Российский бизнесмен и экс-сенатор Борис Шпигель задержан по делу о коррупции. Чем он известен?

17 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/Tass Подпись к фото, Борис Шпигель 10 лет проработал сенатором от Пензенской области

Предприниматель и бывший сенатор Борис Шпигель задержан в рамках уголовного дела, возбужденного против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Шпигель известен как основатель одной из крупнейших фармацевтических компаний России, а также как бывший продюсер Николая Баскова.

Следствие подозревает 68-летнего Шпигеля в передаче взяток губернатору Белозерцеву на сумму свыше 30 млн рублей. Как отмечается в сообщении Следственного комитета, взятки передавались за предоставление принадлежащей Шпигелю группе фармацевтических компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медучреждения Пензенской области.

Как сообщила в понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, Шпигель не признает вину и жалуется на здоровье - вскоре после задержания ему вызвали скорую в изолятор на Петровке.

"У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС", - рассказала она агентству ТАСС.

Русская служба Би-би-си собрала главные факты из биографии Бориса Шпигеля, оказавшегося в центре громкого коррупционного скандала.

Фармацевтическая империя

Борис Шпигель родился в украинском городе Хмельницком в феврале 1953 года, после службы в армии учился на историческом факультете Каменец-Подольского университета имени Ивана Огиенко.

После распада СССР Шпигель начал заниматься бизнесом - в 1991 году он основал компанию "Биотэк", которая со временем превратилась в один из крупнейших фармацевтических холдингов в России. В СМИ Шпигеля часто называют "фармацевтическим королем".

Сегодня в состав группы входят две производственные площадки - в Московской области и в Йошкар-Оле, а также несколько крупных региональных аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове.

В 2003 году Шпигель был избран в Совет Федерации и передал акции "Биотэка" своей жене Евгении Шпигель, которая и сегодня основной бенефициар холдинга - ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% - через МФПДК "Биотэк".

Сам Борис Шпигель после ухода из парламента вернулся к бизнесу и стал председателем совета директоров компании.

В декабре прошлого года Шпигель рассказывал в интервью отраслевому изданию "Фармвестник", что его компания два года назад решила диверсифицировать бизнес и вышла на новые рынки - медицинского питания и витаминно-минеральных комплексов для обогащения пищи пациентов в лечебных учреждениях.

Правда, в начале этого года у холдинга Шпигеля возникли проблемы: как писал в январе "Коммерсант", "Биотэк" потерял дорогостоящие контракты минздрава на поставку экулизумаба - одного из самых дорогих препаратов, применяющихся для лечения редких заболеваний крови.

Дружба с Израилем

С 2003 по 2013 год Борис Шпигель был членом Совета Федерации, где представлял правительство Пензенской области. Во время работы в верхней палате парламента он активно выступал за улучшение отношений с Израилем, возглавлял группу по сотрудничеству Совета Федерации с Кнессетом и часто встречался с израильским руководством.

В 2000-е годы годы Шпигель был президентом организации КЕРООР (Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России) и президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (ВКРЕ).

Во время одной из поездок в Израиль - в январе 2011 года - Шпигель стал жертвой ограбления: воры пробрались в его отельный номер в Эйлате и украли из сейфа деньги и ценные вещи на сумму примерно в 420 тыс. долларов. Вскоре израильская полиция сообщила о задержании подозреваемого в краже - им оказался сотрудник отеля.

Автор фото, Alexander Saverkin/Tass Подпись к фото, Шпигель был членом нескольких крупных еврейских сообществ

В марте 2013 года Шпигель внес в Госдуму скандальный законопрект, значительно ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма и отрицание Холокоста. Согласно предложенным поправкам в Уголовный кодекс, обвиняемые могли получить до пяти лет тюрьмы и до 500 тыс. рублей штрафа. Однако в такой редакции документ принят не был.

Вскоре после этого Борис Шпигель сообщил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, объяснив это тем, что в ноябре 2012 года он был избран президентом международной правозащитной организации "Мир без нацизма" и не может совмещать две эти должности.

В ноябре 2018 года Шпигель в интервью агентству РИА Новости посетовал на то, что в Европе вновь ощущается подъем националистических настроений. "Антисемитизм в Европе сегодня стремительно развивается - если раньше не было открытых демонстраций на эту тему, то сегодня это происходит", - говорил он.

Продюсер Николая Баскова

Дочь Бориса Шпигеля Светлана в 2001 году вышла замуж за популярного певца Николая Баскова. Через несколько лет в этом браке родился сын Бронислав, но в 2007 году супруги развелись.

Как писало издание "МК", Баскова и Шпигеля в конце 1990-х годов познакомил концертный директор группы "Ласковый май" Рашид Дайрабаев - он в то время работал в центре "Музыка. Совершенство. Красота", генеральным директором которого был Шпигель.

В первые годы сотрудничество Баскова и Шпигеля складывалось очень успешно, однако к середине 2000-х годов у них начались конфликты. В итоге певец развелся с дочерью бизнесмена и прервал с ним как родственные, так и коммерческие отношения.

СМИ сообщали, что Светлана Шпигель и ее семья после развода запрещали Баскову видеться с сыном, а изначально двойная фамилия мальчика была заменена на фамилию матери.

"Обвинения" в педофилии

В январе 2013 года блогер и экс-комиссар движения "Наши" Кристина Потупчик опубликовала в своем блоге скан предполагаемого приговора от 1982 года, по которому Шпигель якобы был осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Пост Потупчик широко разошелся в СМИ и соцсетях, однако несколько юристов и политологов быстро обнаружили в опубликованном "документе" ошибки и фамилии несуществующих людей, признав его подделкой.