В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?

20 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни тысяч вирусных геномов уже проанализированы по всему миру

Индийские власти сообщили, что в ходе проверки взятых у жителей страны анализов был обнаружен коронавирус с необычной двойной мутацией.

Сейчас эксперты проверяют, насколько более заразен этот штамм, а также степень его устойчивости к вакцинам.

Изучив около 11 тыс. анализов, взятых в 18 штатах, специалисты установили, что 771 из них был заражен вирусами уже известных ученым вариаций: 736 образцов содержали в себе так называемый британский вирус, 34 - южноафриканский и один - бразильский.

При этом, по словам специалистов, наличие многих штаммов не связано напрямую с новой вспышкой заболеваемости.

В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 новых случая заражения коронавирусом и 275 смертей - самый высокий показатель в этом году.

Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий под эгидой министерства здравоохранения, осуществил генное секвенирование последних образцов вируса.

В результате выяснилось, что в незначительной части образцов, собранных в западном штате Махараштра, наблюдается увеличение доли мутаций E484Q и L452R по сравнению с декабрем прошлого года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Индии секвенированием генома коронавируса занимается консорциум из 10 национальных лабораторий

Вирусы часто претерпевают мутации, однако они, как правило, не ведут к повышению вирулентности или утяжелению заболевания.

Тем не менее, некоторые мутации - такие как британская и южноафриканская - могут сделать вирус более заразным и даже более смертоносным.

Двойная мутация обнаружена в ключевых зонах шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки.

Как говорит вирусолог Шахид Джамиль, эта мутация способна сделать вирус более опасным, позволив ему обойти иммунную систему.

Анализ: стоит ли тревожиться из-за двойной мутации?

Смита Мундасад, корреспондент Би-би-си по вопросам медицины

Словосочетание "вирус - двойной мутант" звучит пугающе. Но если разобраться, то по сути индийские ученые обнаружили две значительные мутации в разных частях одного вируса. В этом нет ничего удивительного: вирусы постоянно мутируют, однако при этом возникают вопросы, требующие ответа.

Изменит ли такая двойная мутация поведение вируса?

Будет ли новый вирус более заразным или, быть может, он вызовет заболевание в более тяжелой форме?

И, что очень важно, будут ли существующие вакцины работать против нового вируса?

Ученым предстоит взять на себя роль следователей, чтобы найти ответы.

Медицинские чиновники утверждают, что поскольку лишь незначительная часть тестов выявила эту двойную мутацию, нет оснований полагать, что именно она стала причиной последней вспышки.

Ясно лишь то, что несмотря на грозное название, двойная мутация требует точно такого же эпидемиологического подхода: увеличения объемов тестирования, отслеживания близких контактов, быстрой изоляции в случае обнаружения инфекции, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Для Индии сейчас главное - снизить давление на обессиленную борьбой с коронавирусом систему здравоохранения.

Что касается вакцин, то для многих "вариантов, вызывающих беспокойство" (VOC) они показали себя эффективными в мировых масштабах, хотя эта эффективность может быть несколько ниже, чем в случае с первоначальными вариантами вируса, против которых эти вакцины разрабатывались.

К тому же ученые уверены, что при необходимости существующие вакцины можно модифицировать для борьбы с новыми мутациями.

Между тем, власти Индии отрицают связь между ростом числа заболеваний и появлением новых мутаций вируса.

"Хотя в Индии и были обнаружены так называемые "варианты, вызывающие беспокойство" (VOC), а также новый двойной мутант, количество таких случаев недостаточно для того, чтобы установить прямую зависимость или объяснить резкий рост случаев заражения в ряде штатов", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Последний отчет стал результатом требований сразу нескольких специалистов, которые настаивают на том, чтобы правительство активизировало работы по генному секвенированию коронавируса.

"Мы обязаны постоянно следить за тем, чтобы VOC не распространились среди населения, - подчеркнул ранее в интервью Би-би-си доктор Джамиль. - И тот факт, что этого еще не произошло, не означает, что это не может случиться в будущем".

Индия стала пятой в мире страной, которой удалось секвенировать геном нового вируса, выделив его из первых образцов, зарегистрированных еще в январе прошлого года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выборочные проверки введены в аэропортах Дели и Мумбаи

С тех пор в стране было отмечено более 11 млн 700 тыс. случаев заражения и около 160 тыс. летальных исходов, а усилия по выявлению мутаций продолжаются.

Последняя вспышка, начавшаяся в марте, застала Индию в уязвимой фазе, как называют это эксперты, поскольку система здравоохранения истощена продолжающейся уже год битвой с коронавирусом.

В ряде штатов вновь вводятся ограничения, включая комендантский час и временные локдауны.