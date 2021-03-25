Дайджест: КНДР запустила ракеты, в Японии стартовала эстафета Олимпийского огня

9 минут назад

Автор фото, AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне приняла решение отказаться от планов ввести жесткий карантин на Пасху, о которых она объявила в ночь на вторник после длительных переговоров с главами федеральных земель.

Изначально предполагалось, что вместо выходных 2, 4 и 5 апреля пасхальные праздники продлятся с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля абсолютно все магазины должны были быть закрыты, а встречи - ограничены.

Эти меры вызвали недоумение жителей страны, резкую критику оппозиции и непонимание со стороны бизнеса, в результате решение было отменено, а Меркель признала его своей ошибкой и принесла извинения.

"Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность, - сказала она. - Я очень сожалею об этом и прошу прощения у граждан".

Все это происходит на фоне растущего недовольства немецких граждан действиями правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Германия находится на 10 месте в мире по заболеваемости Covid-19. Всего в стране вирусом заразились 2,7 млн человек, умерли - 75 тысяч.

Автор фото, AFP

В Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции.

Стратегическая дискуссия по будущему отношений ЕС с Россией, которую планировалось провести в ходе встречи, неожиданно была исключена из повестки дня и перенесена на июнь.

В саммите впервые примет участие американский президент - выступление Джо Байдена ожидается вечером в четверг.

Автор фото, KCNA/AFP

КНДР минувшей ночью осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря.

По данным минобороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.

Их дальность составила 450 километров, а высота полета - менее 100 километров

Японский премьер Ёсихидэ Суга заявил протест в связи с пусками, назвав их нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Совет национальной безопасности Южной Кореи также выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Ранее представители военного командования США предполагали, что Пхеньян может возобновить пуски баллистических ракет.

Автор фото, AFP

В японской префектуре Фукусима стартовала эстафета Олимпийского огня, которая пройдет по всем 47 префектурам и завершится в Токио, где 23 июля запланировано открытие летних Олимпийских игр.

Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу, а всего в эстафете примет участие более 10 тысяч человек.

Церемония прошла с ограниченным количеством участников из-за коронавирусных ограничений, открывала ее глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото, которая была назначена на этот пост в конце февраля.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии.

Автор фото, Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о создании собственной социальной сети c несколькими поставщиками приложений и рассматривает возможность сотрудничества с существующей платформой, сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждений.

По их данным, Трамп и его советник Дэн Скавино обратили внимание на относительно неизвестную платформу под названием FreeSpace.

При этом неясно, как будут складываться деловые отношения экс-президента с потенциальными партнерами, отмечает издание: Трамп известен тем, что не спешит вкладываться в сторонние компании, предпочитая использовать чужие деньги для финансирования своих проектов.

Источники сообщают, что сделка далека от завершения. "Это может быть любая из нескольких компаний, и на этой неделе будут еще встречи", - говорит собеседник Axios.

На днях один из старших советников бывшего президента Джейсон Миллер заявил телеканалу Fox News, что Трамп вскоре вернется в соцсети со "своей собственной платформой".

По его словам, это произойдет через два-три месяца.

Автор фото, Suez Canal Authority

Владелец и страховщик одного из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал, могут столкнуться с претензиями на общую сумму в миллионы долларов, даже если судно будет быстро снято с мели, пишет Рейтер.

Судно весом 224 тонны село на мель в ночь на среду в южной части канала из-за сильного ветра. В результате движение в обе стороны оказалось полностью перекрыто, и у входов в канал со стороны Красного и Средиземного морей образовалась большая пробка из судов, ожидающих прохода.

Контейнеровоз шел из Китая в голландский Роттердам. Судно зарегистрировано в Панаме, но находится в аренде у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine, а принадлежит, по данным Рейтер, японской компании Shoei Kisen.

Как отмечает агентство, владелец судна и компания, в которой оно застраховано, могут столкнуться с претензиями со стороны администрации Суэцкого канала в связи с потерей доходов, а также со стороны владельцев других судов, которые ожидают прохода.

Контейнеровозы такого размера обычно застрахованы на случай повреждения корпуса и техники на 100-140 млн долларов, говорят страховщики. Судно было застраховано на японском рынке, сообщили два источника Рейтер.

Оплату спасательной операции также берет на себя страховщик.

По подсчетам издания РБК, из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.

Автор фото, Getty Images

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и члены его семьи могли иметь особый доступ к государственной системе тестирования на коронавирус и получать результаты намного быстрее, чем другие, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию три знакомых с ситуацией человека, в начале прошлого года, когда пандемия охватила Нью-Йорк, администрация губернатора организовала для членов его семьи и приближенных специальный доступ к тестам, направив в их дома врачей.

Результаты их тестов немедленно обрабатывались в лаборатории штата, хотя обычные жители в то время испытывали трудности с тестированием из-за нехватки ресурсов.

Использование ресурсов штата на благо людей, близких к губернатору, вызывает серьезные этические вопросы, говорят опрошенные изданием эксперты. Закон запрещает должностным лицам штата использовать служебное положение для получения привилегий для себя или других.

Представители Куомо отказались прокомментировать эту информацию, ссылаясь на законы, защищающие неприкосновенность частной жизни, но отметили, что в начале пандемии тесты на дому были распространенным явлением и делались для того, чтобы остановить распространение болезни, когда это было необходимо.

"Среди тех, кому мы оказали помощь, были представители широкой общественности, включая законодателей, репортеров, госслужащих и членов их семей, которые опасались, что заразились вирусом и могли заразить других ", - сказал представитель губернатора.

Автор фото, Getty Images

Почитайте материал нашего корреспондента Олега Болдырева о правительственном кризисе в Словакии, который обострился после решения премьера Игоря Матовича закупить у России вакцину "Спутник V".