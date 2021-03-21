Британский флот получит новый корабль для защиты подводных кабелей

час назад

Автор фото, PA Media

Британия приняла решение о закладке нового сторожевого корабля для Королевского флота. Главной задачей корабля дальнего гидроакустического наблюдения будет защита критически важной подводной инфраструктуры. Ее уязвимость со стороны российского военно-морского флота Великобритания и НАТО рассматривают как одну из ключевых угроз для стран Запада.

Западные военные и СМИ регулярно бьют тревогу: российские подводные лодки и разведывательные корабли ходят слишком близко к подводным оптоволоконным кабелям, через которые проложены почти все глобальные интернет-коммуникации. В случае конфликта или роста напряженности в отношениях с Западом Россия может повредить эти кабели, предупреждают военные и представители спецслужб.

15 человек и куча дронов

Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, новый корабль для многоцелевого наблюдения за океаном будет оснащен современными датчиками и группировкой дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать разведывательную информацию.

Автор фото, MOD Подпись к фото, Британия регулярно фиксирует появление российских кораблей и судов вблизи своих границ. На фото: морской танкер "Сергей Осипов" (слева) и средний разведывательный корабль "Виктор Леонов" у берегов Шотландии

Корабль планируется ввести в строй в 2024 году. Его экипаж составит 15 человек. Он будет действовать в британских и международных водах, в том числе участвовать в военных маневрах и операциях в Арктике, которая становится все более оспариваемой территорией, говорится в сообщении минобороны.

"Угрозы меняются, мы тоже должны меняться", - сказал Бен Уоллес.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее пообещал, что его план модернизации вооруженных сил и внешней политики поможет сделать Британию "готовой к игре".

Уязвимые подводные артерии

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил

По подводным кабелям осуществляется более 90% мировых коммуникаций, включая ежедневные финансовые транзакции на триллионы долларов.

Растут опасения, что эти подводные артерии могут быть уязвимы для нападения.

Британские и американские военные и представители разведслужб недавно предупредили, что российские подводные лодки агрессивно действуют вблизи подводных кабелей в Атлантике.

Министерство обороны заявляет, что существует риск диверсии, которая представляет реальную угрозу для Соединенного Королевства.