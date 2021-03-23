Год локдауну в Британии: минута молчания, продление ограничений и гигантские штрафы

16 минут назад

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Ровно год назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. С тех пор вслед за послаблениями локдауны вводились еще дважды.

За время пандемии в стране коронавирусом заболели 4,3 млн человек, умерли - 126,4 тыс. Это худший показатель смертности в Европе.

В полдень по Гринвичу страна почтила память жертв коронавируса минутой молчания.

В 8 вечера по всему королевству пройдет акция "маяк памяти": британцы выйдут за порог своих домов со свечами и фонариками в руках. Также с наступлением темноты все знаковые строения Лондона и других крупных городов окрасятся в желтый цвет с помощью специальной подсветки.

Запланированы отдельные памятные мероприятия в честь работников Национальной системы здравоохранения (NHS) - медработников, погибших от Covid-19, спасая пациентов.

Врачи призывают премьер-министра Бориса Джонсона сделать 23 марта ежегодным Днем памяти жертв пандемии. К призыву присоединились учителя и представители других профессий.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал минувший год самым тяжелым испытанием, выпавшим на долю нового поколения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во всемирно известных садах Кью в Лондоне высадили гигантское сердце в память о жертвах пандемии

С 29 марта вступит в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.

Драконовские штрафы

На следующей неделе также вступит в силу ряд новых мер в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, британцы, пытающиеся уехать на отдых за границу, будут подвергаться штрафу в 5 тыс. фунтов (около 520 тыс. руьлей).

В настоящий момент страну можно покинуть только по крайне уважительной причине - такой, как учеба, работа, которую невозможно выполнить из дома, лечение или чрезвычайные семейные обстоятельства.

Для каждого из этих случаев необходимо иметь при себе документальное подтверждение, которое убедит пограничную службу в аэропорту.

В последнее время участились случаи, когда пассажиров в лондонских аэропортов не допускают к полету.

"Я должна была лететь в Латвию к пожилым родителям. Какая у меня может быть справка на это случай? В Гатвике меня подвергли допросу с пристрастием и в результате не пустили на рейс. Уход за родными больше не считается уважительной причиной. При этом у меня латвийский паспорт есть", - рассказала Би-би-си Карина, проживающая постоянно в Лондоне последние семь лет.

Британские власти опасаются, что неоправданные поездки поставят под удар эффективность кампании по вакцинации, так как повышают риск проникновения в страну новым штаммов.

С наступлением отпускного сезона, считают на Дауниг-стрит, появилась вероятность, что люди, уставшие от локдауна, могут начать пытаться выехать за границу под благовидным предлогом, а на самом деле отправятся отдыхать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Недавно британские власти исключили Португалию из "красного" списка стран

В рамках плана поэтапного выхода из локдауна, объявленного правительством в феврале, британцы смогут выезжать на отдых за границу лишь после 17 мая. Однако в британскую прессу просочилась информация, что запрет, вероятно, будет продлен до июля (официального подтверждения этому пока нет).

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый скачок заражаемости в континентальной Европе и повсеместная нехватка вакцины, вынуждают правительство вводить жесткие меры. По его словам, ограничения на поездки необходимы, чтобы не поставить под удар улучшения, которых с большим трудом удалось добиться в Британии.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, у британцев не должно быть иллюзий, что происходяшее на континенте их не коснется. Некоторые министры предложили включить все страны Западной Европы в "красный" (самый опасный для поездок) список, однако Хэнкок сказал, что это излишне.