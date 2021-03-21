Британский флот получит новый корабль для защиты подводных кабелей
Британия приняла решение о закладке нового сторожевого корабля для Королевского флота. Главной задачей корабля дальнего гидроакустического наблюдения будет защита критически важной подводной инфраструктуры. Ее уязвимость со стороны российского военно-морского флота Великобритания и НАТО рассматривают как одну из ключевых угроз для стран Запада.
Западные военные и СМИ регулярно бьют тревогу: российские подводные лодки и разведывательные корабли ходят слишком близко к подводным оптоволоконным кабелям, через которые проложены почти все глобальные интернет-коммуникации. В случае конфликта или роста напряженности в отношениях с Западом Россия может повредить эти кабели, предупреждают военные и представители спецслужб.
15 человек и куча дронов
Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, новый корабль для многоцелевого наблюдения за океаном будет оснащен современными датчиками и группировкой дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать разведывательную информацию.
Корабль планируется ввести в строй в 2024 году. Его экипаж составит 15 человек. Он будет действовать в британских и международных водах, в том числе участвовать в военных маневрах и операциях в Арктике, которая становится все более оспариваемой территорией, говорится в сообщении минобороны.
"Угрозы меняются, мы тоже должны меняться", - сказал Бен Уоллес.
Премьер-министр Борис Джонсон ранее пообещал, что его план модернизации вооруженных сил и внешней политики поможет сделать Британию "готовой к игре".
Уязвимые подводные артерии
Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил
По подводным кабелям осуществляется более 90% мировых коммуникаций, включая ежедневные финансовые транзакции на триллионы долларов.
Растут опасения, что эти подводные артерии могут быть уязвимы для нападения.
Британские и американские военные и представители разведслужб недавно предупредили, что российские подводные лодки агрессивно действуют вблизи подводных кабелей в Атлантике.
Министерство обороны заявляет, что существует риск диверсии, которая представляет реальную угрозу для Соединенного Королевства.
Действуя в рамках расширенной оборонной стратегии, оборонное ведомство закажет новый сторожевой корабль для Королевского флота для наблюдения за этой критически важной инфраструктурой.
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