Оксана Пушкина попросила прокуратуру проверить слова "скопинского маньяка" в интервью Собчак

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктора Мохова задержали в 2004 году

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила генпрокуратуру проверить слова "скопинского маньяка" Виктора Мохова о готовности "опять заняться" одной из своих жертв. В начале марта он вышел из колонии, где провел 17 лет за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал в течение трех с половиной лет.

Текст обращения Пушкиной в прокуратуру опубликовало во вторник издание "Подъем".

"Вероятно, за всё время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей", - пишет депутат.

Она попросила генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Мохова.

Что он сказал?

22 марта на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак было опубликовано видеоинтервью Виктора Мохова. Он вспоминал о том, как держал в подвале Екатерину Мартынову (сейчас она носит фамилию Жарова) и Елену Самохину, а также рассуждал о том, как впоследствии сложилась их жизнь.

"Катя там жила - она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", - сказал Мохов.

18 марта Следственный комитет сообщал, что руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Никешкин связывался с Екатериной Жаровой и предлагал ей государственную защиту. Она ответила, что сейчас в этом нет необходимости, сообщали в ведомстве.

Чем известен Виктор Мохов

В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года, регулярно насилуя. В неволе Елена Самохина дважды рожала от него. Детей Мохов оба раза подкинул в подъезды жилых домов.

Мохов скудно кормил девушек, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал в помещении слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.