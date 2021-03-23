РФПИ объявил об инвестициях в Telegram, с которым Россия безуспешно боролась

13 минут назад

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный правительством России, заявил, что вложил деньги в мессенджер Telegram, который еще недавно российские власти безуспешно пытались заблокировать. Однако в самой компании говорят, что это не так.

Во вторник РФПИ подтвердил, что стал владельцем облигаций Telegram Group Inc., развивающей месенджер Telegram, которые могут быть конвертированы в акции компании в случае ее IPO. Об этом сообщил журналистам представитель фонда.

Вместе с арабами

На прошлой неделе Telegram Group Inc. разместила пятилетние бонды на 1 млрд долларов под 7% годовых. Владельцы этих облигаций получат право конвертировать их в акции Telegram с дисконтом 10% к цене размещения, говорил Интерфаксу представитель одного из инвестфондов.

Суверенный фонд Mubadala из ОАЭ ранее во вторник сообщил, что купил бонды на 75 млн долларов. Mubadala - традиционный партнер РФПИ. И теперь представитель РФПИ заявил журналистам, что российский фонд инвестировал в мессенджер Павла Дурова совместно с арабским.

Он не уточнил, сколько именно инвестировал РФПИ. Известно, что, компания Дурова привлекла от Mubadala и еще одного фонда из ОАЭ 150 млн долларов. Агентство Рейтер сообщало, что Telegram откроет представительство в Абу-Даби.

Российский фонд прямых инвестиций был создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

Telegram после заявления РФПИ опроверг участие фонда в инвестициях в компанию. Об этом РБК сообщил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Об этом же Перекопский заявил VTimes: РФПИ не инвестировал в облигации Telegram. Представитель Mubadala сказал РБК, что в настоящий момент фонд не готов представить официальной позиции по вопросу инвестиций в Telegram.

Дуров вечером во вторник написал в своем "Телеграме", что Telegram Group Inc. привлекла уже больше 1 млрд долларов инвестиций, продав облигации. "Это позволит Telegram продолжать расти во всем мире, придерживаясь своих ценностей и оставаясь независимым", - считает основатель "Телеграма".

Инвестиции после блокировки

Еще недавно в борьбе за независимость Дуров вступил в противостояние с российскими властями. С апреля 2018 года Роскомнадзор предпринимал попытки заблокировать мессенджер, обвиняя его в нежелании сотрудничать с властями.

"Телеграм" был внесен в список запрещенных ресурсов. Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать мессенджер. Основанием стало решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года. Туда был подан иск в связи с тем, что мессенджер не передал ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.

Все тщетно - мессенджер продолжал работать. А в июне 2020 года Роскомнадзор решил разблокировать Telegram - эта новость оказалась довольно неожиданной.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру", - заявили тогда в ведомстве.

Администрация Telegram не предоставляла властям ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничает по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, писал тогда Интерфакс со ссылкой на источник во властных структурах.

Вскоре отношение российских политиков к мессенджеру стало меняться, а в середине марта этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин даже завел себе телеграм-канал. Это произошло на фоне пристального внимания властей России к новой мишени - компании Twitter.

Москва потребовала от Twitter удалить запрещенный контект, в том числе детскую порнографию, объявив о замедлении работы сервиса микроблогов и пригрозив полной блокировкой. Параллельно Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт оппозиционного "МБХ медиа". Власти при этом обещали учитывать безуспешный опыт борьбы с "Телеграмом" Дурова.

К "Телеграму" при этом у властей претензий не возникло, хотя там успешно работает канал того же "МБХ медиа".

"На текущий момент у Роскомнадзора нет претензий к администрации мессенджера Telegram по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - сообщили 12 марта в пресс-службе Роскомнадзора. В СМИ были публикации о том, что власти добиваются удаления из "Телеграма" ботов, предоставляющих персональные данные по запросу о человеке.

Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента, говорил наделю назад замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.