Дайджест: коалиция в Израиле под вопросом, в Бразилии - рекорд по смертям от Covid-19

36 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступая перед сторонниками, Нетаньяху сказал, что Израилю "ни в коем случае нельзя идти к пятым досрочным выборам"

Партия "Ликуд" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по данным экзитполов, лидирует на состоявшихся накануне выборах в Кнессет, однако может вновь не набрать достаточного количества мандатов для формирования дееспособного правительства.

По предварительным данным, "Ликуд" получает 31 мандат, либеральная "Йеш Атид" может рассчитывать на 18 мандатов. Всего блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" может, по данным разных экзитполов, получить 52-54 кресла и сможет сформировать коалицию только при поддержке партии "Ямина", у которой пока 7-8 мандатов.

"Граждане Израиля, спасибо. Вы подарили огромную победу правым и "Ликуд" под моим руководством. "Ликуд" лидирует с огромным отрывом от следующей партии. Ясно, что большинство израильских граждан выступает за правых, они хотят сильного и стабильного правого правительства", - написал Нетаньяху в "Твиттере".

Председатель партии "Ямина" Нафтали Беннет, от которого, судя по всему, будет зависеть судьба коалиции, заявил, что будет "делать только то, что пойдет на благо государству".

Чтобы собрать коалицию большинства, лидеру победившей партии необходимо получить поддержку минимум 61 депутата из 120 заседающих в Кнессете. Если этого не произойдет, страну ожидают уже пятые выборы за последние два года.

Официальные результаты голосования ожидаются не раньше полудня среды из-за действующих в стране коронавирусных ограничений.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, В результате протестов в Мьянме, участники которых требовали в том числе освобождения Аун Сан Су Чжи, по данным правозащитников, погибло более 250 человек

В Мьянме пройдет судебное заседание по делу госсоветника Аун Сан Су Чжи, которую захватившие власть в стране военные обвиняют в целом ряде преступлений.

Слушания, которые начались 15 марта, спустя две недели после военного переворота, были перенесены из-за проблем с интернетом.

В среду отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, который был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1982 году.

По данным ВОЗ, туберкулезом ежедневно заболевают около 28 тысяч человек по всему миру.

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В Бразилии накануне было зарегистрировано рекордное число смертей от Covid-19 - в стране скончался 3251 человек.

Всего за год с момента регистрации первого смертельного случая коронавирус унес жизни почти 300 тысяч человек в Бразилии.

Страна находится на втором месте в мире после США по числу заражений (12,1 млн) и также на втором по количеству летальных исходов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал привить все население к концу года. По его словам, власти будут располагать 500 млн доз вакцин.

"Я хочу успокоить население и заверить, что вакцины гарантированы для всего населения", - заявил он.

Ранее Болсонару негативно высказывался по поводу вакцин, отказывался надевать защитную маску на публике (сделать это его обязал суд), а также отрицал серьезность пандемии коронавируса.

Движение в южной части Суэцкого канала оказалось полностью перекрыто, после того как огромный контейнеровоз сел на мель при попытке повернуть в узком пространстве.

Зарегистрированный в Панаме контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тыс. тонн направлялся из Китая в Роттердам и сел на мель вскоре после захода в канал из Красного моря.

В результате к югу от места инцидента скопилось большое количество других судов, ожидающих прохода.

К судну, загруженному тысячами контейнеров, подогнали буксиры, однако им пока не удалось сдвинуть его с места.

Суэцкий канал - важная транспортная артерия, проходящая по территории Египта и соединяющая Европу и Азию. В среднем по каналу проходит около 50 судов в день.

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Турция может попытаться повлиять на предстоящие в 2022 году президентские выборы в стране.

"Очевидно, будут попытки помешать следующим выборам. Угрозы не завуалированы, поэтому мы должны отнестись к этому со здравым смыслом", - сказал Макрон в интервью для документального фильма телеканала France 5 о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане.

Вместе с тем, как заявил Макрон, диалог с Турцией необходим.

"Мы должны сделать все, чтобы Турция не отвернулась от Европы и не пошла навстречу еще большему религиозному экстремизму или сделала негативный геополитический выбор. Турция - наш партнер по вопросам безопасности и по вопросам миграции", - добавил он.

Отношения между двумя лидерами обострились осенью прошлого года после убийства учителя истории Самюэля Пати, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова.

После слов Макрона о том, что Франция не откажется от публикации карикатур, президент Турции Эрдоган заявил, что французскому президенту "надо проверить, здоров ли он психически".

После этого посол Франции был отозван из Турции для консультаций, а в Елисейском дворце слова Эрдогана назвали недопустимыми.

Подпись к фото, Таким был Станислав Хржановский перед началом Великой Отечественной войны

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