Оксана Пушкина попросила прокуратуру проверить слова "скопинского маньяка" в интервью Собчак
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила генпрокуратуру проверить слова "скопинского маньяка" Виктора Мохова о готовности "опять заняться" одной из своих жертв. В начале марта он вышел из колонии, где провел 17 лет за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал в течение трех с половиной лет.
Текст обращения Пушкиной в прокуратуру опубликовало во вторник издание "Подъем".
"Вероятно, за всё время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей", - пишет депутат.
Она попросила генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Мохова.
Что он сказал?
22 марта на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак было опубликовано видеоинтервью Виктора Мохова. Он вспоминал о том, как держал в подвале Екатерину Мартынову (сейчас она носит фамилию Жарова) и Елену Самохину, а также рассуждал о том, как впоследствии сложилась их жизнь.
"Катя там жила - она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", - сказал Мохов.
18 марта Следственный комитет сообщал, что руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Никешкин связывался с Екатериной Жаровой и предлагал ей государственную защиту. Она ответила, что сейчас в этом нет необходимости, сообщали в ведомстве.
Чем известен Виктор Мохов
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года, регулярно насилуя. В неволе Елена Самохина дважды рожала от него. Детей Мохов оба раза подкинул в подъезды жилых домов.
Мохов скудно кормил девушек, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал в помещении слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.
3 марта 2021 года 70-летний Мохов вышел на свободу. В течение шести лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Вышел на свободу "скопинский маньяк" Виктор Мохов. Он сидел за похищение девушек и сексуальное рабство
Виктор Мохов, получивший известность как "скопинский маньяк", провел в колонии строгого режима почти 17 лет. Как установил суд, он похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал в течение трех с половиной лет.
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