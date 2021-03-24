Сочи: ФСБ отрапортовала о предотвращенном колумбайне. Опять

52 минуты назад

Автор фото, FSB/TASS

В ФСБ заявили о задержании в Сочи лицеиста, который, по данным ведомства, планировал нападение на учебное заведение. За последние несколько месяцев ФСБ несколько раз сообщала о задержании подростков, которые собирались напасть на школы.

В сообщении ведомства говорится, что о своих намерениях молодой человек рассказал в социальной сети "ВКонтакте".

"В адресе его проживания изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи, личный дневник с инструкциями по их сборке и применению, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения", - сообщает ФСБ.

На видеозаписи обыска у сочинского подростка видна фотография Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил взрывы и стрельбу в Керченском политехническом колледже.

В России нападения учащихся на школы и одноклассников и отчеты российских правоохранителей об их предотвращении стали регулярным явлением. Би-би-си собрала подборку самых громких таких случаев за последнее время.

Керчь

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года стало одним из самых кровопролитных нападений на учебное заведение на территории России.

В результате взрыва и стрельбы в колледже погиб 21 человек: это учащиеся и преподаватели учебного заведения. Как выяснилось, нападение было совершено 18-летним студентом колледжа Владиславом Росляковым, который после совершения преступления покончил с собой.

СМИ писали, что студент мог подражать организаторам массового убийства в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.

Пензенская область

10 марта 2021 года в ФСБ сообщали о задержании 16-летнего подростка, который планировал нападение на школу в Пензенской области. Центр общественных связей ФСБ тогда распространил видео с допросом подростка, в ходе которого он признается в своих намерениях. Во время допроса задержанный говорил, что собирался убить своих одноклассников и тех, кто ему попытается помешать.

Telegram-канал Baza утверждал, что правоохранительные органы узнали о планах подростка из Пензы после того, как школьник рассказал о своем плане администратору одной из групп в социальной сети. По данным Telegram-канала, подросток хотел наказать одноклассников, которые "относились к нему без должного уважения".

В ходе обыска, в доме, где жил подросток, по данным ФСБ, было обнаружено охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Люберцы

В январе 2021 года в Люберецком районе Подмосковья сотрудники ФСБ задержали двух подростков по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу.

РБК со ссылкой на источник в полиции сообщал, что подростки начали планировать нападение после просмотра на YouTube роликов об организации нападения на учебные заведения.

Волгоград

В июне 2020 года в Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.

При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие, а также "средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", - говорилось в релизе ФСБ.

Задержанный школьник уверял, что хотел использовать взрывчатку и зажигательные смеси в развлекательных целях, но следователи ему не поверили.

Автор фото, TASS Подпись к фото, У подростка в Волгограде сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и инструкции по изготовлению самодельных бомб

Красноярский край

В сентябре 2020 года 15-летний учащийся одной из школ Красноярского края признался в намерении совершить нападение на учебное заведение. В Следственном комитете России сообщили, что подросток хранил в нежилом помещении четыре самодельных взрывных устройства.

Задержанному школьнику предъявили обвинения в подготовке теракта и прохождении обучения для террористической деятельности.

В нескольких регионах

Также в сентябре 2020 года ФСБ сообщила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах, в том числе взрыва на школьной линейке 1 сентября. По данным ведомства, по подозрению в планировании нападений на учебные заведения и здания правоохранительных органов были задержаны 13 человек.

Пермь

В январе 2018 года двое 16-летних подростков с ножами ранили 15 человек в школе номер 127 в Перми. Следствие тогда настаивало на том, что это было не нападение, а драка между подростками. Известно, что один из зачинщиков поножовщины был бывшим учеником школы, а второй учился в школе.

Автор фото, MAXIM KIMERLING/TASS

Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что подростки периодически становились объектом насмешек и травли в социальных сетях со стороны других школьников. Источник агентства предположил, что подростки могли решиться на нападение с целью самоутверждения.

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

"Судя по информации, которая имеется у меня, по крайней мере один из парней давно уже кричал о том, что ему нужна помощь специалистов, психологов и не только", - сообщила она.

Бурятия

В январе 2018 года произошло нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Бурятии. В результате нападения пострадали семь человек, включая учительницу и подростка, который, как сообщалось, был вооружен топором. Нападавший был задержан и под конвоем доставлен в больницу.

По данным СКР, девятиклассник "с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение".

По словам неназванного источника Интерфакса, причиной нападения стал конфликт, который произошел между девятиклассником и его ровесниками по школьной параллели.