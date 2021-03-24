"Угрозы вплоть до убийства": за что задержали мэра Майкопа

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Автор фото, Maikop.ru Подпись к фото, Декабрь 2019 года. Секретарь майкопского отделения "Единой России" Андрей Гетманов проводит прием граждан, приуроченный к 18-летию партии

Глава администрации Майкопа Андрей Гетманов задержан, на него завели уголовное дело. Раньше он был военным, служил на Байконуре, а преступление, в котором его подозревают, предположительно, совершил еще в 2018 году - вскоре после избрания на пост мэра.

Дело возбуждено по статье о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, мэр столицы Адыгеи вымогал землю у фермера, угрожая ему расправой. Речь идет о событиях почти трехлетней давности.

По версии следствия, в мае 2018 года Гетманов пригласил в свой кабинет "предпринимателя, осуществляющего свою деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции". Его имя не называется.

Мэр, как утверждает следствие, требовал обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, хотя участки были неравнозначной площади и стоимости. Разницу следователи оценили в 5 млн рублей.

"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", - говорится в релизе СКР.

Теперь же возбуждено дело по материалам, поступившим из ФСБ. Мэр задержан, "решается вопрос об избрании меры пресечения", сообщило следствие.

56-летний Гетманов возглавил Майкоп за несколько недель до инкриминируемого ему преступления - в феврале 2018 года. Он выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к запуску "Бурана".

После службы в армии руководил майкопским предприятием "Монтаж" и был депутатом законодательного собрания Адыгеи. Член партии "Единая Россия".

Защита мэра пока не представила свои аргументы. Главы пресс-службы мэрии Майкопа Надежда Гусева от комментариев отказалась, пишет "Коммерсант".

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