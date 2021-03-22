Турецкая лира упала на 14%. Подешевеют ли туры в Анталью?

50 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турецкая лира упала на 14% из-а отставки главы Центробанка

Турецкая лира упала на 14% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центрального банка страны.

Уволенный Наджи Абгал считался ключевым специалистом, который помог поднять курс национальной валюты с исторических минимумов. Его увольнение шокировало как местных, так и иностранных инвесторов, которые высоко ценили проводимую денежно-кредитную политику центрального банка Турции.

Отставка ударила по котировкам Стамбульской фондовой биржи и вызвала опасения по поводу реальной стоимости заимствований Турции.

На прошлой неделе турецкая валюта сильно выросла после того, как теперь уже бывший глава Центробанка Наджи Агбал повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 19%, что вдвое больше, чем ожидали экономисты.

По мнению Эрдогана, такое значимое повышение ставки открывает путь к росту инфляции. Сейчас она составляет более 15%.

Новым главой Центробанка страны стал Шахап Кавджиоглу. Он станет четвертым по счету главой ЦБ за последние два года. Считается, что он разделяет точку зрения Эрдогана на денежно-кредитною политику.

Назначение лояльного Эрдогану главу Центробанка обеспокоило инвесторов.

"По мнению президента Турции, с которым, похоже, согласен и новый глава ЦБ, высокая ключевая ставка вызывает более высокую инфляцию. Но эта теория противоречит общепринятой экономической теории", - говорит Джеффри Галли, старший аналитик компании OANDA.

По его словам, высокая ставка по займам удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно заставляет людей уходить в сбережения. Однако оборотной стороной этого часто становится замедление экономического роста.

Инвесторы опасаются, что следующим шагом турецкого центробанка станет контроль за движением капитала.

Что это значит для россиян?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первые группы организованных российских туристов ждут на турецких курортах уже с середины апреля

В воскресенье Союз туроператоров Турции заявил, что туристическая индустрия страны к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа.

Во время пандемии курорты Турции остаются одним из доступных направлений для туристов из России из-за относительно мягких требований ко въезду в страну.

Турецкие туроператоры рассчитывают, что первые туристические группы из России начнут приезжать с середины апреля.

Падение курса лиры вызвало разговоры о том, что турпакеты станут дешевле. Однако эксперты не разделяют подобного оптимизма.