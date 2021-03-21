Индия: на праздник Кумбха мела собираются 150 млн паломников. И это в разгар эпидемии ковида

час назад

Автор фото, Reuters

Министерство здравоохранения Индии предупредило, что огромное сборище участников индуистского фестиваля может вызвать резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Организаторы праздника в Харидваре ожидают в этом году более 150 миллионов посетителей - это чуть больше, чем население России.

Кумбха мела или праздник кувшина - крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение на Кумбха мела очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти.

Часто пишут, что фестиваль этот проходит раз в 12 лет, и непосвященного человека это может ввести в заблуждение - например, многие помнят грандиозный фестиваль Кумбха мела в Праяградже (Аллахабаде) в 2013 году, куда приехали больше 120 млн паломников, а с тех пор прошло только восемь лет.

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Дело в том, что у этого праздника много разновидностей, и отмечается он в разные годы в разных местах - четырех священных городах Праяградже (Аллахабаде), Харидваре, Насике и Удджайне. К тому же в других частях Индии существуют подобные, хотя и меньшие по размеру общинные паломничества и фестивали купания. То есть фактически праздник кувшина в Индии проходит едва ли не каждый год и собирает миллионы людей.

В этом году место празднования выпало на Харидвар. Организаторы фестиваля ожидают, что в город съедется около 150 млн человек.

Автор фото, Reuters

В письме правительству штата Уттаракханд, где находится этот священный для индуистов город, министерство здравоохранения Индии напомнило местным властям, что число случаев заболевания ковидом уже растет, а ежедневное тестирование на коронавирус 55 тысяч человек в Харидваре - это капля в море.

"В настоящее время более чем в 12 штатах Индии наблюдается всплеск случаев заболевания Covid-19, и паломники, которые, как ожидается, посетят Харидвар во время Кумбха мела, могут приехать именно из этих штатов", - говорится в письме индийского минздрава.

Автор фото, Reuters

Правительство Уттаракханда обязуется соблюдать антиковидные правила, установленные федеральным правительством. Оно обязало паломников носить маски, обещает бесплатно их раздавать всем, а также продолжить дезинфекцию общественных мест.

В Индии зарегистрировано более 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, около 60% приходится на самый богатый штат Махараштра.

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По данным министерства здравоохранения страны, количество ежедневных летальных случаев от коронавирусной инфекции увеличилось на 197 - это самый высокий показатель за более чем два месяца.

Индия занимает третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и четвертое - по количеству умерших. Всего в Индии жертвами коронавируса стали 159 755 человек.

Пик новых случаев заражения COVID-19 в Индии составил почти 100 тысяч в день в сентябре 2020 года, и до конца прошлого месяца их число неуклонно снижалось.