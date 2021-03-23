Подпольные вакцины и поддельные справки в даркнете: от "Спутника" до AstraZeneca

Джо Тайди

Корреспондент по вопросам кибербезопасности

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Больше тысячи объявлений о продаже вакцины против Covid-19, поддельных отрицательных тестов на вирус и справок о вакцинации появилось с января в даркнете - анонимной и защищенной от слежки части интернета.

За 500-750 долларов (38-57 тыс. рублей) на черном рынке предлагаются дозы AstraZeneca ("оксфордской вакцины"), российского "Спутника V", а также препаратов китайской госкомпании Sinopharm и американской Johnson & Johnson.

Би-би-си не нашла подтверждения подлинности вакцин, рекламируемых в даркнете.

Эксперты предупреждают о риске утечки персональных данных и потери денег в результате покупок на этих платформах и отсутствии каких-либо гарантий того, что вы получите реальный препарат.

Исследователи американо-израильской фирмы Check Point в январе заметили в даркнете первые объявления о продажи вакцин.

По их данным, с тех пор число подобных объявлений на форумах хакеров и других площадках резко выросло.

Сейчас их уже больше 1,2 тыс., причем реклама встречается как на английском, так и на русском языке.

Объявления размещают пользователи из США, Британии, Испании, Франции и России - однако это лишь предположительная оценка, своими координатами в даркнете делиться не принято.

Некоторые продавцы обещают доставку на следующий день.

Подпись к фото, Реклама оксфордской вакцины в даркнете

За препарат шведско-британской фирмы AstraZeneca просят 500 долларов, за вакцину Johnson & Johnson и российский "Спутник V" - по 600 долларов, а препарат китайской Sinopharm - 750.

"Мы делаем отрицательные тесты на Covid для путешествий за границу и поиска работы. Купи два отрицательных теста и получи третий бесплатно!" - гласит реклама в даркнете.

Исследователи Check Point также обнаружили поддельные документы о вакцинации, в том числе подделку справки из Британии, которая продавалась за 150 долларов (11 тыс. руб). Оплата принимается в биткойнах.

Они связались с продавцом, который попросил у них имена и даты прививки, которые нужно указать в сертификате.

"Вам не о чем беспокоиться… Это наша работа… мы делали [справки] для многих людей, и все было хорошо", - уверял их продавец.

Подпись к фото, Реклама поддельной справки о прививке

Руководитель направления по поиску уязвимостей фирмы Check Point Одед Вануну рассказал Би-би-си, что в качестве эксперимента его команда заплатила 750 фунтов за дозу китайской вакцины Sinopharm, но до сих пор не получила ее.

Он подозревает, что продавец оказался мошенником, но не исключает, что в даркнете можно купить и реальные препараты.

"Важно, чтобы люди понимали: пытаться купить вакцину, справку о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19 неофициальным путем - большой риск. Хакеры хотят украсть ваши деньги, информацию и личные данные", - подчеркнул Вануну.

Check Point призывает страны ввести универсальную систему QR-кодов для справок о прививках, чтобы исключить возможность подделок.

Ряд государств уже ввели цифровые вакцинные паспорта: Греция начала выдавать их еще в январе и договорилась о взаимном признании прививок от Covid-19 с Израилем.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предложила ввести единый для Евросоюза "цифровой зеленый сертификат" о вакцинации от коронавируса.

В России и Британии также обсуждается идея введение вакцинных паспортов.