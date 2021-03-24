Жизнь после Трампа: Евросоюз впервые пригласил президента США на свой саммит

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Трансатлантический альянс возвращается", - провозгласил Джо Байден, обращаясь в феврале к участникам Мюнхенской конференции

В открывающемся в четверг саммите Евросоюза впервые примет участие президент США. И администрация Джо Байдена, и Брюссель видят в этом очередной шаг к быстрому возрождению союзнических отношений Америки и Европы, заметно пострадавших за четыре года твиттер-дипломатии Дональда Трампа.

О том, что Байден приглашен на саммит Евросоюза, объявил накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Пора восстанавливать наш трансатлантический альянс", - написал Мишель в "Твиттере".

Белый дом в пресс-релизе объявил, что Байден на саммите "вступит в контакт с лидерами ЕС, чтобы обсудить его желание оживить отношения США и ЕС, сотрудничать в борьбе с пандемией и изменением климата и углубить эти отношения между двумя крупнейшими в мире партнерами в торговле и инвестициях".

Участие Байдена в саммите ЕС облегчит тот факт, что саммит из-за пандемии пройдет в режиме видеоконференции. Новый президент США включится в эту конференцию вечером в четверг.

Джо Байден и члены его администрации неоднократно говорили о намерении покончить с наследием Дональда Трампа, который своими пренебрежительным отзывами о европейских союзниках и односторонними, часто беспорядочными действиями во внешней политике изрядно испортил отношения с Европой.

"Я посылаю миру ясный сигнал: Америка возвращается. Трансатлантический альянс возвращается. Соединенные Штаты твердо намерены снова сотрудничать с Европой, консультироваться с вами и вернуть себе статус лидера, которому доверяют", - провозгласил Байден в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности (которая тоже проходила по видео).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп не жаловал европейских союзников. Но встречался с ними на саммитах "семерки" (на фото - саммит 2019 года), "двадцатки" и других форумах

Среди тем беседы Байдена и лидеров стран ЕС, как обещает Белый дом, будет и координация политики в отношении Китая и России.

Накануне западные страны продемонстрировали возвращение трансатлантического альянса совместной внешнеполитической акцией: США и Евросоюз, а также Канада и Британия скоординированно ввели санкции против китайских официальных лиц за репрессии в отношении уйгуров в провинции Синьцзян.

До того США ввели санкции против высокопоставленных из-за отравления и уголовного преследования Алексея Навального.

Россия и Китай в ответ тоже стараются демонстрировать единство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе как раз гостил в Китае, и на совместной с китайским министром Ван И пресс-конференции 23 марта заявил, что Москва и Пекин совместно противостоят попыткам Запада заставить их играть по своим правилам.

"Мы отвергаем геополитические игры с нулевой суммой и отвергаем односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги", - цитирует Лаврова агентство ТАСС.

А госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе участвовал во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе - и министры приняли заявление, в первом же пункте которого подчеркнули верность принципу коллективной обороны, то есть постулату НАТО, согласно которому нападение на одну страну альянса считается нападением на всех.

После возмутивших европейцев заявлений Трампа о том, что США, может быть, и не захочет защищать европейских союзников, если те не начнут больше тратить на оборону сами, это заявление прозвучало довольно символично: Вашингтон возвращается к прежней союзнической политике.

Блинкен, правда, напомнил и о разногласиях в одном аспекте отношений с Россией, а именно, о разногласиях с Германией относительно российского газопровода "Северный поток - 2".

"Байден давно и очень ясно заявляет, что "Северный поток - 2" - это плохая идея, и я прямо сказал об этом министру [иностранных дел Германии Хайко] Маасу. Я объяснил, что фирмы, участвующие в строительстве трубопровода, рискуют попасть под санкции США. Этот трубопровод раскалывает Европу, подставляет Украину и Центральную Европу под манипуляции и давление России, он противоречит заявленным самой же Европой целям в области энергетической безопасности", - сказал Блинкен журналистам.

Уникальное приглашение

Президент США еще никогда не участвовал в официальном регулярном саммите Евросоюза.

До Трампа США и ЕС относительно регулярно проводили двусторонние саммиты, но в них, как правило, участвовали лишь руководители центральных органов Евросоюза: председатель Европейского совета, глава Еврокомиссии и глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жозе Мануэль Баррозу, Барак Обама и Херман ван Рёмпей на последнем саммите ЕС-США ровно семь лет назад. С тех пор таких саммитов больше не было

В последний раз такой саммит с президентом Бараком Обамой прошел ровно семь лет назад, 26 марта 2014 года.

Один раз, в 2009 году, Обама, правда, все же встречался со всеми лидерами стран ЕС, но это все-таки был специальный саммит США-ЕС (в Праге), только в расширенном формате.

В официальных же, регулярных саммитах Евросоюза ни один президент США до сих пор не участвовал, даже по видеосвязи, как это сделает Байден.