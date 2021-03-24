"Это только моя ошибка". Меркель отменила локдаун на Пасху и извинилась перед немцами

18 минут назад

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Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от объявленного в ночь на вторник строгого карантина на Пасху и извинилась перед немцами за ошибочное решение.

О введении дополнительных мер лидеры немецких земель договорились поздно вечером с понедельника на вторник.

Они должны были продлиться с 1 по 5 апреля - со Страстного четверга до Пасхи и Светлого понедельника в календаре католиков, протестантов и ряда других христианских церквей.

Предполагалось запретить собрания, в том числе в церквях, а также ограничить встречи, включая родственников.

План предусматривал и закрытие всех магазинов, кроме продуктовых.

Ученые и предприниматели раскритиковали планы властей, и политики быстро признали свою ошибку.

Председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, к которой принадлежит и Меркель, в среду признал, что ввести локдаун в предложенной изначально форме не представляется возможным.

В итоге канцлер взяла на себя всю полноту ответственности за решение.

"Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", - цитирует Меркель издание Deutsche Welle.

Она попросила прощения у граждан и признала, что введение строгих ограничений в последний момент вносило неопределенность и было слишком сложным в исполнении.

При этом существующие карантинные меры в Германии продлены до 18 апреля.

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Дженни Хилл, корреспондент Би-би-си в Берлине:

Это было поразительное заявление.

Канцлер Ангела Меркель сказала, что лишь она несет ответственность за план превращения трехдневных пасхальных праздников в пятидневный локдаун.

Немецкий лидер осознает, что с резким ростом новых инфекций падает общественное доверие к усилиям ее правительства по борьбе с пандемией.

Она воспринималась как надежный лидер, который провел страну через первую волну заболевания. Но сейчас региональные власти оспаривают новые ограничения, и действия Германии становятся все более хаотичными.

И у госпожи Меркель все меньше получается удерживать страну в едином русле.

"По сути, у нас новый новый вирус", - признала Меркель, когда объявляла уже отмененный локдаун.

Она объяснила, что большинство новых заражений приходится на "британский" штамм коронавируса, впервые обнаруженный в английском графстве Кент в сентябре прошлого года.

Меркель заявила, что новый штамм более смертоносный и заразный и связан с большей продолжительностью болезни, а Германия участвует в гонке со временем, стремясь скорее вакцинировать население против Covid-19.

Уровень инфекций в стране вырос до 100 случаев на 100 тыс. человек. Это показатель, на который ориентируются власти при принятии решений о продлении локдауна.

По действующим правилам, регионы, где новые инфекции на протяжении недели превышают эту цифру, должны остановить снятие карантинных мер.

Планы нового локдауна на Пасху вызвали критику как в бизнес-секторе, так и среди религиозных лидеров, которые настаивают, что при соблюдении правил безопасности посещение церквей не представляет опасности.

Конференция католических епископов Германии уже подтвердила, что проведет службы Страстной и Светлой недели в своих храмах, а для предпочитающих остаться дома будут доступны прямые трансляции.

Отмену новых ограничений приветствовали и представители немецких магазинов. "С сегодняшним решением коронавирусная политика обрела долю здравого смысла," - отреагировала ассоциация розничной торговли Германии (HDE).

Новая волна заражений подступила к ряду европейских государств, и эксперты связывают ее с низкими темпами вакцинации в Евросоюзе.

Европейская комиссия обсуждает временный запрет на экспорт вакцин с территории ЕС и обвиняет компанию AstraZeneca в нарушении условий контракта по поставке своего препарата.