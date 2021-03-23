Отец семерых детей получил условный срок за толчок в грудь омоновцев

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

час назад

Суд в Санкт-Петербурге вынес первый приговор одному из участников протестов в поддержку Алексея Навального по статье о насилии в отношении представителя власти. 39-летнему отцу семерых детей Андрею Ломову дали 2 года условно.

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком 39-летнего геодезиста Андрея Ломова. Он освобождён в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

"Попинали дубинками"

Андрей Ломов был задержан через несколько дней после первой акции протеста в поддержку Навального 23 февраля, когда протестующие прорвали оцепление и прошли плотной толпой по Невскому проспекту.

Согласно обвинению, Андрей Ломов во время акции толкнул, причинив физическую боль, но без вреда здоровью, двух росгвардейцев. В суд они не явились: один просил наказать Ломова нестрого, другой - строго.

Как рассказала Би-Би-си жена подсудимого Елена Ломова, ее мужа самого вытолкнули из толпы у Казанского собора, после чего "попинали дубинками". "Я видела синяки у него на ноге, но жаловаться он не стал". Елена со слов мужа говорит, что муж толкнул одного правоохранителя, и удивлена, откуда взялся второй потерпевший.

Впрочем, Ломов защищаться не стал и согласился на рассмотрение своего дела в особом порядке - без исследования фактов. В семье семеро детей, пятеро из них несовершеннолетние, жена сидит с младенцем в отпуске по уходу за ребёнком.

"У меня семья"

В суд поддержать подсудимого пришли несколько десятков журналистов и слушателей, в том числе глава питерского штаба Навального Ирина Фатьянова. В итоге она уступила место перед залом суда журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю - его и часть коллег приставы пытались заставить ожидать начала слушаний этажом ниже.

В зал суда вообще пустили только родственников и журналистов, проверив пресс-карты. Андрей Ломов в железной клетке выступил против съемки процесса, сказав: "У меня семья".

Это смягчающее обстоятельство учли и прокурор, и судья Екатерина Батонцова. Она сразу предупредила Ломова, что изучать факты по особому порядку не будет, так что обжаловать он сможет только наказание.

Прокурор рассказала, что Ломов несколько лет назад привлекался к административной ответственности, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом виде (срок погашения наказания по этим правонарушениям уже истёк, и статус привлеченного снят).

Но по политическим статьям его не привлекали, хотя Ломов политике не чужд: он член избиркома с решающим голосом от группы независимых наблюдателей.

Из оглашённых характеристик подсудимый предстал идеальным семьянином, соседом, горожанином и специалистом. За него заступились и соседи из нескольких квартир, и управдом, и коллеги.

"Надейся на лучшее, готовься к худшему"

Однако прокурор, даже учтя смягчающие обстоятельства, решила, что преступление, которым Ломов "подорвал авторитет" правоохранителей, достойно "исключительно лишения свободы". Исправить виновного, по мнению прокуратуры, могло только отбывание трёх лет в колонии-поселении.

Адвокат Светлана Ратникова просила назначить наказание без лишения свободы. Сам Ломов в последнем слове сказал, что на акции протеста поддался общему настроению, умысла причинить боль у него не было.

"Приношу свои извинения сотрудникам, в целом сам себя виню и прошу простить за данное действие. В первую очередь, конечно, понесла наказание моя семья в связи с обрушившимися проблемами, я подорвал финансовое благополучие семьи. Прошу к выбору наказания и сроку отнестись со снисхождением", - сказал подсудимый.

Судья решила, что двухлетнего условного и испытательного срока будет достаточно.

Жена осуждённого на вопрос Би-Би-си, ожидала ли она такого приговора, ответила. что жила все это время по принципу: "Надейся на лучшее, готовься к худшему".