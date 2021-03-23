"Придется верить на слово". Чем прививка Путина отличается от других мировых примеров

16 минут назад

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что 23 марта планирует сделать прививку от коронавируса. Процесс вакцинации показывать населению власти не планируют, как и раскрывать, какой именно вакцине отдал предпочтение глава государства. А как себя вели в таких ситуациях другие мировые лидеры?

"Ему это не нравится"

Во вторник утром пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провел пресс-брифинг, в ходе которого заявил, что россиянам не продемонстрируют то, как прививался президент.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что многие россияне скептически относятся к вакцине от Covid-19, и спрашивали, почему Путин не сделает прививку публично, как это делали президент США или британский премьер (см. фото ниже). Песков же заявил, что Путин и так достаточно сделал для пропаганды вакцин. Вот как звучал этот диалог.

"Комсомольская правда": Вы нам это [вакцинацию президента] покажете или мы на слово вам поверим?

Дмитрий Песков: Вам придется верить на слово.

"Комсомольская правда": Тогда скажите, Владимир Владимирович поедет куда-то в прививочный кабинет или к нему придут?

Дмитрий Песков: Я не могу сказать, я точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Это такая достаточно несложная процедура, и, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента.

"Комсомольская правда": Мобилизирующий фактор интересует... Потому что мало еще народу привилось, в Штатах - гораздо больше. И если все увидят, как Владимир Владимирович делает прививку, то может, какие-то сомневающиеся люди скажут: "О, Путин привился - пойду и я".

Песков: Услышат. И с учетом растущих темпов производства, примут решение о вакцинации. Это серьезный вопрос. И мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации.

Би-би-си: Почему сейчас? Что изменилось? Раньше президент говорил, что, наверное, сделает это осенью по графику. А пока еще только весна.

Песков: Президент не говорил, что сделает осенью. Президент на встрече с главными редакторами говорил, что в начале осени ему нужно быть в обычном активном состоянии - и с точки зрения перемещений, и с точки зрения неограниченного общения с людьми, с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее. Нужно прийти к этому моменту, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет.

Би-би-си: Многие до сих пор скептически относятся к вакцинам. Не было бы лучше, чтобы президент привился на камеры, как это сделали многие лидеры - чтобы люди пошли масштабно вакцинироваться?

Дмитрий Песков: Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится.

Би-би-си: Просто мы понимаем, что иногда одна фотография сильнее тысячи слов.

Дмитрий Песков: Ну, значение слов тоже не нужно умалять.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Джо Байден привился от коронавируса. Кто еще получил вакцину и кто не торопится?

"Не будем специально говорить, какую"

Какой именно вакциной привьется Путин, Песков не сообщил, уточнив лишь, что это будет один из трех российских препаратов.

"Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежны", - заявил пресс-секретарь Путина.

Кампания по вакцинации от коронавируса в России идет с декабря прошлого года. 17 декабря на большой ежегодной конференции Путин говорил, что до таких, как он, "вакцины пока не добрались", имея в виду свой возраст (сейчас ему 68 лет).

10 февраля на встрече с главными редакторами СМИ его спросили, не хочет ли он своим примером поддержать вакцинацию, на что Путин заявил, что не хочет делать это специально перед телекамерами. При этом он заверил, что обязательно сделает прививку, когда ему это позволит прививочный план.

Издание "Коммерсант", пересказывавшее содержание встречи, писало, что Путин сказал, что, вероятно, сделает прививку в конце лета-начале осени, когда начнется активное время и ему придется много ездить.

А что у других?

Многие мировые лидеры уже сделали прививки от коронавируса и при этом не постеснялись камер, снимавших процесс.

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