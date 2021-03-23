Дайджест: Германия продлила локдаун, Путин собирается сделать прививку

29 минут назад

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Европейские страны ужесточают карантинные ограничения на фоне третьей волны коронавируса.

Этой ночью власти Германии объявили о продлении действующего в стране карантина до 18 апреля - это решение стало результатом переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с главами федеральных земель.

Как сообщает Блумберг, переговоры длились более 11 часов и завершились после полуночи.

Ограничения будут усилены во время пасхальных каникул - с 1 апреля закроются все непродовольственные магазины, а жителям страны будет рекомендовано оставаться дома. Встречи будут ограничены одним домохозяйством.

"Сейчас мы находимся в очень, очень сложной ситуации", - заявила Ангела Меркель на пресс-конференции. - Количество случаев заболевания растет в геометрической прогрессии, а больничные койки снова заполняются".

Европейские страны в последние недели столкнулись не только с ростом случаев заражения Covid-19, но и с перебоями в поставках вакцин.

Это вынудило власти нескольких стран ввести новые или продлить существующие ограничения, что вызвало недовольство местных жителей.

В Германии, согласно результатам социологических опросов, почти две трети граждан недовольны действиями правительства по борьбе с пандемией.

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В Израиле сегодня пройдут парламентские выборы - четвертые за последние два года.

Действующий премьер-министр Беньямин Нетаньяху возглавляет правительство с 2009 года.

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Российский президент Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса.

Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин привьется одной из трех российских вакцин. Какой именно - неизвестно.

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В результате стрельбы в супермаркете в Колорадо погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе один полицейский.

Стрельба произошла в городе Болдер. По предварительным данным, стрелявший задержан.

Информации о пострадавших и мотивах нападавшего пока нет.

Некоторые свидетели инцидента вели трансляцию происходящего в соцсетях, однако позднее полиция попросила не делать этого и не приближаться к месту происшествия.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Джо Байден проинформирован о стрельбе.

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Российский миллиардер Роман Абрамович обратился в британский суд из-за книги "Люди Путина", написанной бывшей московской корреспонденткой Financial Times Кэтрин Белтон.

В заявлении, опубликованном на сайте принадлежащего Абрамовичу футбольного клуба "Челси", сообщается, что представители бизнесмена в понедельник подали иск о клевете против издательства и автора книги.

"Судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге "Люди Путина", опубликованной издательством HarperCollins. В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, а также содержатся ложные заявления, касающиеся покупки нашим клиентом футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Представители Абрамовича отметили, что дальнейших комментариев, связанных с разбирательством, пока давать не будут.

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Британский премьер Борис Джонсон направил своего представителя в Брюссель, чтобы попытаться уладить разногласия по поводу поставок вакцин, пишет Financial Times, и заявил, что третья волна коронавируса в ЕС в конечном итоге ударит и по Британии.

Выступая в понедельник в преддверии годовщины первого локдауна, Джонсон сказал, что Великобритания и ЕС находятся "в одной лодке".

"Прямо сейчас на континенте идет третья волна, и люди в нашей стране не должны испытывать иллюзий. Опыт показывает, что когда волна накрывает наших друзей, она прибивается и к нашим берегам", - сказал он.

На переговоры в Брюссель отправился бывший посол Британии в ЕС Тим Барроу. Он попытается остановить надвигающийся конфликт по поводу вакцины AstraZeneca и предложить поддержку Лондона по наращиванию производственных мощностей.

Ранее Евросоюз пригрозил заблокировать поставки вакцины AstraZeneca в Британию и обязать компанию выполнить обязательства перед европейскими странами, которые в первом квартале 2021 года получили лишь 30% от запланированного объема поставок.

Как отмечает FT, особое внимание на переговорах Лондона и Брюсселя будет уделено заводу компании Halix в Нидерландах. Это подрядчик, который должен будет произвести миллионы доз вакцин после получения разрешения от европейского регулятора.

"AstraZeneca дала обещания и Великобритании, и ЕС, которые не может выполнить. Должна быть какая-то сделка, - сказал FT один из европейских дипломатов. - Но надо понимать, что [физически] эти дозы находятся в ЕС, и AstraZeneca нужно будет разрешение на их отправку в Великобританию, поэтому карты складываются не в пользу Лондона".

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Times продолжает коронавирусную тему и пишет, что туристические поездки из Британии в другие страны, скорее всего, будут запрещены до конца июня, а тем, кто попытается незаконно покинуть страну, будет грозить штраф в размере 5 тысяч фунтов (около 500 тысяч рублей).

Отдых без соблюдения карантина по прибытии в большинстве стран может быть невозможен до августа или сентября, пишет издание. Кроме того, карантин сохраняется и по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (в список этих стран на этой неделе, например, могут добавить Францию).

Несмотря на снижение заболеваемости в Британии, где накануне было зарегистрировано 17 смертей от ковида, неблагополучная ситуация в Европе вынуждает власти более пессимистично относиться к изначальному плану разрешить поездки за пределы страны 17 мая.

Согласно законопроекту, с которым ознакомилась газета, поездки без уважительной причины будут считаться незаконными до 30 июня. При этом правительство будет принимать окончательное решение по поводу сроков в апреле, как и планировалось изначально, а запрет на поездки до конца июня вводится, по словам источника Times, чтобы "остановить людей, путешествующих до 17 мая".

Британское правительство также рассматривает возможность введения системы светофоров для зарубежных туристических поездок, однако маловероятно, что многие популярные у британцев места отдыха будут в зеленом списке до конца лета из-за медленной вакцинации в Европе.

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