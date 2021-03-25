Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры в 50 фунтов с Аланом Тьюрингом

6 минут назад

Автор фото, Bank of England Подпись к фото, Полимерные банкноты в 50 фунтов стерлингов завершат масштабный проект Банка Англии по отказу от бумажных денег

Банк Англии представил дизайн новой купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга.

Это заключительный этап обновления банкнотного ряда, который Банк Англии осуществляет с 2016 года. Уже заменены купюры в 5, 10 и 20 фунтов стерлингов.

Переход от бумажных денег к полимерным прежде всего обусловлен вопросами безопасности. Из труднее подделать, повредить, разорвать, также полимерные банкноты хорошо отталкивают грязь и воду.

Бумажные банкноты останутся в обороте еще некоторое время, после чего их можно будет обменять в банках на новые.

Дань памяти Тьюрингу

О том, что во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков во главе с Аланом Тьюрингом разгадала принцип работы немецкой шифровальной машины "Энигма", написано в учебниках, о ней сняты фильмы, эта история широко известна. Но, по мнению многих историков, не все до конца понимают масштаб вклада Тьюринга в исход войны.

Взлом шифра "Энигмы" приблизил победу союзников как минимум на два года, считают они, и без этого исход войны вообще был бы непредсказуем. Возможность узнавать о планах противника заранее спасла десятки тысяч жизней.

Подпись к фото, По мнению многих историков, не все до конца понимают масштаб вклада Тьюринга в исход Второй мировой войны

После войны в британской Национальной физической лаборатории по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера - машина с памятью и хранимой в ней программой.

В 1952 году Алан Тьюринг был арестован за связь с 19-летним юношей из Манчестера и признан виновным в "грубой непристойности" - такая статья существовала в уголовном кодексе того времени и предусматривала наказание за гомосексуализм.

Тюремное заключение ему заменили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В возрасте 41 года Алан Тьюринг покончил с собой. И лишь в 2013 году он был помилован посмертно.

"Он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем в области компьютерных наук, - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Он подвергся бесчеловечному отношению за то, что был геем. Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует".

Однако многие активисты указывают на то, что Банк Англии в недостаточной мере отображает многообразие британского общества, так на трех из четырех своих банкнот изображены мужчины: Уинстон Черчилль на £5, художник Уильям Тернер на £20 и математик Алан Тьюринг - на £50. И лишь на купюре в 10 фунтов стерлингов женщина - писательница Джейн Остин.

Кроме того, говорят активисты, все четверо - представители белой расы.

Нужна ли вообще банкнота в 50 фунтов?

Люди реже всего носят в кошельках банкноты такого достоинства. В прошлом году из почти 4 млрд купюр, выпущенных в оборот Банком Англии, доля 50-фунтовых банкнот составила 351 млн.

Автор фото, Bank of England Подпись к фото, Люди стали гораздо меньше пользоваться наличными, особенно в период пандемии

Вопрос об отказе от этой купюры уже поднимался в правительстве. Экс-глава банка Standard Chartered Питер Сэндс называл ее "валютой коррумпированных элит, криминала и налоговых махинаций".