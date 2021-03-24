Британия меняет правила приема беженцев. Тем, кто ввозит людей нелегально, грозит пожизненный срок

25 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Группа мигрантов на берегу Ла-Манша в английском графстве Кент

Правительство Британии готовится представить "Новый план иммиграции", который изменит правила предоставления убежища в стране. Он предусматривает ограничение на получение легального статуса для тех, кто незаконно пересекает границу, а также пожизненные тюремные сроки для тех, кто помогает пробраться в страну нелегально.

Министр внутренних дел Прити Пател считает, что новая система будет более справедливой и поможет борьбе с преступностью.

Но правозащитники и оппозиция критикуют планы правительства, видя в них дискриминацию беженцев по принципу того, каким образом они попали в страну.

За последний год 35 тыс. человек обратились за убежищем в Британии. Среди них больше всего было граждан Ирана, Албании и Ирака.

Как работает система и что хотят изменить власти?

Правящая в Британии Консервативная партия последовательно борется с нелегальной миграцией. Теперь правительство собирается лишить мигрантов, попавших в страну незаконно, возможности получить убежище наравне с теми, кто въехал по официальным документам.

В интервью BBC Radio 4 глава МВД страны Прити Пател раскритиковала существующую систему подачи и рассмотрения прошений об убежище.

По ее словам, чиновники завалены фиктивными заявлениями, а число нелегальных мигрантов ставит под угрозу жизни обычных людей и вызывает рост преступности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пател считает существующую систему приема беженцев опасной для общества

Взамен Пател хочет создать безопасные и законные пути для приема беженцев.

"Мы хотим сквозную реформу, чтобы наша система работала", - сказала министр.

Она заверила, что новая система будет принимать людей, которые действительно бегут от преследования - например, женщин, детей и семьи, застрявшие в "убогих лагерях в страшных частях света".

По словам министра, негуманно допускать незаконную миграцию и контрабанду людей, которая приводит к тому, что мигрантов находят мертвыми в кузове грузовика или тонущими в Ла-Манше.

В 2019 году в Англии была обнаружена фура с телами 39 человек, которые оказались мигрантами из Вьетнама.

Пател настаивает, что мигранты должны просить убежища в той стране ЕС, куда они впервые прибыли, а не пытаться оттуда попасть в Британию. Она надеется на сотрудничество европейских стран в предотвращении этой практики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пограничники везут мигрантов в Ла-Манше возле Дувра

"Это не горячие точки. Это безопасные страны. Важно подчеркивать это", - добавила министр.

Кроме того, правительство хочет значительно ускорить процесс депортации тех, чьи прошения были отклонены. Это потребует реформирования системы апелляций на решения.

Зато беженцы, прибывшие в Британию через законные схемы переселения из таких стран, как Сирия и Иран, по новым правилам сразу получат право остаться в стране.

Те мигранты, которые заплатили контрабандистам, чтобы попасть в страну, смогут получить лишь временный статус, который будет постоянно пересматриваться.

Кроме того, предлагается строго проверять возраст мигрантов, чтобы предотвратить въезд взрослых под видом несовершеннолетних.

Пател также объявила, что мигрантам, вернувшимся в Британию после неудачной заявки на убежище и депортации, будет грозить тюремный срок до пяти лет. По действующим правилам максимальное наказание - шесть месяцев заключения.

Контрабандистам же будет грозить пожизненный срок. За последний год Ла-Манш незаконно пересекли 8,5 тыс. человек, и многие из них прибегли к услугам преступников.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Больше 8 тыс. мигрантов пересекли Ла-Манш незаконно за прошедший год

Что говорят правозащитники и оппозиция?

Глава британской НКО "Союз беженцев" Энвер Соломон обвинил правительство в планах дискриминации беженцев по признаку того, как они попали в страну.

С ним согласился и руководитель британского Красного Креста Майк Адамсон. Он считает, что предложенные поправки по сути создают несправедливую двухъярусную систему, в которой каждый случай и степень поддержки будет определяться по тому, как человек попал в страну, а не тому, насколько они нуждаются в защите. По его словам, это бесчеловечно.

Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс, представитель оппозиционной Лейбористской партии, заявил в эфире BBC Radio 4, что планы правительства не ускорят процесс обработки заявлений и не остановят преступников и тех, кто обращается к ним, зато могут лишить поддержки тех, кто действительно в ней нуждается.

"Обоснованность заявки на получение убежища не зависит от того, как человек попал в страну", - считает Томас-Саймондс.

Он, однако, обещал подробно изучить планы правительства, когда они будут представлены.

Сангита Айенгар, эксперт по иммиграционному законодательству в лондонской юридической фирме Goldsmith Chambers, в интервью Би-би-си раскритиковала планы правительства.

Она считает, что они могут противоречить международному праву и могут быть оспорены в суде, так как в международных положениях о беженцах отсутствует понятие нелегальной иммиграции .

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы из Сирии на шотландском острове Бьют

"Это просто незаконно," - заявила Айенгар.

"У нас есть международные обязательства согласно конвенции о беженцах - защищать любого, кто подвергается преследованию, и рассматривать заявки на основе необходимости такой защиты. То, как человек попал в Британию, не имеет никакого значения".

Анализ

Доминик Кассиани, корреспондент Би-би-си по вопросам внутренней британской политики

В прошлом году почти 30 тыс. человек подали заявку на убежище в Британии. Из них больше 8 тыс. пересекли Ла-Манш на небольших лодках при помощи контрабандистов.

Министерство внутренних дел утверждает, что система рушится под напором нелегальной миграции. Однако число въехавших в Британию на сегодня составляет треть от рекордного показателя, и эта цифра значительно ниже показателя в ряде соседних стран Евросоюза.

Но вместе с тем число людей, ожидающих решения по своей заявке, в восемь раз превышает показатель десятилетней давности, и это не считая эффекта пандемии.

Критики ссылаются на эти цифры и говорят, что реальная проблема - годы неэффективного управления.

Сейчас Британия может отправлять просителей убежища обратно в страны, из которых они прибыли, только с согласия властей этих стран.

Хотя авиарейсы регулярно возвращают мигрантов из некоторые регионов, у правительства больше нет такой договоренности с ЕС.

В рамках брексита оно решило покинуть европейскую схему, которая позволяла возвращать мигрантов во Францию и другие страны.

О планах и сроках нового соглашения с Брюсселем пока ничего не известно.

Сейчас процедура получения заявки на убежище в Британии состоит из несколько этапов.

Во-первых, заявитель должен уехать из своей страны или не иметь возможности в нее вернуться из-за угрозы преследования.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Пограничники в Ла-Манше

Для запуска процесса он должен подать прошение и пройти собеседование с представителем иммиграционных властей.

За предоставление заведомо ложной информации мигранту грозит депортация или тюремный срок до двух лет.

Если заявление отвергается на первоначальном этапе, человек должен вернуться в свою страну или "безопасную страну" - ту, через которую он попал в Британию, или государство, с которым он как-то связан.

Если же оно отклоняется уже после детального рассмотрения, заявитель может подать апелляцию на решение.

В случае, если прошение удовлетворяется и человек (или семья) получает убежище, он может остаться в Британии на пять лет, а затем подавать на вид на жительство и даже гражданство.

С выходом из Евросоюза Британия покинула и Дублинскую конвенцию о беженцах, которая регламентирует ответственность стран ЕС в отношении беженцев.

Таким образом, старые договоренности о возвращении мигрантов из Британии в ЕС больше не действуют.