами - она на 51-м месте.

Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию - в рейтинге она оказалась на 76-м месте. В первую сотню попали также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия оказалась на 108-и месте, и совсем несчастными ощущают себя украинцы: они в рейтинге 110-е.

Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Как сообщает компания "Ромир", российский партнер проводившего исследование Института Гэллапа, в России индекс счастья оказался самым низким с 2011 года. В отличие от общего рейтинга, это показатель, в котором учитывается только ответ на вопрос, ощущают ли себя люди счастливыми. В результате опроса 41% участников ответили, что чувствуют себя счастливыми, несчастными - 22%, остальные либо затрудняются сказать, либо не могут определиться, к какой категории себя отнести.

Таким образом индекс счастья (который рассчитывается как разница между теми, кто считает себя счастливым и несчастным) составил в России 19 процентных пунктов. По итогам 2019 года он равнялся 24-м процентным пунктам, а в 2017-м находился на намного более высоком уровне (48). Таким образом индекс стал самым низким с 2011 года, когда он составлял 31 процентный пункт и вырос до максимальной отметки 59 в 2014-м.

Во всем мире индекс счастья упал с 48 процентных пунктов в 2019 году до 40 - в ушедшем.

Как сообщил глава компании "Ромир" Андрей Милехин, согласно наблюдениям социологов, "уровень счастья не сильно связан с уровнем дохода". "Скорее влияет ощущение развития и справедливости. При этом не стоит забывать, что наши соотечественники сравнивают себя не с соседями, как большинство граждан других стран, а с ситуацией в экономически развитых государствах", - говорит Милехин.

При составлении общего рейтинга использовались аналитические данные Института Гэллапа, опросившего жителей 149 стран, чтобы выяснить, насколько они довольны жизнью. Среди критериев учитывались такие показатели, как общественная поддержка, личная свобода, размер ВНП и уровень коррупции в стране.

Секрет Финляндии

Как передает Франс пресс, в самой Финляндии, многие жители которой считают себя не слишком разговорчивыми и как правило не очень жизнерадостными, выводы авторов доклада вызвали недоумение. "Когда я об этом первый раз услышал - и не только я, - мне стало очень смешно", - сказал агентству сотрудник одной из местных телекомпаний Тони Илмони.

При этом успех Финляндии может объясняться тем, что эта страна обладает очень хорошими службами социальной поддержки, здесь низкая преступность, а уровень доверия к властям - высокий. "В самом главном мы очень хороши: на улицах никто не живет, безработица есть, но служба здравоохранения работает. Это самые важные вещи, - сказала Франс пресс продавец цветов Риита Матилайнен. - Но мы могли бы быть немного более жизнерадостными и общительными".

В прошлом Финляндия отличалась высоким уровнем алкоголизма и числом самоубийств - это объяснялось длинными и темными зимами. Но в течение последних десяти лет их уровень удалось снизить более чем на половину, благодаря государственной программе укрепления здоровья жителей.

Последствия пандемии

Как отмечают составители рейтинга, в трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что скорее всего связано с последствиями пандемии коронавируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новая Зеландия - единственная неевропейская страна в первой десятке счастливчиков

При этом в 22 странах народ стал жить лучше и веселее. В частности, уровень счастья заметно подрос во многих азиатских странах, к примеру, Китай поднялся с 94 сразу на 84 место.

"На удивление, мы в целом не обнаружили снижения уровня благосостояния людей по их собственной оценке, - говорит один из авторов отчета, Джон Хелливелл. - Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают пандемию коронавируса как общую для всех и внешнюю угрозу, что усиливает солидарность и чувство локтя".

По словам составителей рейтинга, в Финляндии особенно высоко чувство взаимного доверия, которое позволило сохранить жизни и достаток во время пандемии.