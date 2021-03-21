Губернатор Пензенской области Белозерцев задержан по делу о взятках

21 марта 2021, 07:59 GMT Обновлено 26 минут назад

Автор фото, TASS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В деле фигурирует также глава группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борис Шпигель и еще несколько человек.

"По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов", - говорится в сообщении СКР.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Что сообщали СМИ

В воскресенье утром российские СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что сотрудники МВД России проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

"Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области", - сказал собеседник ТАСС.

По информации источника РБК в Следственном комитете, утром прошли обыски по месту жительства Белозерцева, а также у других членов правительства.

Обыски и допросы проводились с губернатором Пензенской области и его сыновьями по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает источник Интерфакса. Он уточнил, что следственные действия начались еще накануне вечером. "По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Белозерцева собираются доставить в Москву.

Чем известен Белозерцев?

Иван Белозерцев - член "Единой России". Он стал губернатором Пензенской области в 2015 году, до этого он возглавлял областное законодательное собрание. Исполняющим обязанности губернатора его назначил Путин, после чего Белозерцев без труда выиграл выборы.

В 2020 году Белозерцев был переизбран на пост губернатора. У него есть двое сыновей.

В июне 2019 года после конфликта в селе Чемодановка между цыганами и местными жителями Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в Пензенской области. "К большому сожалению, значит, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию", - заявил он.

Тогда же Белозерцев разместил в своём "Инстаграме" видеоролик, на котором губернатор, управляя автомобилем, призывает к соблюдению ПДД заявляет о недопустимости принципа "авось" на дороге. Пользователи обратили внимание, что на самом Иване Белозерцеве, находящимся за рулем автомобиля, не был пристегнут ремень безопасности.