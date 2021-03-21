Навруз: самые яркие фотографии от Тегерана до Баку и Душанбе

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Празднование Навруза в Иране. Это - одна из больниц, где лечат пациентов с Covid-19

Миллионы жителей мусульманских стран по всему отмечают Навруз - древний праздник весны у тюркских и иранских народов, который начинается в день весеннего солнцестояния. Мы собрали самые яркие фотографии торжеств - от Ирана и Турции до Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

В числе государств, где отмечают Навруз, который также называют Персидским новым годом, - Иран, Афганистан и Турция. В странах бывшего Советского Союза он в числе прочего отмечается в Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

В этом году, когда по персидскому календарю наступает 1400 год, празднования во многих государствах были ограничены из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстане, впрочем, состоялись традиционные конные игры "бузкаши", которые в этой стране называют "кок-бору". В игре участвуют две команды по 12 всадников - джигитов - задача которых отобрать друг у друга тушу козы и забить ее в казан. Если сравнивать игру с современными видами спорта, то она напоминает нечто среднее между регби и конным поло. Игроки на полном скаку врезаются в толпу противника, чтобы выбить всадников из седла.

Автор фото, Anadolu/Getty Images Подпись к фото, В Кыргызстане обычно отмечают Навруз традиционными играми кочевников

Это - отделение больницы в столице Ирана Тегеране, где лечат людей, заболевших Covid-19. Медики празднуют Навруз вместе со своими пациентами: здесь накрыли стол с традиционными блюдами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудники больницы в Тегеране украшают стол для празднования Навруза

На открытом рынке на одной из самых оживленных площадей Тегерана жители города покупают продукты для праздничного застолья.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этом столе продают зеленый миндаль для праздничного стола

На Навруз в Иране принято украшать стол золотыми рыбками, ростками пшеницы, свечами и зеркалами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Иране принято украшать праздничный стол золотыми рыбками

Во время Навруза жители Баку посетили могилы военных, которые погибли во время недавней войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Автор фото, Anadolu/Getty Image Подпись к фото, Жители Баку посещают военные мемориалы

В Ботаническом саду Таджикской академии наук в честь Навруза делают курутоб - традиционное блюдо местной кухни.

Автор фото, Nozim Kalandarov/TASS Подпись к фото, Празднование Навруза в Душанбе

В Ташкенте Навруз отметили торжественным заседанием с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое по стилю напоминало традиционные праздники советского времени.

Автор фото, Anadolu/Getty Images Подпись к фото, Торжественное заседание по случаю Навруза в Узбекистане

В турецком Стамбуле праздник отмечали тысячи курдов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Празднования в Стамбуле с песнями и танцами

В Индии Навруз отмечают представители народности парсов. В этот день они отправляются в зороастрийские храмы. На этом снимке - отец с сыном около храма в Мумбаи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отец и сын около зороастрийского храма в Мумбаи

Жители города Сринагар в индийской части Кашмира лечатся при помощи пиявок. Каждый год во время Навруза местные знахари дают людям пиявки, которые, как считается, отсасывают у больных нечистую кровь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лечение при помощи пиявок в индийском Кашмире

После заката курды в иракском городе Акра устраивают факельные шествия и фейерверки.

Автор фото, Reuters