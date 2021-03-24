Полицейский из расследования "Новой" повышен до замминистра

25 минут назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

Бывшего начальника управления МВД по Грозному, экс-командира спецполка им. Ахмата Кадырова Аслана Ирасханова назначили исполняющим обязанности заместителя министра внутренних дел и начальником полиции Чечни. О нем писала "Новая газета" в расследовании о внесудебных казнях.

О назначении Ирасханова глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил во "ВКонтакте", внимание на это обратила "Новая газета". Он будет исполнять обязанности вместо Апти Алаудинова, которого президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности 18 марта.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы профилактики правонарушений и противодействия внешним угрозам, - заявил Кадыров. - За последние годы Чеченская Республика часто сталкивается с попытками отдельных сил расшатать ситуацию в регионе. Неважно, с оружием в руках они хотят это сделать или путем провокаций".

Ирасханов упоминается в расследовании Елены Милашиной "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", вышедшем в "Новой газете" 15 марта. Основа статьи - рассказ бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева. Он утверждает, что в 2016-2017 годах участвовал в задержании жителей Чечни, которые стали жертвами внесудебных казней.

В среду, 24 марта, родственники Гезмахмаева выступили в эфире телекомпании "Грозный" и заявили, что тот якобы употреблял психотропные вещества и сбежал из России из-за долгов, пишет "Новая газета".

Кадыров развил эту версию на совещании республиканского МВД: "Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его показаний. Затем приехал в Питер".

"В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он… Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?" - цитирует Кадырова РИА Новости.

Ранее в столице Чечни, по данным "Новой газеты", задержали трех родственников Гезмахмаева. Чеченская полиция потребовала от них сведения о местонахождении его матери, брата и сестры, а также требовала, чтобы бывший сотрудник спецполка им. Ахмата Кадырова покаялся и признал свой рассказ выдумкой, утверждает издание.

Власти Чечни вскоре после публикации стали называть статью "Новой газеты" провокацией. Министр печати Ахмед Дудаев обвинял издание в распространении сведений, порочащих "честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов", и требовал "принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".

В Грозном также прошел митинг родственников сотрудников спецполка им. Ахмата Кадырова, а бойцы полка обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в их адрес.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение чеченского полка "безусловно не по адресу", и посоветовал задействовать "юридические процедуры". "Господин Песков, вы меня озадачили!" - ответил на это Кадыров. По его словам, он "считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах".

"Новая газета" допускала, что может подать в суд на Кадырова из-за его реакции на текст о внесудебных казнях, а тот в ответ назвал это смешным.

"Мы читали комментарий господина Кадырова, что вроде это ему советовали подать в суд, а не нам, - сказал в среду РИА Новости главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. - Поэтому мы, безусловно, пропустим главу одного из российских регионов вперед в этой очереди, и мы ждем его искового требования, поскольку оно связано с вопросом по существу изложенных в расследовании фактов о массовых казнях".

Комментируя заявление Кадырова о том, что Гезмахмаев якобы выдумал историю для получения убежища в Европе, Муратов сказал: "В материале Елены Милашиной прямо сказано, что это записано в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, все показания свидетеля, который их дал, с именем, фамилией, отечеством, видео и аудиофиксацией".

В понедельник, 22 марта, Евросоюз ввел санкции против вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова, назвав его неофициальным телохранителем Кадырова, а также экс-начальника управления МВД по городу Аргуну Аюба Катаева. Основание - преследование в республике представителей ЛГБТ-сообщества.