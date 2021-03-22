Дайджест: ЕС грозит запретить экспорт вакцин в Британию, Трамп хочет запустить свою соцсеть

6 минут назад

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Евросоюз намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию, пока не будут выполнены обязательства по поставкам препарата в страны ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

На днях о такой возможности говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецким СМИ она заявила, что в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в европейские страны лишь 30% от запланированного объема вакцин.

"У нас есть возможность запретить экспорт. Месседж для AstraZeneca такой: выполните условия контракта с Европой, прежде чем поставлять вакцину в другие страны", - сказала она.

Возможное введение запрета будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС в Брюсселе.

Британские СМИ уже подсчитали, что решение может замедлить темпы вакцинации населения в Британии по меньшей мере на два месяца и вынудить власти продлить коронавирусные ограничения.

Страны Евросоюза сейчас пытаются восстановить темпы вакцинации после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и национальные регуляторы сняли запрет на использование вакцины AstraZeneca.

Несмотря на то, что запрет был недолгим, некоторые страны уже столкнулись с задержками поставок - так, партия вакцины, которая должна была прибыть в Италию в минувший четверг, ожидается там не раньше середины этой недели.

Все это происходит на фоне третьей волны коронавируса, о которой всерьез говорят власти нескольких европейских стран.

В Британии будет обнародован доклад оборонного командования, где будут перечислены задачи на ближайшее десятилетие.

Этот документ (Defence Command Paper) является частью концепции внешней и оборонной политики Британии, которую правительство Бориса Джонсона представило на прошлой неделе.

Накануне публикации документа некоторые его детали появились в прессе, подробнее об этом ниже.

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В Минске возобновится суд над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка, в том числе экс-кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико.

В конце февраля во время заседания был объявлен перерыв из-за болезни одного из судей.

Бабарико обвиняют в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем, ему грозит до 15 лет заключения.

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Спустя 30 лет после окончания "холодной войны" угрозы, которые стоят перед Британией, изменились до неузнаваемости, пишет глава британского минобороны Бен Уоллес в авторской колонке в газете Daily Telegraph в преддверии публикации доклада о целях военного командования на ближайшее десятилетие.

По его словам, документ знаменует собой крупнейший сдвиг в оборонной политике Великобритании с момента окончания "холодной войны".

"Сегодняшняя линия фронта простирается в каждый уголок виртуального мира. Мы больше не можем принимать как должное превосходство западных возможностей. У наших врагов возможностей бесконечно больше", - пишет Уоллес.

В частности, по его словам, британские вооруженные силы получат дополнительно 3 млрд фунтов, из которых 120 млн будут выделены на формирование новой бригады спецназа, которая будет работать совместно с Особой воздушной службой (SAS).

Как сообщил Daily Telegraph глава британского генштаба Марк Карлтон-Смит, SAS и другим подразделениям спецназа будет поручено противодействовать вмешательству России по всему миру, в том числе разоблачать деятельность российской военной разведки.

Именно Россия была названа главной угрозой безопасности Британии в концепции внешней и оборонной политики, обнародованной на прошлой неделе.

Накануне в интервью журналисту Би-би-си Эндрю Марру министр обороны Бен Уоллес также сообщил, что в 2024 году британский флот получит новый сторожевой корабль, его главной задачей будет защита подводных оптоволоконных кабелей.

По мнению западных военных, в случае потенциального конфликта или роста напряженности в отношениях с Западом Россия может повредить эти кабели.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Словакию 1 марта, в аэропорту ее встречал сам премьер-министр (справа)

В Словакии продолжается правительственный скандал, вызванный решением премьер-министра Игоря Матовича закупить российскую вакцину "Спутник V" до ее одобрения европейским регулятором.

Накануне вечером на брифинге Матович заявил, что готов покинуть свой пост при условии отставки четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции, сообщают местные СМИ.

"Наши коалиционные партнеры использовали первую поставку вакцин для развязывания коалиционного кризиса. Сначала требовали ухода главы минздрава, потом моего. Я готов покинуть правительство и оставаться в нем как рядовой член", - сказал Матович.

Ранее в отставку ушел глава минздрава Марек Крайчи, который разрешил использование закупленной в России вакцины. О ее поставках премьер-министр договаривался с российской стороной в обход партнеров по коалиции.

После этого отставки Матовича потребовали две из четырех партий, входящих в коалицию. Сам он объяснил решение закупить вакцину сложной ситуацией с коронавирусом в республике.

В воскресенье премьер заявил, что вместе с ним свои посты должны покинуть вице-премьер и глава министерства экономики Рихард Сулик, а также главы минюста, парламентского комитета по здравоохранению и замглавы парламента.

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Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети со "своей собственной платформой", заявил телеканалу Fox News один из его старших советников Джейсон Миллер.

По его словам, это произойдет через два-три месяца.

"Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит игру, и все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп, при этом это будет его собственная платформа", - сказал он.

Миллер отказался предоставить более подробную информацию, но сообщил, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сейчас проживает экс-президент, было "много мощных встреч с представителями различных компаний".

В начале января, после захвата Капитолия сторонниками экс-президента руководство социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт Трампа из-за опасений, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.

В компании заявили, что не разблокируют Трампа даже если он будет баллотироваться вновь или победит на президентских выборах.

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